«Торонто» – «Лейкерс». Прогноз: «Рэпторс» припомнят Леброну прошлые унижения

«Уорриорз» после домашнего позора с «Санз» вышли на матч с «Хьюстоном» с совершенно другим настроем и добились успеха в напряжённом поединке. «Рокетс» вчистую провалили борьбу за отскок (31-44 в пользу «Голден Стэйт») и ужасно атаковали из-за дуги. Ставки на техасцев с форой «-3» по очкам и «-2,5» по точным попаданиям с периметра не сыграли. Хардён и партнёры совершили на девять дальних попыток больше, но реализовали лишь 26,8%.
Ложкой мёда стал проход тотала меньше 112,5 балла «Уорриорз». Защита «Хьюстона» далеко не всегда работала на нужном уровне, но когда садился Карри, «Рокетс» удавалось затормозить нападение «Голден Стэйт».
Таким образом, банк содержит 37 645 фишек.
Заход дня: dacascos взял «Хит» с форой «-2» и «Уорриорз» с форой «-1» с общим коэффициентом 4.67.
15 марта на паркете «Скоушабэнк-арены» местные «Рэпторс» сразятся с «Лейкерс». Калифорнийцы уже практически потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, а «Торонто» продолжает борьбу за первую строчку в ассоциации. Букмекеры не сомневаются в виктории канадцев и выставляют на победу хозяев крошечный коэффициент 1.21.
Анализ матча «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (15.03.2019)
«Лейкерс» прервали серию из пяти поражений кряду и сумели в гостях одолеть «Буллз». График ближайших поединков у Леброна и компании достаточно суровый, а с составом огромные проблемы. Ингрэм (тот, который Брэндон) и Болл в текущем сезоне на площадке уже не появятся, Стивенсон, Харт и Чендлер находятся под вопросом. К тому же, сам Джеймс выступает с ограничением по времени.
У «Рэпторс» отбывает дисквалификацию Ибака, до сих пор травмирован Ванвлит, зато остальные баскетболисты в строю, и у каждого из них есть особая история противостояний с Леброном. Аналитики предлагают запредельный гандикап на хозяев, будто в соперниках у канадцев не легендарная франшиза с одним из величайших игроков в истории, а сливающийся мусор. Тем не менее, фору «-10» на «Торонто» мы проверим, так как шансы гостей действительно минимальны.
Кавай сожрёт Джеймса с потрохами, а дальше «Рэпторс» разорвут дырявую оборону калифорнийцев. Люк Уолтон может постепенно паковать чемоданы, молодёжь присматриваться к недвижимости в Луизиане, а опытным ветеранам следует задуматься о следующем месте для продолжения карьеры.
В раздевалке калифорнийцев полный хаос, каждый работает на свою статистику, и никому нет дела до командных достижений. Леброн в прошлом плей-офф унизил «Торонто», а сейчас едва ли не идеальная возможность для «Рэпторс» вбить последний гвоздь в гроб под названием «первый сезон Джеймса в Лос-Анджелесе».
У «Торонто» преимущество своего паркета и дополнительный день отдыха. Кроме того, «Рэпторс» переиграли «Лейкерс» в Лос-Анжелесе в нынешней регулярке с разницей в 14 баллов. Тогда калифорнийцы были намного сильнее, Люк Уолтон по полной использовал Ингрэма и Болла, а у канадцев пропускал встречу Кавай.
С тех времён Леброн и партнёры заметно сдали, а «Торонто» свой средний уровень по сезону держит. Возможно, Люку Уолтону придётся ещё урезать время Короля, ведь калифорнийцам сутками позже играть в гостях против «Детройта», поэтому вряд ли Джеймс получит более получаса.
Есть вероятность унылой концовки, но стартовые минуты должны порадовать собравшихся зрителей множеством ярких моментов. Защита «Лейкерс» в последних шести матчах находится на 29 месте во всей лиге. Если учесть, что на данном отрезке калифорнийцы играли с «Буллз» и «Санз», то можно только догадываться сколько свободных бросков получат баскетболисты «Рэпторс».
За 1.75 доступно заманчивое предложение на индивидуальный тотал «Торонто» больше 61,5 очка в первой половине. Возможно, в заключительной 12-минутке хозяева сбавят обороты, но в двух стартовых четвертях мы ожидаем предельной концентрации и уничтожения обороны «Лейкерс». Статистика здесь не в нашу пользу, однако следует учитывать нынешнюю форму парней Люка Уолтона и особую мотивацию «Рэпторс» на Леброна.
Одним из тех, кто будет раз за разом оставлять в дураках защиту «Лейкерс», является Лоури, чей тотал больше 8,5 ассиста мы попробуем заиграть. У Кайла по сезону в среднем 9 передач за матч, но здесь многое зависит от соперника. Против подвижной и качественной обороны плеймейкер «Торонто» редко отмечается классной статистикой, зато регулярно набирает своё в сражениях с посредственными защитными построениями.
Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
Победа «Лейкерс» над «Буллз» не свидетельствует ни о каком улучшении положения дел в Лос-Анджелесе. «Рэпторс» в настоящий момент сильнее на две головы, поэтому проверим викторию канадцев с форой «-10» и индивидуальный тотал «Торонто» в первой половине больше 61,5 очка.
Защита Люка Уолтона в шести последних матчах находится на унизительной 29 строчке, а дома Кавай и партнёры стараются развлекать зрителей высокой результативностью. Если в среднем по сезону Лоури отдаёт 9 передач, то повторить свою норму против дырявой обороны «Лейкерс» Кайлу явно по силам.
Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «-10» за 1.89
Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 850 фишек)
Выбор №2: индивидуальный тотал «Рэпторс» в первой половине больше 61,5 очка за 1.75
Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 750 фишек)
Выбор №3: индивидуальный тотал Кайла Лоури больше 8,5 ассиста за 1.73
Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 730 фишек)
Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 34 645 фишек.
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