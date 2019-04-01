«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Деарне продолжит результативную серию

Счёт в серии 0-2, но «Салават» в последнее время хорошо играет с «Авангардом» на своём льду.

2 апреля на «Уфа-Арене» состоится третий матч финала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают минимальное преимущество хозяевам: ставки на победу уфимцев в основное время предлагаются с коэффициентом 2.52.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Авангард» (02.04.2019)

Если первый матч серии получился одним из лучших за весь розыгрыш КХЛ, то во втором преимущество «ястребов» было даже немного неприличным. Юха Метсола держал гостей в игре 55 минут, но в конце концов подопечные Боба Хартли добились своего. 4:1, и в Уфу команды переезжают со счётом 2-0.

Николай Цулыгин так и не смог разобраться с зачисткой пространства перед воротами: «Авангард» был активен на «пятаке» и много бросал из слота. Собственно, все шайбы Метсола пропустил либо с близкого расстояния, либо после помех с обзором (бросок Тейлора Бека из-под защитника, вернувший хозяевам лидерство).

В серии с «Автомобилистом» грамотно помогать вратарю получалось, но омичи выходят на убойные позиции гораздо чаще. Метсола берёт всё возможное (и даже половину из невозможного), вот только это совсем не хватает. Если «Авангард» продолжит так часто атаковать из слота и нагнетать ситуацию на «пятаке», дежурные две-три шайбы с большой долей вероятности он забросит.

Беда в том, что во второй встрече уфимцы испытывали колоссальные проблемы со входом в зону и слишком часто теряли шайбу. Если соперник сохранил силы и покажет тот же уровень движения, «СЮ» придётся довольствоваться 3-4 действительно хорошими моментами за встречу.

Учитывая мощь атаки «ястребов» и лёгкость, с которой звено Давида Деарне генерирует остроту чуть ли не в каждой смене, у хозяев остаётся один вариант: реализовывать не менее половины своих шансов, выжимать максимум из большинства и рассчитывать, что Метсола не опустит планку. Иначе с омичами (при условии, что они сохранили свежесть) не совладать.

Впрочем, «Салават Юлаев» в последнее время хорошо играет с «Авангардом» на своём льду. В минувшей «регулярке» команды обменялись победами (3:2 и 0:1ОТ), а в серии плей-офф сезона-2017/18 уфимцы выиграли у себя дома три матча из четырёх. Недооценивать значимость своих трибун в ключевых поединках нельзя, так что стоит подумать о П1 с нулевой форой за 1.93.

Также можно рассмотреть ТБ 17,5 бросков в первом периоде за 1.70. В первом матче на указанном отрезке было 24 попадания в створ, во втором — 19. Дома «Салават Юлаев» обычно действует агрессивнее, а с нацеленностью «Авангарда» на ворота всё и так понятно.

Трудно понять, почему букмекеры дают 2.30 на ТБ 0,5 очка Давида Деарне. Кансадец набрал четыре очка в двух стартовых играх серии, никакой управы на его звено уфимцы так и не сыскали. Деарне стабильно получает 21-22 минуту и много играет в большинстве. Пожалуй, коэффициент должен быть в районе «двойки».

Похожая ситуация и с ТБ 1,5 шайб в большинстве, эта ставка идёт за 2.60. За две игры в Балашихе соперники четыре раза реализовали численное преимущество, а после хита Хартикайнена грубости и удалений наверняка станет больше. При коэффициенте 2.20 вариант был бы так себе, но за 2.60 можно и проверить.

Совсем уж авантюрная ставка — ТБ 0,5 очка Александра Кадейкина за 3.54. Форвард не тренировался перед началом серии из-за болезни и пропустил первый матч, но во второй встрече получил свыше 15 минут и на общем фоне был хорош. У Кадейкина три очка в пяти домашних играх этого плей-офф, от его звена будет зависеть многое.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Салават Юлаев» в последнее время хорошо играет с «Авангардом» на своём льду. В минувшей «регулярке» команды обменялись победами (3:2 и 0:1ОТ), а в серии плей-офф сезона-2017/18 уфимцы выиграли у себя дома три матча из четырёх.

Трудно понять, почему букмекеры дают 2.30 на ТБ 0,5 очка Давида Деарне. Кансадец набрал четыре очка в двух стартовых играх, никакой управы на его звено уфимцы не сыскали. Деарне стабильно получает 21-22 минуту и много играет в большинстве — шансы на продолжение результативной серии неплохие.

Ставка № 1: тотал больше 17,5 бросков в первом периоде за 1.70.

Ставка № 2: ТБ 0,5 очка Давида Деарне за 2.30.

Ставка № 3: ТБ 0,5 очка Александра Кадейкина за 3.54.

Ставка № 4: ТБ 1,5 шайб в большинстве за 2.60.

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