«Оклахома» — «Торонто». Прогноз: «Тандер» продолжат бросать кирпичи

«Рэпторс» навяжут борьбу «Тандер» даже без Лоури и не уступят более 7 очков — в «Большом куше».

В поединке между «Кингз» и «Нетс» произошло удивительное событие. Четвёртый раз за последние 64 года команде НБА удалось отыграться с «-25» в заключительной 12-минутке при 3 028 попытках. Ставка на «Сакраменто» с форой «-3» провалилась, но найти этому логические объяснения не представляется возможным.

Цирк продолжился. Перед заключительной четвертью на счету хозяев было 9 точных попаданий из-за дуги, нам требовалось ещё два, но «Кингз» выбросили 0 из 8 с периметра на упомянутом отрезке. Коли-Стайн чем-то не угодил главному тренеру и провёл лишь 19 минут на паркете при средних 27,7 по сезону. Уилли не смог пробить тотал в 22,5 пункта по трём основным статистическим показателям, но на своём отрезке центровой «Сакраменто» действовал достаточно полезно.

«Сакраменто» — «Бруклин». Прогноз: «Кингз» перебегают «Нетс» Накопленная усталость помешает «Нетс» успевать за молодыми лидерами «Кингз» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 30 625 фишек.

Заход дня: ruslon33 взял «Сиксерс» с форой «-2» и «Уорриорз» с форой «-4» с общим коэффициентом 3.27

21 марта на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» «Оклахома» примет «Торонто». Главной дуэлью в предстоящем поединке станет соперничество Джорджа и Леонарда, а сам матч вызывает приличный ажиотаж среди болельщиков. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам и предлагают на викторию «Тандер» коэффициент 1.53.

Анализ матча «Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» (21.03.2019)

«Оклахома» потерпела три поражения кряду и попала в крайне неприятную ситуацию. Ещё недавно коллектив Билли Донована наверняка мечтал о второй строчке Запада, а теперь при определённых раскладах «Тандер» могут занять восьмую позицию в конференции и отправиться на рыбалку уже после первого раунда.

Положение «Торонто» куда более устойчивое. У «Рэпторс» на четыре поражения меньше, чем у «Сиксерс», и с огромной вероятностью канадцы должны спокойно сохранять вторую строчку. Другое дело, что недавние результаты парней Ника Нерса также не впечатляют. Гостевые поражения от «Пистонс» и «Кавальерс» свидетельствуют об огромном количестве нерешённых проблем.

Вера аналитиков в «Тандер» не слишком понятна. Да, в строй вернётся Уэстбрук, который отдыхал из-за перебора технических, однако на нынешнем отрезке сезона «Оклахома» не демонстрирует свой максимум и стала оступаться слишком часто. Если верить информации СМИ (а когда дело касается «Рэпторс», то всегда возможны сюрпризы), гости обойдутся без Лоури, место в старте займёт Ванвлит, а резервным разыгрывающим станет Лин.

Лоури, безусловно, важный исполнитель для «Торонто», но вполне заменимый. Уэстбрук способен легко продавить за счёт атлетизма Ванвлита или Лина, однако на опеку Расселла «Рэпторс» могут отрядить Дэнни Грина, а одного из малышей прятать на Фергюсоне, который в основном угрожает только броском из-за дуги.

В битве между Джорджем и Леонардом предугадать победителя непросто. Пол несколько сбавил обороты и потерял в стабильности, а Кавай пропускал поединок с «Никс» и теперь полон сил. В передней линии у «Тандер» лишь два баскетболиста высочайшего уровня, а у «Рэпторс» таких исполнителей трое. Какого-либо преимущества на скамейке у «Оклахомы» не видно, поэтому фора «+7» на «Торонто» за 1.74 смотрится очень соблазнительно.

История личных встреч нас не слишком обнадёживает. Три последних очных дуэли остались за «Тандер», однако с прошлого сезона в командах произошли изменения, а «Оклахома» сейчас явно на спаде. С 23 февраля у парней Билли Донована лишь 4 победы за 13 матчей, при этом дома на указанном отрезке баланс 2-4.

В канадском королевстве тоже не всё ладно, впрочем, победа гостей не является обязательной для прохода нашей ставки. «Торонто» не хватает сыгранности, Ник Нерс часто зевает рывки соперников, но глубина состава у «Рэпторс» вполне достойная, а множество опытных игроков с высочайшим баскетбольным IQ дают результат даже при посредственной работе тренера.

У «Тандер» на упомянутом отрезке в 13 последних матчей абсолютно худшее по эффективности нападение и отвратительный процент попадания. Данный аргумент способен помочь нам не только с первой ставкой, но и с выбором на тотал подборов больше 93,5. «Оклахома» выбрасывает множество кирпичей, атакующие схемы Нерса не назвать идеальными, а оба коллектива входят в топ-10 по оборонительному рейтингу.

В составе канадцев выступают три баскетболиста, каждый из которых в своё время получал приз лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата, а у «Тандер» потрясающая оборона из-за Билли Донована и атлетизма его подопечных. Обе команды имели в распоряжении по одному дню отдыха, на следующие сутки никому не играть, поэтому интенсивность в обороне должна быть соответствующая.

Общий низ по очкам брать опасно. Хозяева способны взвинтить темп, не исключено множество штрафных, есть крошечная вероятность овертайма. Для прохода верха по подборам нам достаточно качественных действий в защите, что вполне реально, учитывая статус поединка и составы оппонентов.

В личной статистике рекомендуем присмотреть к тоталу меньше 16,5 очка Сиакама. По сезону у форварда «Рэпторс» 16,4 балла за результативность, но в гостях показатель падает до 16 пунктов. Кроме того, в нынешнем сезоне Кавай пропустил уже 20 матчей, а Паскаль лишь один. О чём это говорит? Без Леонарда камерунец становился чуть ли не первой опцией в нападении и его статистика логично шла вверх.

В предстоящем поединке Кавай появится на паркете, следовательно, Сиакаму будет сложно рассчитывать на преодоление установленной планки. За опеку Паскаля возьмётся очень похожий на него по антропометрии Грант. Джереми – потрясающий защитник, который ни в чём не уступит визави. Обычно камерунец пользуется преимуществом в атлетизме, но в этот раз он своего козыря лишён.

Ставки на матч «Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс»

Из последних 13 матчей «Оклахома» выиграла лишь в четырёх. На данном отрезке нападение «Тандер» абсолютно худшее в лиге по эффективности, поэтому проверим фору «+7» на «Торонто».

В обеих командах достаточно защитников высочайшего уровня, а по оборонительному рейтингу противники входят в топ-10 в ассоциации. Тотал подборов больше 93,5 выглядит перспективно.

Сиакаму предстоит увлекательное соперничество с Грантом, и здесь мы верим в цепкость форварда «Оклахомы». Тотал Паскаля меньше 16,5 очка доступен за двойку, а по сезону у камерунца показатель даже чуть ниже заявленного.

Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «+7» за 1.74

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 370 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Паскаля Сиакама меньше 16,5 очка за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №3: тотал подборов больше 93,5 за 1.99

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 495 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 29 125 фишек.

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