«Сочи» — «Пари НН»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

12 мая в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Пари НН». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Явным фаворитом встречи считаются хозяева: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.00. Это около 50% вероятности. Успех нижегородцев оценён в 4.27 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.57 (27%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78.

Если забьют футболисты «Сочи», сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении «Пари НН» доступен с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Только победа оставит «Сочи» шансы на сохранение прописки в РПЛ.