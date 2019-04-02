«Валенсия» — «Реал», «Рома» — «Фиорентина». Прогноз: голов хватит на всех

3 апреля на стадионе «Месталья» местная «Валенсия» сыграет с мадридским «Реалом», а в Риме «Рома» примет «Фиорентину» на «Олимпико». В матче Примеры фаворитом идут гости: ставки на победу «сливочных» предлагаются с коэффициентом 2.24. Во встрече Серии А шансы выше у хозяев: коэффициент на успех римлян — 2.07.

Прогноз матча «Валенсия» — «Реал» Мадрид (03.04.2019)

«Королевский клуб» доигрывает сезон и работает с прицелом на будущее. Из Лиги чемпионов и Кубка Испании команда вылетела, а ситуация с Примерой очевидная: ниже третьего места уже не упасть, но и выше второго не подняться. 12 очков отставания от «Барселоны» и фора в 11 баллов перед «Хетафе» — слишком большие зазоры для девяти туров.

Вполне логично, что Зинедин Зидан в таких условиях решил потратить остаток сезона на эксперименты и проверку ближайшего резерва. С «Уэской» «Реал» отыграл в очень любопытном составе, но победы с горем пополам добился. На 89-й минуте Карим Бензема принёс хозяевам три очка (3:2).

Таким образом, мадридцы одержали третью победу в чемпионате Испании подряд, хотя для них это сейчас скорее приятный бонус. Строго говоря, у «сливочных» огромные проблемы в обороне, а чехарда с составом и активное использование молодых футболистов не способствуют улучшению сыгранности.

Поэтому возникает подозрение, что букмекеры несколько переоценивают гостей. Самый очевидный вариант — проверить индивидуальный тотал их соперника. ИТБ 1 мяча «Валенсии» идёт за скромные 1.58, ИТБ 1,5 мяча — за 2.38. «Реал» получил от «Уэски» два гола и мог спокойно пропустить ещё парочку. А «летучие мыши» на своём поле гораздо опаснее.

Достаточно сказать, что «Валенсия» в нынешнем розыгрыше Примеры проиграла дома лишь однажды (0:1 с «Жироной»). Моментов в том матче было предостаточно, но подвела реализация, да ещё и вратарь гостей тащил всё подряд. Сейчас хозяева на ходу (11 туров без поражений, успешное выступление в Лиге Европы), да и проблем с составом у них нет.

Поскольку «Реалу» нечего терять, он может вновь сыграть в своё удовольствие и выдать крайне неровные 90 минут. «Валенсия» изо всех сил цепляется за зону Лиги чемпионов, так что проблем с агрессией и настроем быть не должно. Пожалуй, можно не мудрить и просто взять ТБ 3,5 мяча за 2.61. Вариант для авантюристов — 1Х при тотале больше 2,5 мяча за 3.15.

Ставки на матч «Валенсия» — «Реал» Мадрид

Зинедин Зидан использует остаток сезона как плацдарм для экспериментов. «Реал» много ошибается в защите, а «Валенсия» в нынешнем розыгрыше Примеры проиграла дома лишь однажды. Логично ожидать верхового матча, в котором хозяевам вполне по силам зацепиться за очки.

Ставка № 1: ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 1.58.

Ставка № 2: ТБ 3,5 мяча в игре «Валенсия» — «Реал» за 2.61.

Ставка № 3: «Валенсия» не проиграет при тотале больше 2,5 мяча за 3.15.

Прогноз матча «Рома» — «Фиорентина» (03.04.2019)

Обе команды находятся не в лучшей форме: «Рома» проиграла три из четырёх предыдущих матча чемпионата Италии, а «Фиорентина» не знает побед на протяжении пяти туров. Римляне всерьёз рискуют не попасть в топ-4, а «фиалки» практически выпали из борьбы за еврокубки. 10 очков отставания за девять туров до конца — это очень солидно.

Непосредственно с качеством игры дела у «Фиорентины» обстоят неплохо, мяч в атаке ходит и моменты создаются. Но регулярные провалы в обороне и общая нестабильность сильно осложняют набор очков. На выезде подопечные Стефано Пиоли и вовсе выиграли лишь три матча из 15.

И те и другие пропускали в девяти из десяти предыдущих туров Серии А, так что «обе забьют» за 1.62 выглядит надёжно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите вариант «1Х + обе забьют» за 2.07. На стороне «Ромы» преимущество своего поля и определённая фора в индивидуальном мастерстве.

Лобовая победа римлян за те же 2.07 смотрелась бы отлично, если бы не 2:6 от «Наполи» и СПАЛа в двух предыдущих матчах. Пока приход Клаудио Раньери не улучшил игру команды, не помогла даже международная пауза. Хозяевам три очка, разумеется, нужнее, но под настроение молодая «Фиорентина» способна укатать любого за исключением «Ювентуса».

Запаса и уверенности в игре «Ромы» пока не видно, а потому П1 здесь скорее на любителя. Лучше проверить верх на предупреждения. Встречу рассудит Давиде Масса, у которого 64 «горчичника» и пять пенальти в 12 матчах сезона. ТБ 4,5 жёлтых карточек за 1.77 имеет хорошие шансы на проход, а неудачные результаты часто накаляют эмоции и приводят к срывам.

Если ставите ради удовольствия и не боитесь проиграть, подумайте о варианте с пенальти. Коэффициент бодрый (2.86), у обеих команд хватает как техничных игроков, так и проблем в обороне. Ну и статистика арбитра располагает.

Ставки на матч «Рома» — «Фиорентина»

Обе команды находятся не в лучшей форме и ужасно защищаются. И те и другие пропускали в девяти из десяти предыдущих туров Серии А, так что «обе забьют» за 1.62 выглядит надёжно. Можно поднять коэффициент и взять «1Х + обе забьют» за 2.07.

Встречу рассудит Давиде Масса, у которого 64 «горчичника» и пять пенальти в 12 матчах сезона. Тотал больше 4,5 жёлтых карточек за 1.77 имеет хорошие шансы на проход, ведь соперники имеют проблемы с обороной и дисциплиной.

Ставка № 4: «Рома» не проиграет и обе забьют за 2.07.

Ставка № 5: ТБ 4,5 жёлтых карточек в игре «Рома» — «Фиорентина» за 1.77.

Ставка № 3: пенальти в игре «Рома» — «Фиорентина» за 2.86.

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