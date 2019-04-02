«Голден Стэйт» — «Денвер». Прогноз: «Уорриорз» продолжат уничтожать «Наггетс»

«Хит» провалили начало поединка с «Селтикс», из-за чего не смогли довести дело до напряжённой концовки. В стартовой двенадцатиминутке коллектив Эрика Споэльстры набрал лишь 17 баллов за результативность, однако в дальнейшем действовал в нападении куда эффективнее и не без доли везения пробил тотал в 102,5 очка.



У «Бостона» здорово полетело с периметра, затем порыв подхватили и баскетболисты «Майами». Планка в 24,5 точных выстрела с дальней дистанции не устояла. Зато в очередной раз нас порадовал Моррис, который практически перестал бороться на щитах в последних матчах. Маркус взял лишь 3 подбора, что принесло рубрике долгожданную прибыль.

«Бостон» — «Майами». Прогноз: «Хит» найдут лазейки в обороне «Селтикс» «Майами» наберёт от 103 очков, Моррис возьмёт меньше 6 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 565 фишек.



Заход дня: dacascos выбрал «Хит» с форой «+8», не менее 114 очков от «Нетс» и тотал больше 214 баллов в поединке «Никс» — «Буллз» с общим коэффициентом 5.95



3 апреля на «Оракл-Арене» в очередном матче регулярного чемпионата НБА сойдутся лидеры Западной конференции. В нынешнем сезоне «Уорриорз» и «Наггетс» встречались трижды, и пока счёт 2-1 в пользу «Голден Стэйт». Букмекеры не сомневаются в победе коллектива Стива Керра и выставляют на викторию хозяев с учётом овертайма коэффициент 1.26.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» (03.04.2019)

«Уорриорз» не слишком удачно относительно своих возможностей выступают на финише регулярки, что вряд ли их сильно расстраивает. Даже с учётом судейских ошибок, собственной вальяжности и откровенных проблем с мотивацией «Голден Стэйт» идёт на первой строчке Запада и с огромной вероятностью её сохранит.



«Наггетс» в последних встречах творят что-то совсем нелогичное. То «Денвер» на выезде уверенно побеждает «Оклахому», а затем дома умудряется упустить «+15» с «Вашингтоном». У парней Майка Мэлоуна 5 из 6 оставшихся поединков с соперниками из зоны плей-офф, поэтому для Йокича и компании достойным результатом станет и вторая позиция в конференции.

«Уорриорз» не поможет Джонс, решение по Игуодале будет принято непосредственно перед началом матча. Гости обойдутся без новичка Портера, а Джамал Маррей, скорее всего, на паркете появится. Обе команды отдыхали по одному дню, следовательно, физические кондиции должны находиться на приличном уровне. Национальное телевидение добавит статуса и без того многообещающей вывеске.



Майку Мэлоуну частенько удавалось сдерживать сумасшедшее нападение «Уорриорз», однако в двух последних дуэлях действующий чемпион перестал валять дурака и показал свой истинный уровень. В Колорадо «Голден Стэйт» победил со счётом 142-111, а дома 122-105. Пятёрка звёзд Стива Керра находится в полном здравии, предоставление отдыха лидерам может произойти несколько позже, в данном поединке Карри с партнёрами отбегают в полную силу.



За солидные 2.5 мы проверим ставку на викторию «Уорриорз» с форой «-3» при тотале больше 220 очков. Общая планка результативности установлена на аналогичной отметке, но за классические 1.9. Таким образом, мы с минимальным риском поднимаем коэффициент аж на 0.6, ведь при верховом исходе шансы «Наггетс» на успех минимальны.



Если «Денвер» и побеждает «Голден Стэйт» на выезде, то делает это благодаря фантастической работе в обороне, доле везения и расслабленности противника. В открытой перестрелке «Уорриорз» за счёт более высокого индивидуального мастерства спокойно создадут необходимый гандикап.



Сами «Наггетс» под конец регулярного чемпионата потеряли прежнюю лёгкость и стали излишне нервными и эмоциональными. К молодёжи Майка Мэлоуна теперь приковано куда больше взглядов, о «Денвере» стали чаще говорить, воспринимать в роли теневого фаворита и оценивать перспективы организации.



Создаётся визуальное впечатление, что «Наггетс» пока попросту не готовы к возросшим ожиданиям и могут психологически перегореть в важнейших сражениях. «Денвер» сейчас стал крайне нестабильным, и мы отважимся на ещё один выбор в пользу «Голден Стэйт». За 1.85 возьмём фору «-2» по трёхочковым на «Уорриорз».



Некоторые букмекерские конторы дают жалкие 1.75 на фору «-3,5», что уже внушает оптимизм по поводу выбранного варианта. Дома «Голден Стэйт» отправляет в цель по 13,1 бомбе из-за дуги, а «Денвер» на выезде по 11. В двух последних дуэлях между данными соперниками «Уорриорз» взяли верх по дальним попаданиям со счётом 18-12 и 21-14.



Заключительную ставку сделаем в пользу низового поединка для Грина. Букмекеры установили индивидуальный тотал форварда «Уорриорз» на отметке 7,5 очка. По сезону у Дрэймонда лишь 7,2 балла за результативность, а с момента дебюта Казинса 23-й номер «Голден Стэйт» лишь в 10 случаях из 30 пробивал выбранный нами рубеж.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс»

Общая планка результативности на поединок между «Уорриорз» и «Наггетс» установлена на отметке 220 баллов за 1.9. Фора «-3» на «Голден Стэйт» при тотал больше 220 очков доступна за 2.5. С минимальным риском мы поднимаем коэффициент на 0.6, что уже выглядит перспективно.



В большинстве букмекерских контор гандикап по трёхочковым на подопечных Стива Керра составляет 3-4 пункта. В одной из линий нам попался вариант с форой «-2» на «Уорриорз» по точным выстрелам с периметра, что мы с радостью и проверим. В двух прошлых дуэлях с «Наггетс» «Голден Стэйт» победил по бомбам со счётом 18-12 и 21-14.



После восстановления от травмы Казинса практически перестал атаковать по кольцу Грин. Тотал меньше 7,5 очка Дрэймонда за 1.8 смотрится аппетитно. За 30 последних матчей форвард «Голдэн Стэйт» лишь в 10 случаях пробивал взятый нами рубеж.

Выбор №1: победа «Уорриорз» по трёхочковым с форой «-2» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №2: победа «Уорриорз» с форой «-3» при тотале больше 220 очков за 2.5

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 750 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Дрэймонда Грина меньше 7,5 очка за 1.8

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 26 065 фишек.



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