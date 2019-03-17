«Милан» — «Интер». Прогноз: первый тайм дерби уйдёт на раскачку

На легендарном «Сан-Сиро» в рамках 28 тура Серии А состоится миланское дерби. Непримиримые противники подходят к предстоящему поединку в качестве соседей по турнирной таблице, решая на завершающей части сезона одну и ту же задачу. В последних матчах «россонери» выглядели убедительнее, поэтому букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам.

Анализ матча «Милан» — «Интер» (17.03.2019)

В распоряжении Гаттузо практически все основные футболисты. Красно-чёрным не поможет лишь Бонавентура, а Сапата имеет шансы появиться на поле. Гости обойдутся без Врсалько, а по статусу Икарди, Миранды и Найнгголана на момент написания статьи точной информации не было.



«Интер» провалился в Лиге Европы, уступив в домашнем поединке с «Айнтрахтом». Спаллетти упустил очередную возможность выиграть трофей, команда получила лишнюю нагрузку и негативные эмоции. Вера аналитиков в «Милан» вполне логична и объяснима. К тому же, если брать исключительно Серию А, то в ней у «россонери» пять побед кряду, а у «нерадзурри» на том же отрезке было поражение от «Кальяри» и ничья с «Фиорентиной».

Порой в дерби текущее состояние соперников отходит на второй план, и многое решается в настоящей мужской борьбе. Даже Спаллетти заявил, что давать прогнозы на предстоящее сражение невозможно, поэтому проверять исход мы не рискнём. Один эпизод способен перевернуть всё с ног на голову, лишний риск нам ни к чему.



С точки зрения статистики интересной выглядит ставка на тотал первого тайма меньше 1 с возможностью возврата. Статус встречи и уровень противника заставит обе команды действовать осторожно и с опаской. Вероятность гола исключать нельзя, но при этом, огромное количество убойных моментов в стартовой 45-минутке возможно увидеть только в параллельной вселенной.

В первом круге единственный мяч влетел в сетку в самой концовки битвы. В прошлом сезоне в кубковом сражении дело дошло до дополнительного времени из-за отсутствия голов за 90 минут, а в национальном чемпионате была зафиксирована нулевая ничья и 3-2 в пользу «Интера». В упомянутом сверхрезультативном матче к перерыву на табло горело лишь 1-0.



Таким образом, в четырёх последних миланских дерби в стартовых 45-минутках команды в сумме забили один гол. Согласитесь, мы попросту обязаны проверить тотал меньше 1 на данном интервале за 1.76. Учитывая прошедшие очные дуэли два гола за первым тайм выглядят чем-то из ряда вон выходящим.



«Интер» не отличался в стартовых 45-минутках уже в трёх поединках кряду, а «Милан» за четыре последних матча забил лишь два мяча в первых таймах. Игру способен вскрыть быстрый гол со стандарта, но других логичных вариантов для высокой результативности в начале встречи не видно.

Лезть вперёд большими силами никто не захочет, а любую контратаку тут же прервут даже ценой жёлтой карточки. Гаттузо и Спаллетти любят насыщать опорную зону, поэтому футболисты атакующей группы на постоянной основе будут находиться в численном меньшинстве.

Ставка на матч «Милан» — «Интер»

В четырёх последних миланских дерби до перерыва был забит лишь один мяч. В связи с этим, надёжно смотрится тотал первого тайма меньше 1 за 1.76. Обе команды уважительно относятся друг к другу и не станут рисковать без повода. Гаттузо и Спаллетти не назвать авантюристами, поэтому мы ожидаем прагматичное и спокойное начало встречи.



Ставка: тотал первого тайма меньше 1 за 1.76



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