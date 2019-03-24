Дарья Касаткина — Винус Уильямс. Прогноз: россиянка покинет турнир в Майами-2019

24 марта на турнире в Майами состоится матч третьего круга женского одиночного разряда между Дарьей Касаткиной и Винус Уильямс. Букмекеры считают фаворитом американку: поставить на победу 38-летней Уильямс предлагается с коэффициентом 1.65.

Касаткина ужасно начала год, проиграв шесть личных встреч из девяти. При этом уровень соперниц был довольно скромным: Кимберли Биррелл, Александра Саснович, Тимя Бачински, Вера Звонарёва Софья Кенин и Маркета Вондроушова. Ни одной теннисистки из топ-30 действующего рейтинга WTA.



Во втором круге турнира в Майами россиянка победила Кори Гауфф, которой полторы недели назад исполнилось 15 лет. Если судить по счёту (6:3,6:2), может сложиться впечатление, что Касаткина выиграла у 456-й ракетки мира без особых проблем. Но это трудно назвать правдой.

У Дарьи по-прежнему большие проблемы с мощью, в том числе с подачей: даже 15-летняя Гауфф сумела сделать три брейка. Винус, несмотря на солидный возраст, будет наказывать за слабые удары гораздо строже, да и с приёмом у неё всё в порядке. Без качественного движения справиться с таким напором не получится, но пока Касаткина выглядит тяжеловато.



Едва ли российская теннисистка выкладывалась в матче с Гауфф на полную катушку. Вполне вероятно, что сегодня она добавит. Беда в том, что добавлять надо сильно, а Касаткина сейчас явно находится не в оптимальной форме. Для победы над Уильямс, которая к тому же получит мощную поддержку от публики, этого вряд ли хватит.

Винус в нынешнем году кому попало не проигрывает: в Окленде её остановила Бьянка Андрееску, в Мельбурне — Симона Халеп, а в Индиан-Уэллсе — Анжелика Кербер. Неудивительно, что в этом матче американка идёт фаворитом, хоть и находится ниже в рейтинге. Ниже определённого уровня Уильямс в последнее время не опускается, а вот о Касаткиной такого не скажешь.



Пожалуй, этого достаточно, чтобы заиграть победу Винус с форой "-2,5" по геймам за 1.91. Состояние Дарьи не внушает доверия, на её стороне только один козырь — личные встречи. Касаткина и Уильямс встречались на харде дважды — и оба раза россиянка оказалась сильнее.



Правда, в каждом случае матч получался довольно близким. В связи с этим можно не мудрить и взять «тотал больше 2,5 сета» за симпатичный коэффициент 2.52. Во всех трёх очных встречах соперницы добирались до решающей партии: на харде дважды победила Дарья, а на Уимблдоне-2016 сильнее оказалась американка.

Если верите в статистику и нестабильность теннисисток, присмотритесь к этому варианту. А наиболее авантюрные игроки могут рассмотреть рискованное предложение «победа Уильямс в трёх сетах», коэффициент очень хорош — 4.44.

Ставки на матч Дарья Касаткина — Винус Уильямс

Дарья Касаткина явно находится не в лучшей форме. Она проиграла шесть из девяти матчей в этом году и не слишком убедительно обыграла 15-летнюю Кори Гауфф во втором круге. Скорее всего, готовность Уильямс несколько выше, а поддержка трибун наверняка поможет в трудный момент. Ставим на американку и надеемся ошибиться.



Ставка: победа Уильямс с форой "-2,5" за 1.91

Ещё больше текстов автора в его группе ВКонтакте о НБА