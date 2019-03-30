«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: уфимцы нанесут ответный удар

31 марта на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится второй матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «ястребов» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.82.

Анализ матча «Авангард» — «Салават Юлаев» (31.03.2019)

Первая игра серии выдалась настолько забойной, что портить послевкусие разговорами о судействе совсем не хочется. Лучший способ — забыть о ставках и просто наслаждаться игрой. Когда качество хоккея находится на таком уровне, пытаться увеличить интерес к событию вовсе необязательно. Но если пощекотать себе нервы хочется, пару любопытных вариантов мы всё же нашли.



Обе команды оставили отличное впечатление: «Авангард» был привычно храбр и напорист, а «Салават» шикарно переходил из обороны в атаку. Столько классных шайб на любой вкус редко удаётся увидеть в одном матче. Тем более если речь идёт о поздних стадиях плей-офф.



«Ястребам» ощутимо не хватает Михеева и Зернова. Оба умеют создать момент одним движением в самой обыденной ситуации, но вторую встречу оба хоккеиста точно пропустят. Впрочем, Боб Хартли справился с потерями: тренер отлично выполнил домашнюю работу и подготовил своих игроков к встрече с Метсолой.



Омичи с первой минуты лезли на «пятак» и создавали трафик у ворот уфимцев. Сама по себе логическая цепочка элементарна: финский голкипер практически не ошибается при открытых бросках от борта и синей линии, а потому перед ним всегда должен кто-то маячить. Либо закрыть обзор, либо побороться на добивании.



Вот только «Автомобилист» всё равно был по-настоящему опасен на «пятаке» «СЮ» всего в одном матче из пяти, в остальном защитники стабильно зачищали пространство перед воротами и караулили дальнюю штангу. Зато у «Авангарда» неплохо получилось с первой же попытки — давление, успешная борьба за отскоки и проезды перед воротами давали результат.



Теперь пришла очередь хода от Николая Цулыгина. У наставника «Салавата Юлаева» были сутки на анализ первой встречи и объяснение хоккеистам причин слабой игры перед своими воротами. Что-то явно нужно менять, иначе свои 2-3 шайбы с дальней штанги и «пятака» омичи будут забивать из раза в раз.



Впрочем, пара поводов для оптимизма у уфимцев точно есть. Во-первых, в предыдущих раундах «Авангард» проводил второй матч хуже первого: «Ак Барс» худо-бедно навязал борьбу, добрался до 3:5 и пропустил в пустые ворота, а «Барыс» одержал свою единственную победу в серии (4:2). Без Зернова и Михеева скамейка укоротилась, а стиль игры «ястребов» энергозатратен.



Второй момент — «СЮ» проиграл в пятницу, но точно не был хуже. По сути результат определило большинство: хозяева получали численное преимущество на четыре раза чаще (5-1) и забросили с его помощью две шайбы. Если гости снизят количество необязательных удалений (вроде выброса шайбы), их шансы возрастут.



Кроме того, скандал с решающим голом в первом матче позволяет «СЮ» рассчитывать на пару свистков в свою пользу в пограничных ситуациях. Вариантов несколько: ТБ 6,5 минут штрафа «Авангарда» за 2.10 или даже «хозяева получат больше штрафного времени» за мощный коэффициент 3.36.



Есть подозрение, что букмекеры недооценивают гостей, попробуем этим воспользоваться. П2 с форой "+1" идёт за 1.73, также в наличии Х2 за 2.03 и итоговая победа «Салавата Юлаева» за 2.85 — дальше всё зависит от вкуса. Первый матч доказал, что подопечные Николая Цулыгина в полном порядке.



Любопытно выглядит ТБ 19,5 бросков в первом периоде за 2.03. Команды не склонны катать вату и подолгу возиться с шайбой в средней зоне, да и статистика на нашей стороне: в дебютные 20 минут в первом матче было 24 броска в створ. А вот как обстоят дела на Западе, где СКА и ЦСКА действуют куда осторожнее — 27 бросков к исходу первого периода в стартовом поединке, 18 — во втором.

Авантюрный вариант — гол «СЮ» в первом периоде за 2.27. В плей-офф уфимцы без учёта овертаймов забросили 27 шайб, почти половина из них (13) пришлась на первый период. Зелёные имели моменты и в первой встрече, но Бобков был хорош и в итоге счёт сравнялся уже после перерыва. За 1.90 брать эту ставку мы бы точно не стали, а вот за 2.27 можно и проверить.

Ставки на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

В первом матче «Салават Юлаев» точно не был хуже, а потому есть подозрение, что букмекеры недооценивают гостей. П2 с форой "+1" идёт за вполне нестыдные 1.73, но мы возьмём вариант посмелее — Х2 за 2.03.



Скандал с решающим голом в первом матче позволяет «СЮ» рассчитывать на пару свистков в свою пользу в пограничных ситуациях. Стоит рассмотреть ТБ 6,5 минут штрафа «Авангарда» за 2.10 или даже «хозяева получат больше штрафного времени» за мощные 3.36.



Ставка № 1: ТБ 6,5 минут штрафа «Авангарда» за 2.10.



Ставка № 2: «Авангард» получит больше штрафного времени за 3.36.



Ставка № 3: ТБ 19,5 бросков в первом периоде за 2.03.



Ставка № 4: «Салават Юлаев» не проиграет в основное время за 2.03.



Ставка № 5: гол «СЮ» в первом периоде за 2.27.

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