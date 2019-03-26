Даниил Медведев — Роджер Федерер. Прогноз: подача поможет россиянину зацепиться

27 марта в четвёртом круге турнира в Майами в мужском одиночном разряде встретятся Даниил Медведев и Роджер Федерер. Букмекеры считают явным фаворитом швейцарца: поставить на победу Федерера предлагается с коэффициентом 1.33.

В третьем круге Медведев оставил достаточно сил, почти 2,5 часа провозившись с Райлли Опелкой. Россиянину в итоге пришлось провести три тай-брейка, чтобы пройти дальше. Федерер расправился с Филипом Краиновичем гораздо спокойнее, но едва ли у 23-летнего Даниила возникнут проблемы со свежестью из-за лишних 55 минут на корте.

Собственно, тяжёлая игра против Опелки едва ли должна удивлять. Взять подачу 208-сантиметрового американца — задача не из лёгких. Его арсенал выглядит очень однообразно, но в удачный день мощь с лихвой компенсирует все недочёты. В Майами гигант прошёл Штруффа и Шварцмана, входящих в топ-50 рейтинга, что не так уж просто.



Даниил уже встречался с Райлли полтора года назад: тоже тяжелейшая победа в трёх сетах, тоже несколько тай-брейков. Поэтому делать выводы о слабой готовности Медведева из-за возникших проблем немного странно. Скорее дело в неудобном сопернике, совершившим 22 эйса при трёх двойных ошибках.



Другое дело, что с таким хилым приёмом против Роджера ловить нечего. Швейцарец в свои 37 лет, конечно, не будет подавать с такой силой. Вот только это совсем не значит, что на приёме Медведеву станет легче, чем в предыдущем круге. 20+ эйсов Маэстро не выполнит, но стабильно получать преимущество за счёт первой подачи ему не помешает никто.

Тот же Краинович показал хороший приём, но со временем Роджер приспособился и сумел раскачать соперника. Впрочем, даже с сербом Федерер долгое время не смог сделать брэйк, а у Медведева подача гораздо опаснее. Немного обнадёживающий фактор.

Сейчас Даниил подаёт на абсолютно элитном уровне, а потому логично ожидать, что швейцарцу потребуется время для того, чтобы приноровиться. В связи с этим стоит рассмотреть варианты «счёт 3:3 после шести геймов первого сета» за 1.68 или даже ТБ 10,5 геймов в первом сете за 2.70. Для того, чтобы осложнить Федереру жизнь, Медведеву достаточно стабильно подавать на своём уровне.



По той же причине любопытно выглядят ставки «в матче будет тай-брэйк» за 2.13 и «тотал больше 2,5 сетов» за 2.73. Россиянин в последнее время заметно возмужал и стал лучше контролировать эмоции. Если Медведев сыграет с Роджером так же раскованно, как в Шанхае-2018, шансы у него непременно появятся.

Если вы не боитесь проиграть и ставите ради удовольствия, рассмотрите предложение с победой Федерера в трёх партиях за 3.94. Если у Медведева не возникнет проблем с подачей, матч рискует получиться затяжным.

Ставки на матч Даниил Медведев — Роджер Федерер

Федерер долгое время не смог сделать брэйк в матче с Краиновичем, а у Медведева подача гораздо опаснее. Роджеру наверняка потребуется время, чтобы привыкнуть, так что возьмём вариант «счёт 3:3 после шести геймов первого сета» за 1.68.



Медведев в прошлом октябре здорово отыграл с Федерером в Шанхае, уступив в трёх сетах. Подача Даниила в последнее время находится на топовом уровне, поэтому определённые предпосылки для затяжной встречи имеются.



Ставка № 1: счёт 3:3 после шести геймов первого сета за 1.68.



Ставка № 2: в матче будет тай-брейк за 2.13.



Ставка № 3: тотал больше 2,5 сетов за 2.73.

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