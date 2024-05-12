Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Пари НН»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

«Сочи» — «Пари НН»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России
Комментарии

12 мая в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Пари НН». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Явным фаворитом встречи считаются хозяева: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.00. Это около 50% вероятности. Успех нижегородцев оценён в 4.27 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.57 (27%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78.

Если забьют футболисты «Сочи», сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении «Пари НН» доступен с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Только победа оставит «Сочи» шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Материалы по теме
«Сочи» — «Пари НН». Ещё не всё потеряно
«Сочи» — «Пари НН». Ещё не всё потеряно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android