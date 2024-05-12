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Букмекеры оценили шансы «Локомотива» выиграть в Оренбурге

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» выиграть в Оренбурге
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12 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.22. Это примерно 42% вероятности. Успех железнодорожников оценивается в 3.13 (32%). На ничью дают коэффициент 3.74 (26%).

При этом аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.

Если забьют футболисты «Оренбурга», сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении «Локомотива» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.53. Ставки на гол в каждом тайме принимаются за 1.65.

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