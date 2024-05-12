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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ
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12 мая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры запланировано на 18:30 мск.

Явными фаворитами считаются футболисты «Арсенала»: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 70% вероятности. Успех «красных дьяволов» оценён в 7.18 (13%). Ставки на ничью принимаются за 5.57 (17%).

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00.

Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

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