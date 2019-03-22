«Торонто» — «Оклахома». Прогноз: Уэстбрук забудет о партнёрах

«Денвер» воспользовался своим преимуществом в классе и за счёт стабильной и целостной игры разобрался с «Вашингтоном». Йокич с запасом преодолел рубеж в 6,5 ассиста, однако ставка на 25 или более очков «Наггетс» в каждой четверти не сыграла из-за третьей двенадцатиминутки. Для прохода коэффициента 3.3 не хватило одного балла.

Для пробития общего тотала в 228,5 балла командам не помогла даже напряжённая концовка со штрафными. «Уизардс» реализовали лишь 8 из 28 с периметра, а «Денвер» только 11 раз вставал на линию. Темп оказался не таким высоким, как хотелось бы.

«Вашингтон» — «Денвер». Прогноз: Йокич выставит клоунами оборону хозяев «Наггетс» разорвут отвратительную защиту «Уизардс» в сверхрезультативном матче — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 30 325 фишек.

Заход дня: ruslon33 выбрал тотал больше 49,5 балла самой нерезультативной четверти в поединке между «Уизардс» и «Наггетс» и победу «Хорнетс» при 24 и более очках Уокера с общим коэффициентом 4.37

23 марта на паркете «Скоушабэнк-арены» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА встретятся «Торонто» и «Оклахома». «Рэпторс» и «Тандер» проведут вторую очную дуэль за трое суток, предыдущая битва осталась за канадцами. Букмекеры считают фаворитом именно хозяев площадки, предлагая коэффициент 1.73 на викторию парней Ника Нерса.

Анализ матча «Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» (23.03.2019)

«Рэпторс» и «Тандер» совсем недавно рубились на паркете «Оклахомы», а теперь сразятся в Канаде. Прошедший поединок дал немало пищи для размышлений, поэтому мы постараемся извлечь максимальную выгоду из увиденного.

Серьёзных изменений в составе не предвидится. За «Торонто» не сыграет Лоури (хотя кто его знает), а у гостей все в строю, кроме давно травмированного Роберсона. Котировки аналитиков удивляют своим оптимизмом в сторону «Тандер». Для нас фаворит очевиден, фора «-3» на «Рэпторс» за приличные 1.99 видится оптимальным вариантом.

Сомнения в выборе понятны: разве может «Оклахома» второй матч подряд реализовывать 52% с линии штрафных и серьёзно уступать в счете, притом что взяла в нападении на 10 подборов больше? Во-первых, на отрезке в последние 14 матчей «Тандер» попадают из статичного положения 68,8% попыток (худший результат в лиге) и находятся по эффективности нападения на 30-й строчке.

В Канаде судьи уже не будут помогать «Оклахоме», поэтому вполне вероятно равенство или даже минимальное преимущество «Торонто» по количеству штрафных. А с отскоками в чужой краске у «Рэпторс» не всё так плохо. В предыдущем сражении парни Ника Нерса атаковали с шикарной точностью, поэтому и боролись за ничейные мячи значительно реже обычного.

По сезону «Тандер» берут 29,6% подборов в нападении, а «Рэпторс» 27,2%, разница в пределах допустимого. Главный козырь канадцев – глубина состава. Тренерский штаб Ника Нерса проделал качественную работу и смог великолепно разобраться с дуэтом Уэстбрук – Джордж.

Да, Расселл был хорош в завершении и выдал сумасшедшие 42 очка, вот только при 6 передачах собрал 8 потерь. Уэстбрук реализовал 11 из 19 с ближней и средней дистанции, а также 5 из 10 с периметра, но «Рэпторс» заставили лидера «Оклахомы» действовать отдельно от команды, и вся игра «Тандер» развалилась.

К тому же Расселл слишком нестабилен, чтобы выдать похожую эффективность второй раз кряду. За скромные 1.83 нам понравилась ставка на тотал ассистов Уэстбрука меньше 9,5. Ник Нерс вряд ли станет ломать то, что отлично сработало и снова постарается вынудить разыгрывающего «Оклахомы» включить режима героя.

По Уэстбруку часто защищался Сиакам, ожидаем повторения ситуации. Паскаль может уступать на ногах, зато у камерунца потрясающая реакция и длина рук, чтобы перехватывать любые скидки. Даже сами баскетболисты «Рэпторс» постоянно ждут передач от Расселла и нацелены на перехват.

Билли Донован не похож на тренера, способного за короткое время резко перестроить игру команды. В противном случае «Оклахома» не потерпела бы четыре поражения кряду (если смотреть дальше, то у «Тандер» 10 неудач за 14 матчей). Кризис идей в нападении порой решается за счёт индивидуального мастерства, но «Рэпторс» как раз идеально готовы именно к сольным выступлениям.

Защита «Торонто» порой трещит по швам при качественном движении мяча, так как Ник Нерс до сих пор не вывел командную подстраховку на должный уровень, но персонально у канадцев потрясающие оборонцы. Если хозяева не выкинут какой-то фокус со стартовым составом, то должны побеждать с запасом.

Редко в букмекерских конторах доступна линия на совсем второстепенных персонажей, но сегодня нам повезло. За 1.9 мы проверим тотал Фергюсона больше 5,5 очка. По сезону у атакующего защитника «Тандер» 6,6 балла за результативность, а в двух последних поединках он пробивал установленную планку. Учитывая нацеленность обороны «Рэпторс» на опеку Уэстбрука и Джорджа, именно Терренсу придётся частенько включаться и помогать партнёрам в созидании.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер»

У «Оклахомы» 10 поражений за последние 14 матчей, проигранная дуэль на своём паркете с «Торонто» и абсолютно худшее нападении в лиге на указанном отрезке. Не проверить фору «-3» на «Рэпторс» было попросту преступлением, а мы стараемся принимать логичные решения.

Канадцы постараются снова отделить Уэстбрука от партнёров, поэтому перспективно выглядит тотал меньше 9,5 ассиста Рассела. Лидер «Оклахомы» отдал не менее 10 передач лишь в 3 из уже упомянутых последних 14 матчей. Также, за 1.9 поверим в преодоление Фергюсоном планки в 5,5 очка. Терренсу придётся помогать лидерам, а его средняя норма по сезону нас обнадёживает.

Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «-3» за 1.99

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 495 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Терренса Фергюсона больше 5,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Расселла Уэстбрука меньше 9,5 ассиста за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 820 фишек.

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