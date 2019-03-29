ЦСКА — СКА. Прогноз: Никитин подтянет московскому клубу дисциплину

Питерцы не могут забить красно-синим больше двух шайб на протяжении восьми матчей.

30 марта на «ЦСКА-Арена» состоится второй матч финала Западной конференции Кубка Гагарина между московским ЦСКА и питерским СКА. Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу красно-синих в основное время предлагаются с коэффициентом 2.01.

Анализ матча ЦСКА — СКА (30.03.2019)

Первый матч оставил больше вопросов, чем ответов, а потому повторить позавчерашний успех мы даже не надеемся. Старт серии получился настолько противоречивым, что отменённый гол питерцев — наиболее яркий момент встречи — оказался чуть ли не самым понятным эпизодом.

В НХЛ такой гол засчитали бы в 98% случаев, но давно понятно, что мы совсем не в НХЛ. Итоговое решение арбитров вполне укладывается в изначальную теорию: судьи настолько не хотят становиться козлами отпущения, что в случае чего готовы буквоедствовать. С точки зрения правил основания для отмены взятия ворот имелись — и гол не засчитали.

Винить в чём-то судей как минимум странно. Полностью следовать букве закона (пусть даже явно несовершенного) и тем самым снять себя хотя бы часть ответственности — вполне логичное желание. Вопросы начнутся, если арбитры не продолжат эту линию и в одном из следующих матчей начнут трактовать эпизоды по понятиям, ссылаясь на «дух игры». А пока все разговоры о лайнсменах — не более чем интершум.

Отменённый гол заслонил очевидный факт: в первой игре у СКА было всё для победы. Питерцы в пять раз чаще играли в большинстве, имели очевидное преимущество в движении. Не так-то просто сходу вспомнить, когда ЦСКА получал на четыре большинства меньше. Или когда подопечные Игоря Никитина выглядели столь тяжеловато.

В этом (а вовсе не в отменённой шайбе) и заключается главный итог первого матча: СКА отдал игру, которую обязан был забирать. Питерцы перебросали соперника в три раза (37-12), но нельзя сказать, что Илья Сорокин стоял на ушах и творил чудеса. Скорее он просто брал своё — набросы на ворота и броски от бортов или синей линии.

ЦСКА провёл один из худших матчей сезона, нахватал необязательных удалений, устроил фестиваль пробросов в третьем периоде — и всё равно выиграл. Если СКА всерьёз рассчитывает выиграть серию, то каждая слабая игра соперника должна наказываться. Красно-синих практически нереально победить в семиматчевой серии, если стабильно дарить им подарки и не дожимать.

Слабую игру подопечных Игоря Никитина, пожалуй, стоит связать с тремя факторами. Прежде всего — простым, но агрессивным стилем соперника: СКА не пытался плести кружева в равных составах и при любой возможности доставлял шайбу на «пятак», рассчитывая на рикошет или добивание.

Второй момент — ЦСКА, похоже, немного заржавел за неделю без хоккея и никак не мог раскатиться, но это должно пройти уже во втором матче. И третий фактор — постоянные удаления, которые ломали ритм и заставляли москвичей тратить лишние силы, убивая меньшинство.

Концовку третьего периода вынесем за скобки: когда ведёшь в счёте у своего главного соперника за 7-10 минут до конца, риск обреза нужно свести к минимуму. Хозяева действовали неэстетично, но это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Победа и красота — совсем не слова-синонимы.

Поскольку в команде Игоря Никитина проблемы с дисциплиной практически никогда не длятся больше одного матча, стоит подумать о варианте «СКА получит больше штрафного времени» за 3.00. П2 по штрафным минутам с форой «0» оценивается в 2.25 — тоже очень недурно.

Ставка попроще — ТБ 6,5 минут штрафа СКА за 1.88. Вероятность стычек и драк велика: пара мелких конфликтов была ещё в первой игре, а отменённый гол наверняка лишь усилит эмоции. ЦСКА должен добавить в движении во второй встрече, что рискует увеличить количество удалений у соперника.

Линию на броски в створ после явной ошибки в первом матче подровняли и откровенных дырок не осталось. Стоит рассмотреть разве что победу ЦСКА по броскам в створ с форой "-3,5" за 1.87, да и то тут скорее на любителя. Неплохо выглядит ИТМ 2 шайб СКА за 2.20: питерцы не могут забить красно-синим больше двух шайб на протяжении восьми матчей, а коэффициент сильно выше двойки. Проверим.

Вариант для авантюристов — ничья за 4.10. Соперники вот уже четыре матча подряд не могут добраться до овертайма, хотя первая игра серии показала, что СКА готов создавать москвичам большие проблемы. Для такого коэффициента шансы неплохи.

Ставки на матч ЦСКА — СКА

В команде Игоря Никитина проблемы с дисциплиной практически никогда не длятся больше одного матча, а в первой игре у ЦСКА было аж пять удалений. Зайдём с другой стороны и возьмём вариант СКА получит больше штрафного времени с форой «0» за 2.25.

На ИТМ 2 шайб СКА букмекеры дают 2.20, хотя питерцы не могут забить красно-синим больше двух шайб на протяжении восьми матчей. Звёзд в атаке СКА предостаточно и недооценивать их нельзя, но с таким коэффициентом риск кажется оправданным.

Ставка № 1: СКА получит больше штрафного времени с форой «0» за 2.25.

Ставка № 2: ТБ 6,5 минут штрафа СКА за 1.88.

Ставка № 3: ИТМ 2 шайб СКА за 2.20.

Ставка № 4: ничья за 4.10.

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