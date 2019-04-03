Как платить налог на выигрыш у букмекера в 2019 году. Пошаговая инструкция

Игроки на ставках должны платить налог с выигрышей, превышающих 4 тыс. рублей. Когда нужно самостоятельно заниматься подсчетами и уплатой, а когда за вас это сделает букмекер? Можно ли не платить налог совсем? Можно ли минимизировать налог? Отвечаем на все вопросы сразу.

Какой налог применяют к выигрышам на спортивных ставках?

Налоговая взимает НДФЛ в размере 13% для резидентов и 30% для нерезидентов — например, иностранных туристов. Формула такова: из суммы, которую вы выводите с аккаунта в букмекерской конторе, вычитают сумму депозита — и с получившейся цифры государство удерживает налог. Но происходит так не всегда. Об этом — ниже.



Возможные варианты



Сейчас есть три варианта развития событий. Все зависит от сумм, которыми вы рискуете и которые выводите из букмекерской конторы:



1. Налог платить не надо вообще.



2. Налог придется рассчитать и уплатить вам.



3. Налог рассчитает и удержит букмекер.

Когда не надо платить налог на выигрыш

Первым делом вам надо учесть все выводы на сумму менее 15 тыс. рублей за год. Припомнили? Если сумма этих выводов составила менее 4 тыс. рублей, выдохните. Вам ничего не нужно платить государству. Налог с таких выигрышей не удерживают.



Полезный совет: выписку по всем выводам за год можно запросить в ЦУПИС.

Когда налог на ставки надо заплатить самому

Снова вспомните все выводы из букмекерских контор менее чем на 15 тыс. рублей. Сумма превышает 4 тыс. рублей? Тогда с нее нужно заплатить налог в 13%.



При этом пока открыт вопрос о том, можно ли игрокам в этом случае вычитать сумму депозитов из своего выигрыша. Предположительно нет, но официальных разъяснений Минфин на этот счет не давал.



Что дальше? До 30 апреля 2019 года нужно задекларировать свои доходы в налоговой инспекции, а заплатить налог придется до 15 июля 2019 года. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете на сайте ФНС или на портале «Госуслуги».



Что будет, если вы не подали декларацию? Скорее всего, ФНС все равно обяжет вас уплатить налог. Ведь в налоговой все равно получат данные от букмекеров.

Когда налог рассчитает и удержит букмекер

Если ваш выигрыш составил 15 тыс. рублей или больше, можете не переживать: за вас все сделает букмекер. Работает это так: вы делаете запрос на вывод со счета букмекера. Получаете сумму за вычетом налога. Делаете вы ставки онлайн или в ППС, не имеет значения.



Налоговая база = выигрыш — депозит



Обратите внимание: выигрыш — это сумма вывода, а не разница между выводом и депозитом!



Пример: Вы внесли депозит на сумму 10 тыс. рублей. Сделали 10 ставок по 1000 рублей каждая. Сыграло три: одна с коэффициентом 15,0, вторая — с коэффициентом 7,0, третья — с коэффициентом 6,0. Семь проиграли. На счету у вас 28 тыс. рублей.



Вы решили вывести эту сумму. В таком случае 13% возьмут с разницы между суммой вывода и депозитом. Это 18 тыс. рублей. 13% от этой цифры — 2340 рублей. То есть на руки вы получите 28 000 — 2340 = 25 660 рублей.

Полезный совет

Если между запросами на вывод вы внесете несколько депозитов, букмекер суммирует их при расчете налога. Но если вы сделали один депозит, а затем несколько заявок на вывод, сумму депозита вычтут только из первой. Со второй и последующих заявок вычтут полноценные 13%. Пока вы снова не внесете депозит.



Пример: вы внесли депозит в 5 тыс. рублей. Потом внесли еще 5 тыс. рублей. Ваши ставки успешны, на счету в букмекерской конторе уже 20 тыс. рублей. При расчете налога от 20 тысяч отнимут 10, а не 5.



Если сумма вывода меньше депозита, платить налог не нужно. Но если затем вы сделаете еще один запрос на получение денег, его будут облагать налогом без всяких вычетов.



Пример: вы внесли 50 тыс. рублей. Через какое-то время решили вывести 20 тыс. рублей. С вас ничего не возьмут (сумма вывода меньше депозита). Затем вы поставили на вывод еще 30 тыс. рублей, и вот с них уже удержат 13%. При этом вы вывели столько же, сколько внесли. Если бы вы вывели сразу всю сумму, налог с нее не удержали бы.



Вывод: лучше выводить деньги реже, но крупными суммами. Так выгоднее.

Букмекер компенсирует налог?

Букмекеры строго соблюдают требования законодательства, они не должны вам ничего компенсировать.



Некоторые компании действительно компенсируют налог игрокам бонусами или фрибетами. Это просто рекламные акции по привлечению клиентов. Сейчас они есть, но могут и закончиться.

Бонус

Один раз за год вы можете воспользоваться налоговой льготой и уменьшить сумму своих выигрышей на 4 тыс. рублей.



Пример: Если сумма выигрышей, с которых не удерживал налог букмекер, составила 20 тыс. рублей, вам нужно заплатить 13% только от 16 тыс. рублей. То есть 2080 рублей. 13% от 20 тыс. рублей — это 2600 рублей. Разница в нашем примере — 520 рублей. Не так и много, но всё же приятно.



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