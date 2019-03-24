Суперэкспресс на отбор Евро-2020: играем коэффициент 10.18

24 марта на стадионе «ГСП» в Никосии Кипр сразится с обидчиком сборной России в лице национальной команды Бельгии в рамках отбора на Евро-2020. Сутками позже Украина постарается подтвердить статус фаворита в глазах букмекеров и одолеть Люксембург на «Жози Бартель». На следующий день Швейцария сойдётся с Данией на «Санкт-Якоб Парке».

Анализ матча Кипр – Бельгия (24.03.2019)

Бельгия без особых проблем разобралась с Россией. Подопечные Роберто Мартинеса даже не включали полные обороты, но этого с лихвой хватило для трёх забитых мячей. Может ли мы считать оборону Кипра сильнее, нежели защитные построения Станислава Черчесова? На наш взгляд, островитяне станут лёгкой добычей для «красных дьяволов», поэтому за 1.86 проверим индивидуальный тотал Бельгии больше 2,5.



Кипр набрал лишь пять очков в Лиге С, проведя шесть матчей про Норвегии, Болгарии и Словении. Каждая из этих команд забивала островитянам во втором тайме, чего же в таком случае ожидать от сумасшедшей атаки бельгийцев, когда защитники противника из-за усталости начнут терять концентрацию и допускать ошибки?

Да, у Роберто Мартинеса есть травмированные исполнители, вот только оппонентам от этого не легче. Даже на скамейке у Бельгии мастера высочайшего уровня, а место в составе хочет отвоевать себе каждый. «Красные дьяволы» порой долго возятся против серьёзных оборонительных построений, но Кипр выступит в роли классического автобуса, не способного маневрировать и удивлять.



Эти команды были в одной группе в квалификации к прошлогоднему чемпионату Мира. Дома бельгийцы выиграли 4-0, а в гостях разгромили соперника со счётом 3-0 при нереализованном пенальти. Какое чудо должно произойти, чтобы первый номер рейтинга ФИФА вдруг сжалился и отгрузил меньше трёшки сопернику совсем иного уровня не совсем понятно.



Более рискованные игроки могут рассмотреть фору «-2,5» на «красных дьяволов» за 2.37, но мы предпочитаем вариант исключительно с индивидуальным тоталом гостей. Куртуа в матче с России уже показал своё умение привозить голы на ровном месте, поэтому проверять гандикап опасно. Зато нападение Бельгии поражает своим потенциалом и даже при не самой лучшей реализации парни Роберто Мартинеса должны не менее трёх раз огорчить киприотов.

Анализ матча Люксембург – Украина (25.03.2019)

Украина и Люксембург добились потрясающих результатов в первом туре отбора к Евро-2020. Подопечные Люка Хольтца сумели одержать волевую победу дома над Литвой, а коллектив Андрея Шевченко на выезде завоевал одно очко с Португалией. Фаворит предстоящего поединка очевиден, но букмекеры позволяют нам проверить викторию гостей с форой «-1» за вполне приличный коэффициент 1.60, чем мы и воспользуемся.



Люксембург продолжает прогрессировать, однако рассчитывать на успех с серьёзной европейской сборной парням Люка Хольтца всё ещё рановато. Украина выиграла свою группу в Лиге B, набрав девять очков за четыре поединка с Чехией и Словакией, а после этого сумела не пропустить в гостях у действующего чемпиона Европы, за которого выступает один из лучших футболистов планеты.

Коллектив Андрея Шевченко героически сражался в Португалии явно не для того, чтобы затем потерять очки с европейским карликом. В среднее линии у гостей качественный подбор исполнителей, проблем с созданием моментов возникнуть не должно. Во всех трёх предыдущих поединках с Люксембургом Украина громила оппонента со счётом 3-0.



Зинченко и компания показали достойный уровень футбола с Португалией и даже умудрялись угрожать воротам Патрисиу. Растерять потрясающий настрой и жажду борьбы за короткий промежуток времени команда попросту не могла. Люксембург уже добыл три очка, а прыгать выше головы парням Люка Хольтца рановато.



Команда Андрея Шевченко также не стоит на месте и двигается в правильном направлении. Украинцы стали демонстрировать более современный футбол и значительно улучшили свои результаты. Люксембург вызывает симпатии нейтральных болельщиков, но объективные факты говорят об уверенной победе гостей, при этом вряд ли с минимальной разницей.

Анализ матча Швейцария — Дания (26.03.2019)

В Базеле состоится крайне любопытный поединок одних из самых дисциплинированных команд мира. Швейцарии по чистой случайности без каких-либо заговоров раз за разом попадаются слабые по составу группы, но как раз Дания представляет собой реальную силу и достойного оппонента.



Коллектив Владимира Петковича достаточно неожиданно пробился в полуфинал Лиги Наций, а датчане выиграли свою группу и сумели подняться в более престижный дивизион. Если вы ищете матч, в котором хотите рискнуть и проверить солидный коэффициент, то ничья за 3.42 станет для вас оптимальным вариантом.



Обе команды не демонстрируют завораживающий футбол, а предпочитают действовать строго, прагматично и надёжно. Швейцария дома выступает попросту потрясающе. Последний раз в значимых поединках на своём поле коллектив Владимира Петковича проигрывал ещё в самом начале отборочного цикла к Евро-2016 четыре с половиной года назад.



Заключительное на данный момент поражении Дании в основное время датируется осенью 2016 года, после чего в 17 официальных матчах кряду никто не может одолеть парней Оге Харейде за отведённые 90 минут. Вероятность мирного исхода в предстоящем поединке колоссальная, а коэффициент на ничью установлен запредельный.

Швейцария и Дания предпочитают сбалансированный футбол с минимумом риска. Так как остальные сопернике в Группе D вряд ли будут всерьёз претендовать на попадание в топ-2, то мы вполне может стать свидетелям осторожной игры, где каждый останется доволен ничейным результатом.

Суперэкспресс на матчи Кипр – Бельгия, Люксембург – Украина, Швейцария — Дания

Бельгия совсем недавно отгрузила три мяча России, а в отборочном цикле к прошлогоднему чемпионату мира разгромила Кипр 4-0 дома и 3-0 на выезде. За 1.86 доступен индивидуальный тотал «красных дьяволов» больше 2,5, предложение достойно рассмотрения.



Украина три раза кряду одолела Люксембург со счётом 3-0, а букмекеры дают приличные 1.6 на викторию коллектива Андрея Шевченко с форой «-1». Зинченко и компания выиграли свою группу в Лиге Наций и умудрились добыть ничью в выездной битве с Португалией, поэтому фаворит для нас очевиден.



Беспроигрышная серия Дании в основное время в официальных матчах составляет 17 поединков. Швейцария последний раз уступала дома четыре с половиной года назад. Обе команды демонстрируют осторожный прагматичный футбол, поэтому ничья за 3.42 является оправданным риском.



Ставка №1: индивидуальный тотал Бельгии больше 2,5 за 1.86



Ставка №2: победа Украины с форой «-1» за 1.6



Ставка №3: ничья в поединке Швейцария – Дания за 3.42



Общий коэффициент суперэкспресса 10.18



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