«Майами» – «Милуоки». Прогноз: «Хит» остановят Янниса

Одно из любимых занятий рубрики в нынешней регулярке НБА – попадать на матчи, ближе к старту которых появляется информация о пропуске поединка одним из ключевых баскетболистов. В сражении с «Лейкерс» у «Торонто» на паркет не вышел Лоури, что, к счастью, не погубило сделанные прогнозы. По индивидуальному тоталу Кайла больше 8,5 ассиста фиксируем возврат, а по двум другим ставкам – прибыль.

Фора «-10» на «Торонто» зашла не без приключений. Канадцы доминировали на паркете во всех компонентах, но с ближней и средней дистанции реализовали лишь 40% бросков. «Рэпторс» совершили больше попыток в поле, выиграли подбор, чаще вставали на линию штрафных, а также сделали меньше потерь и фолов.



Индивидуальный тотал «Торонто» больше 61,5 очка в первой половине был близок к провалу, но оборона «Лейкерс» в концовке второй четверти представляла собой жалкое зрелище, чем сполна воспользовались канадцы. За 6:42 до перерыва на табло горело 39:39, после чего «Рэпторс» выдали рывок 26-15 и пробили установленную планку.

«Торонто» – «Лейкерс». Прогноз: «Рэпторс» припомнят Леброну прошлые унижения «Рэпторс» с форой «-10» переиграют «Лейкерс», Лоури отдаст от 9 ассистов — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 39 245 фишек.



Заход дня: dacascos выбрал «Пэйсерс» с форой «-1» и победу «Селтикс» при тотале больше 227,5 очка с общим коэффициентом 4.8



16 марта на паркете «Американ Эйрлайнс-Арены» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА «Майами» поборется с «Милуоки». В последние годы «Хит» стали одним из самых неудобных соперников для «Бакс», однако букмекеров история личных встреч совсем не смущает. Аналитики считают гостей фаворитом, выставляя 1.48 на викторию Янниса и компании с учётом овертайма.

Анализ матча «Майами Хит» — «Милуоки Бакс» (16.03.2019)

В пользу «Милуоки» говорит лишний день отдыха, но преимущества с точки зрения физического состояния у гостей быть не должно. «Майами» проведёт лишь четвёртый поединок за восемь суток, да и покидать солнечную Флориду подопечным Эрика Споэлстры не приходилось. Виктория над «Пистонс» далась «Хит» без особых проблем, команда снова находится в топ-8 Востока, и есть определённая вероятность того, что выбранное противостояние мы увидим в первом раунде плей-офф.

Для «Бакс» предстоящая встреча станет третьей выездной кряду. «Милуоки» лидирует по проценту побед во всей ассоциации, но в гостях у Янниса и компании 24-12, показатель вполне рабочий, оставляющий неплохие шансы противникам. В кои-то веки у «Майами» практически нет проблем с ростером, один лишь дедушка Уэйд находится под вопросом, зато остальные исполнители ждут своего шанса. Буденхольцер не сможет рассчитывать на Брауна, вряд ли сыграет Хилл, но серьёзными потерями упомянутые баскетболисты не являются.



У «Майами» дома против «Милуоки» пять побед подряд. В букмекерских конторах можно отловить чистую викторию хозяев с учётом овертайма за 2.85, и мы пойдём на осознанный риск. Да, сейчас «Бакс» изменились по сравнению с предыдущими сезонами, Буденхольцер выстроил прекрасную систему, только это совершенно не волнует Эрика Споэлстру. В нынешней регулярке «Хит» на своей площадке не позволили Яннису и компании набрать даже 90 очков.



Столь продолжительную серию нельзя списать на совпадение или случайность. Споэлстра действительно считается одним из немногих тренеров, который знает, как остановить грека, и что не менее важно – обладает необходимыми ресурсами. У «Майами» катастрофический недостаток таланта, зато полный порядок с атлетизмом и габаритами.



В составе «Хит» сейчас чуть ли не шесть человек, готовых в различных сочетаниях защищаться против Янниса. Гарантирует ли это хозяевам успех? Сможет ли «Майами» остановить грека? На оба вопроса мы не можем однозначно ответить утвердительно, но вероятность тяжёлого поединка для «Бакс» достаточно велика.



Буденхольцер во главу угла ставит эффективность, из-за чего баскетболисты «Милуоки» практически не атакуют со средней дистанции. Всё нападение строится на проходах внутрь и бросках с периметра. По пропущенным очкам из краски, «Хит» идут на второй строчке в лиге, следовательно, победа «Бакс» возможна только при высоком проценте попадания с периметра. Согласитесь, за 2.85 виктория «Майами» вполне оправдана.



С учётом потрясающей обороны коллектива Споэлстры вблизи собственного кольца логично смотрится индивидуальный тотал Янниса меньше 26 очков за 1.9. По сезону Адетокунбо набирает в среднем 27 баллов за встречу, а вот как выглядит его статистика в 10 последних матчах против «Хит»: 24, 14, 19, 24, 22, 22, 22, 23, 9 и 12.



Оба центровых «Майами» с неохотой покидают краску даже если на дуге находится Брук Лопес. Споэлстра как никто другой понимает, что главная задача заключается в сопротивлении Яннису. Уайтсайд и Адебайо прекрасно обороняются в краске, а набор форвардов с прекрасным атлетизмом не позволит Адетокунбо слишком часто ходить в свои излюбленные проходы.



За скромные 1.83 мы проверим ставку на тотал самой результативной четверти меньше 47,5 очка. В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды. На паркете «Бакс» в одной из 12-минуток команды выдали на двоих 42 балла, а на площадке «Хит» совсем унылые 39.

На нападение «Милуоки» сильно влияет их точность из-за дуги, а классная защита «Хит» в краске лишь увеличивает данную зависимость. Сами баскетболисты «Майами» обделены талантом и частенько испытывают проблемы с завершением. Вырисовывается картина огромных перепадов, когда отрезки с несколькими кряду попаданиями будут сменяться тягучей вознёй и серией промахов.

Ставки на матч «Майами Хит» — «Милуоки Бакс»

В родных стенах «Хит» побеждают «Бакс» уже в пяти поединках кряду. Споэлстра прекрасно знает сильные и слабые стороны противника, поэтому за 2.85 мы отважимся на ставку в пользу «Майами» с учётом овертайма.



Соблазнительно выглядит тотал Янниса меньше 26 очков. Данную планку грек не пробивает против «Хит» уже в десяти матчах подряд. К тому же, «Майами» идёт на втором месте по очкам, пропущенным из краски, а из-за дуги грек пока не опасен.



За 1.83 также проверим тотал меньше 47,5 балла в самой нерезультативной четверти. В обоих очных сражениях в нынешнем сезоне выбранный вариант оказывался успешным, а по защитному рейтингу оба коллектива входят в топ-8 в ассоциации. Рано или поздно оборона возьмёт верх над нападением.



Выбор №1: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо меньше 26 очков за 1.9



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Выбор №2: тотал самой нерезультативной четверти меньше 47,5 очка за 1.83



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Выбор №3: победа «Хит» с учётом овертайма за 2.85



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1850 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 36 245 фишек.



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