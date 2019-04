Ставки на «Евровидение-2019»: Сергей Лазарев проиграет? Прогнозы букмекеров

Знали бы вы, сколько денег ставят на «Евровидение» каждый год. Одним словом — много! Конечно, это событие не идёт в сравнение с матчем Лиги чемпионов и всё же вызывает бурление каждый год не только в телевизоре, но и на сайтах букмекеров.



В 2019 году конкурс пройдёт 14-18 мая в Израиле, где Россию с песней Scream представит Сергей Лазарев. Думаете сделать ставку? Начать стоит с изучения прогнозов букмекеров. В конце — таблица с коэффициентами букмекерских контор и оценкой шансов топ-10 участников.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Дункан Лоуренс (Нидерланды)

Песня: Arcade

Коэффициент ставки у букмекера: 2.87

Шансы победить: 23%



Настоящее имя этого 25-летнего голландского парня — Дункан де Мур. Он выступит на конкурсе с лирической композицией Arcade, которая собрала уже более 1 млн просмотров в YouTube. Букмекерские прогнозы ставят его на первую позицию.

Лоуренс начал свою музыкальную карьеру в рок-академии в Тилбурге. Участвовал в пятом сезоне шоу The Voice of Holland. Вместе с Джихадом Рахмуни в 2018 году написал песню Closer для альбома корейской группы TVXQ New Chapter #1: The Chance of Love.



«Дункан — особенный. То, что он пишет, очень круто. У него есть стержень и харизма, которые отлично подходят для «Евровидения». Его приоритетом всегда будет музыка», — охарактеризовала музыканта его наставница по The Voice of Holland Ильзе Деланж.



Наверное, Деланж знает, что говорит: она выступала на «Евровидении»-2014.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев (Россия)

Песня: Scream

Коэффициент ставки у букмекера: 6.0

Шансы победить: 11%



Для Лазарева это уже вторая попытка выиграть «Евровидение». В 2016 году он занял третье место, хотя у букмекеров был явным фаворитом. Певец уверенно выиграл зрительское голосование. Но низкие оценки жюри не позволили ему победить в итоговом зачете. В 2018 году Сергей Лазарев исполнит песню Scream.

Многие эксперты критикуют Лазарева за выбор «неформатной» для «Евровидения» песни, но сам он спокойно относится к критике. Да и в прогнозах букмекеров Сергей на второй позиции по шансам победить на конкурсе в 2-19 году.



«Я сразу сказал, что повторяться не люблю, и согласился ехать во второй раз, так как была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016 году. Что мы успешно и сделали. Ну и не забывайте, что главное — это то, что будет происходить в мае на сцене», — заявил певец.



Песню для Лазарева написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон.

Фото: instagram.com/lucahaenni1

Лука Хэнни (Швейцария)

Песня: She Got Me

Коэффициент ставки у букмекера: 6.5

Шансы победить: 11%



Ещё один претендент на победу — швейцарец Лука Хэнни.

Лука начал строить сольную карьеру в 2012 году, когда ему было всего 17 лет. Дебютный сингл Хэнни занял первое место в топ-чартах Германии, Австрии, Швейцарии. К 24 годам артист успел выиграть музыкальные награды Swiss Music Award и Kids Choice Award. Согласно прогнозам букмекеров, он третий по шансам.



Хэнни уже участвовал в «Евровидении», правда, вне конкурса. В 2017 году Лука объявлял результаты голосования швейцарского жюри. Помимо музыкальных выступлений, молодой человек подрабатывает ещё и моделью.

Фото: instagram.com/mahmoodworld

Mahmood (Италия)

Песня: Soldi

Коэффициент ставки у букмекера: 11.0

Шансы победить: 6%

Италию на конкурсе представит Алессандро Мамуд, выступающий под сценическим именем Mahmood. Сын египтянина и итальянки исполнит в финале конкурса композицию Soldi на итальянском и арабском языках. Кстати, с этой песней он уже успел выиграть музыкальный фестиваль в Сан-Ремо.

По сюжету песни сын обращается к отцу, оставившему семью ради богатства, когда мальчику было 6 лет. Певец называет Soldi личной, хотя не говорит, что речь идет именно о его семье. И такая искренность ставки Алессандро Мамуда на четвёртую позицию по шансам, согласно прогнозам букмекерских контор.



