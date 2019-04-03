«Орландо» — «Нью-Йорк». Прогноз: «Никс» по привычке завалят старт матча

«Уорриорз» повозились с «Наггетс» чуть меньше четверти, а затем нанесли сокрушительный удар по молодому коллективу Майка Мэлоуна. «Денвер» ужасно атаковал из-за дуги, поэтому фора «-2» на «Голден Стэйт» по точным выстрелам с периметра сыграла без проблем. Прошёл и тотал Грина меньше 7,5 очка. Дрэймонд совершил лишь 6 попыток в поле и по традиции был сосредоточен на борьбе за отскоки и результативных передачах.

К сожалению, немного не доехала ставка на викторию «Уорриорз» с форой «-3» при пробитии общей планки результативности в 220 баллов. Если к хозяевам вопросов нет, то «Наггетс» разочаровывают уже не первый раз. Судьи подарили «Денверу» 29 штрафных, но отвратительная реализация в поле парней Майка Мэлоуна не позволила добраться до нужного рубежа.

«Голден Стэйт» — «Денвер». Прогноз: «Уорриорз» продолжат уничтожать «Наггетс» «Уорриорз» возьмут верх с форой «-3» при тотале больше 220 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 27 890 фишек.



Заход дня: chubaka48 поставил на отсутствие дабл-дабла в исполнении Николы Йокича за 3.74



4 апреля во Флориде на стадионе «Эмвей-центр» местные «Мэждик» встретятся с «Никс». В сезонной серии 2-1 впереди «Орландо», и букмекеры не сомневаются в очередной виктории коллектива Стива Клиффорда. Шансы «Нью-Йорка» совсем невелики, аналитики дают коэффициент 8.5 на победу гостей с учётом овертайма.

Прогноз матча «Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» (04.04.2019)

«Мэджик» завершили выездное турне из четырёх поединков против соперников из зоны плей-офф, и добились двух побед. Результат вполне достойный. «Орландо» продолжает бороться за попадание в кубковую восьмёрку, за оставшиеся в регулярном чемпионате встречи коллектив Стива Клиффорда способен выйти на 50% побед. Хватит этого или нет пока неясно, но раз надежда остаётся, то Вучевич и компания будут сражаться и дальше.



«Никс» уже давно превратились в подопытных кроликов в экспериментах, проводимых Физдейлом. «Нью-Йорк» вывел из ротации Джордана, также гостям не помогут Нтиликина, Вонле и Аллен, а информация по Триеру, Смиту и Хиксу станет доступна непосредственно перед началом поединка. У «Мэджик» также есть травмированные. Хозяева обойдутся без Бамбы, Фульца, Бриско и, конечно же, Мозгова.



«Никс» в последнем матче добились победы, что уже является событием. В оставшейся части регулярки им светит, возможно, ещё один успешный результат. Физдейл вернул в старт Люка Корнета, и «Нью-Йорк» принялся бомбить из-за дуги с любых позиций. Против дырявых «Буллз» затея сработала, но повторить подобное с «Мэджик» крайне непросто.



По пропущенным попаданиям с периметра на своём паркете «Орландо» идёт в топ-10, а добиться успеха за счёт других факторов «Нью-Йорк» не сможет по причине отсутствия сыгранности и невысокого уровня индивидуального мастерства. По защитному рейтингу в целом «Мэджик» также находятся в десятке лучших, нападение гостей с огромной вероятностью развалится.



Букмекеры всё просчитали и установили неудобный для ставок тотал на «Никс» в виде 99 очков, лезть в данную линию слишком рискованно. Из интересных вариантов в пользу «Мэджик» можно присмотреться к форам «-7» на хозяев по итогам первой половины и «-4» в стартовой двенадцатиминутке.



У «Орландо» остались встречи с «Никс», «Хоукс», «Селтикс» и «Хорнетс». Соответственно поединок с «Нью-Йорком» на своём паркете обязан завершиться уверенной победой «Мэджик». У подопечных Стива Клиффорда 11 успешных результатов в 12 последних домашних матчах, поэтому худшую команду лиги Вучевич и компания должны разносить с запасом.



На указанном отрезке «Орландо» демонстрирует абсолютно лучший в лиге «плюс-минус» в стартовых 12 минутах («+5,6») и идёт на второй позиции по разнице в первых половинах («+9,6»). При этом не сказать, что в гости к «Мэджик» прибывали одни лишь аутсайдеры. По полной программе получили во Флориде «Уорриорз», «Сиксерс», «Пэйсерс» и «Нетс».



Какая худшая команда лиги на упомянутом интервале в выездных битвах по балансу в первых половинах? Разумеется, «Никс», которые в среднем получают ужасные «-11» уже к большому перерыву. К слову, в стартовых четвертях «Нью-Йорк» демонстрирует в гостях «-5,2», что нас вполне устраивает, учитывая выбранную фору.

В личной статистике достойных вариантов мало. За двойку неплохо смотрится индивидуальный тотал подборов Нокса меньше 4,5. В двух из трёх матчей против «Орландо» новичок «Никс» не добирался до установленной планки, а его средний показатель по сезону в гостевых матчах составляет 4,2 отскока. К тому же у «Мэджик» на позиции форвардов парни с сумасшедшим атлетизмом, которые прекрасно работают на щите.

Ставки на матч «Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс»

В последних 12 домашних матчах «Орландо» выдаёт «+5,6» в стартовых четвертях и «+9,6» в первых половинах. «Нью-Йорк» в идентичных показателях на выезде демонстрирует «-5,2» и «-11». Форы «-4» и «-7» на «Мэджик» на указанных отрезках имеют хороший шанс на проход.



За двойку проверим индивидуальный тотал Нокса меньше 4,5 подбора. «Мэджик» обладают целой группой форвардов с великолепными физическими данными, а сам Кевин берёт лишь 4,2 отскока по сезону в гостевых встречах. Для столь высокого коэффициента выбор вполне приемлемый.



Выбор №1: победа «Мэджик» в первой половине с форой «-7» за 1.92



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)



Выбор №2: победа «Мэджик» в первой четверти с форой «-4» за 1.93



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Кевина Нокса меньше 4,5 подбора за 2



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 26 390 фишек.

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