«Торонто» – «Лейкерс». Прогноз: «Рэпторс» припомнят Леброну прошлые унижения

«Уорриорз» после домашнего позора с «Санз» вышли на матч с «Хьюстоном» с совершенно другим настроем и добились успеха в напряжённом поединке. «Рокетс» вчистую провалили борьбу за отскок (31-44 в пользу «Голден Стэйт») и ужасно атаковали из-за дуги. Ставки на техасцев с форой «-3» по очкам и «-2,5» по точным попаданиям с периметра не сыграли. Хардён и партнёры совершили на девять дальних попыток больше, но реализовали лишь 26,8%.

Ложкой мёда стал проход тотала меньше 112,5 балла «Уорриорз». Защита «Хьюстона» далеко не всегда работала на нужном уровне, но когда садился Карри, «Рокетс» удавалось затормозить нападение «Голден Стэйт».

«Хьюстон» – «Голден Стэйт». Прогноз: «Уорриорз» не выдержат бомбардировку Без Дюранта «Уорриорз» не смогут добиться победы против набравших ход «Рокетс» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 37 645 фишек.

Заход дня: dacascos взял «Хит» с форой «-2» и «Уорриорз» с форой «-1» с общим коэффициентом 4.67.

15 марта на паркете «Скоушабэнк-арены» местные «Рэпторс» сразятся с «Лейкерс». Калифорнийцы уже практически потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, а «Торонто» продолжает борьбу за первую строчку в ассоциации. Букмекеры не сомневаются в виктории канадцев и выставляют на победу хозяев крошечный коэффициент 1.21.

Анализ матча «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (15.03.2019)

«Лейкерс» прервали серию из пяти поражений кряду и сумели в гостях одолеть «Буллз». График ближайших поединков у Леброна и компании достаточно суровый, а с составом огромные проблемы. Ингрэм (тот, который Брэндон) и Болл в текущем сезоне на площадке уже не появятся, Стивенсон, Харт и Чендлер находятся под вопросом. К тому же, сам Джеймс выступает с ограничением по времени.

У «Рэпторс» отбывает дисквалификацию Ибака, до сих пор травмирован Ванвлит, зато остальные баскетболисты в строю, и у каждого из них есть особая история противостояний с Леброном. Аналитики предлагают запредельный гандикап на хозяев, будто в соперниках у канадцев не легендарная франшиза с одним из величайших игроков в истории, а сливающийся мусор. Тем не менее, фору «-10» на «Торонто» мы проверим, так как шансы гостей действительно минимальны.

Кавай сожрёт Джеймса с потрохами, а дальше «Рэпторс» разорвут дырявую оборону калифорнийцев. Люк Уолтон может постепенно паковать чемоданы, молодёжь присматриваться к недвижимости в Луизиане, а опытным ветеранам следует задуматься о следующем месте для продолжения карьеры.

В раздевалке калифорнийцев полный хаос, каждый работает на свою статистику, и никому нет дела до командных достижений. Леброн в прошлом плей-офф унизил «Торонто», а сейчас едва ли не идеальная возможность для «Рэпторс» вбить последний гвоздь в гроб под названием «первый сезон Джеймса в Лос-Анджелесе».

У «Торонто» преимущество своего паркета и дополнительный день отдыха. Кроме того, «Рэпторс» переиграли «Лейкерс» в Лос-Анжелесе в нынешней регулярке с разницей в 14 баллов. Тогда калифорнийцы были намного сильнее, Люк Уолтон по полной использовал Ингрэма и Болла, а у канадцев пропускал встречу Кавай.

С тех времён Леброн и партнёры заметно сдали, а «Торонто» свой средний уровень по сезону держит. Возможно, Люку Уолтону придётся ещё урезать время Короля, ведь калифорнийцам сутками позже играть в гостях против «Детройта», поэтому вряд ли Джеймс получит более получаса.

Есть вероятность унылой концовки, но стартовые минуты должны порадовать собравшихся зрителей множеством ярких моментов. Защита «Лейкерс» в последних шести матчах находится на 29 месте во всей лиге. Если учесть, что на данном отрезке калифорнийцы играли с «Буллз» и «Санз», то можно только догадываться сколько свободных бросков получат баскетболисты «Рэпторс».

За 1.75 доступно заманчивое предложение на индивидуальный тотал «Торонто» больше 61,5 очка в первой половине. Возможно, в заключительной 12-минутке хозяева сбавят обороты, но в двух стартовых четвертях мы ожидаем предельной концентрации и уничтожения обороны «Лейкерс». Статистика здесь не в нашу пользу, однако следует учитывать нынешнюю форму парней Люка Уолтона и особую мотивацию «Рэпторс» на Леброна.

Одним из тех, кто будет раз за разом оставлять в дураках защиту «Лейкерс», является Лоури, чей тотал больше 8,5 ассиста мы попробуем заиграть. У Кайла по сезону в среднем 9 передач за матч, но здесь многое зависит от соперника. Против подвижной и качественной обороны плеймейкер «Торонто» редко отмечается классной статистикой, зато регулярно набирает своё в сражениях с посредственными защитными построениями.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Победа «Лейкерс» над «Буллз» не свидетельствует ни о каком улучшении положения дел в Лос-Анджелесе. «Рэпторс» в настоящий момент сильнее на две головы, поэтому проверим викторию канадцев с форой «-10» и индивидуальный тотал «Торонто» в первой половине больше 61,5 очка.

Защита Люка Уолтона в шести последних матчах находится на унизительной 29 строчке, а дома Кавай и партнёры стараются развлекать зрителей высокой результативностью. Если в среднем по сезону Лоури отдаёт 9 передач, то повторить свою норму против дырявой обороны «Лейкерс» Кайлу явно по силам.

Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «-10» за 1.89

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 850 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Рэпторс» в первой половине больше 61,5 очка за 1.75

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 750 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Кайла Лоури больше 8,5 ассиста за 1.73

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 730 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 34 645 фишек.

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