Свой стиль Алессандро называет «Марокко-поп». На «Евровидении» он собирается удивить всех ещё и игрой на этнических барабанах.

Фото: instagram.com/johnlundvik

Джон Лундвик (Швеция)

Песня: Too Late for Love

Коэффициент ставки у букмекера: 12,0

Шансы победить: 6%



Швеция стала последней страной, объявившей имя конкурсанта. Джон Лундвик — темнокожий певец, родившийся в Лондоне в приёмной семье. В Тель-Авиве он выступит с песней Too Late for Love. Артист стал победителем шведского конкурса Melodifestivalen, в ходе которого страна выбирает участника «Евровидения».

Лундвик, можно сказать, выступит на «Евровидении» за две страны. 36-летний музыкант — один из авторов песни Bigger Than Us, которую на конкурсе исполнит участник от Великобритании Майкл Райс. Прогноз букмекеров — пятое место.



В Швеции Лундвик известен тем, что написал музыку для свадьбы шведской наследной принцессы Виктории в 2010 году.

Фото: instagram.com/hatridmunsigra

Hatari (Исландия)

Песня: Hatrið mun sigra

Коэффициент ставки у букмекера: 12,0

Шансы победить: 6%

От Исландии на конкурсе выступит сатирическая группа Hatari c песней Hatrið mun sigra. На русский язык это можно перевести как «Ненависть восторжествует».

Исландцы — одни из самых эпатажных участников «Евровидения»-2019. Кстати, целью группы Клеменс Ханниган, Маттиас Харальдссон и Эйнар Стефанссон провозгласили «снижение капитализма». Вероятно, победа в конкурсе приблизит их к выполнению задачи. Букмекеры дают прогнозы на то, что Хатари займут шестую позицию в таблице.



Кстати, в Израиле исландцам не сильно рады. Всё дело в том, что участники группы критикуют позицию израильтян в отношении Палестины.

А как там ставки букмекеров на других участников «Евровидения»-2019?

За кем ещё стоит последить? Букмекерские конторы выделяют грузинскую певицу Тамту Годуадзе (коэффициент 17.0, шансы победить — 4%), которая исполнит песню Replay. Выступать Тамта будет за Кипр.



Шансы греко-канадской певицы Катерины Дуски и её песни Better Love также около 4%. Сделать ставку на её триумф можно за 17.0.

За 21,0 (шансы — 4%) можно поставить на песню представительницы Мальты Микелы Паче Chameleon. На норвежскую группу KEiiNO букмекеры предлагают коэффициент 29.0 (шансы — 3%).



По оценке экспертов, шансы стран бывшего СССР, за исключением России, невелики. На азербайджанского певца Чингиза можно поставить за 67.0 (шансы — 1%). Вероятность победы армянской исполнительницы Srbuk аналитики оценили коэффициентом 81.0.



На успех эстонца Виктора Крона букмекеры предложили коэффициент 151,0, а на литовца Юриюса Векленко и ЗЕНУ из Беларуси — 201,0. Наконец, на латвийскую группу Carousel и грузина Ото Немцадзе можно сделать ставку с коэффициентом 251.0.



Украина могла быть среди фаворитов букмекеров на «Евровидении»-2019, но ставки на неё не принимаются, поскольку соседи выбыли из конкурса из-за скандала.

Формула конкурса

В «Евровидении»-2019 примут участие представители 41 страны. Пять из них — Германия, Великобритания, Испания, Франция, Италия — гарантированно выступят в финале. Это правило ввели в 2000 году. «Большая пятёрка» — страны-основатели конкурса и его главные спонсоры. Кроме того, в финале точно выступит страна-организатор мероприятия — Израиль.



Остальные 36 стран жеребьёвкой разбили на два полуфинала. По 10 стран из каждого полуфинала по итогам голосования пройдут в решающий этап конкурса.



Победителя конкурса определят по сумме баллов голосования национальных жюри (в него обычно входят профессиональные музыканты) и голосования зрителей.



Будете делать ставки на «Евровидение»-2019 у букмекеров? Если да, то пишите свои прогнозы в комментариях! А контору можете выбрать в рейтинге букмекеров «Чемпионата».