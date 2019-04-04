«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз: красные вновь возглавят АПЛ

5 апреля на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 33-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем». Букмекеры считают явным фаворитом гостей: ставки на победу подопечных Юргена Клоппа предлагаются с коэффициентом 1.44.

Прогноз матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль» (05.04.2019)

«Святые» после прихода Ральфа Хазенхюттля постепенно начали выбираться из болота. Три победы в последних четырёх турах заметно улучшили положение «Саутгемптона»: сейчас команда на пять очков опережает зону вылета, имея вдобавок одну игру в запасе.

В предыдущем домашнем матче «святым» удалось выиграть у «Тоттенхэма», так что легко мерсисайдцам точно не будет. Красные в прошлом туре тоже победили «шпор» со счётом 2:1, но качество футбола было весьма посредственным. Впрочем, три очка взяты, а слабая игра сразу после международной паузы — довольно частое явление среди топ-клубов.

Уже 9 апреля мерсисайдцам предстоит играть с «Порту» в Лиге чемпионов, но встреча состоится на «Энфилде», а потому всё ещё не так плохо, график мог быть хуже. Места для манёвра у Юргена Клоппа нет: чемпионская гонка подходит к концу, и каждая потеря очков рискует стать роковой. Экономить силы и выпускать полуторный состав — это не вариант.

«Саутгемптон» в четырёх последних домашних матчах с «Ливерпулем» имеет положительный баланс: две победы, ничья и поражение. Сейчас «святые» не так хороши, как пару лет назад, но на своём поле способны попить крови в любом состоянии у кого угодно.

Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают в АПЛ на протяжении 11 туров, а главное — «Ливерпуль» ни разу не пропустил в последних 4 матчах против «Саутгемптона» во всех соревнованиях. Вариант «хозяева не забьют» за 2.11 смотрится любопытно, но все карты может спутать отсутствие ван Дейка.

Голландец получил в поединке с «Тоттенхэмом» небольшое повреждение и накануне вернулся в общую группу, но Клопп вполне может поберечь ключевого игрока, чтобы тот не усугубил травму. Впрочем, сам ван Дейк наверняка захочет сыграть против своего бывшего клуба, поэтому исходим из того, что он на поле появится.

«Ливерпуль» выиграл последние три матча против «Саутгемптона» во всех турнирах, причём в каждом случае получал перевес ещё в первом тайме. П2 в первом тайме и по итогам матча идёт за 2.06. Кроме того, три предыдущие очные встречи на «Сент-Мэри» неизменно получались низовыми: 0:2, 1:0 и 0:0.

П2 при тотале меньше 4,5 мяча идёт за 1.75, П2 + ТМ 3,5 мяча — за 2.21. Едва ли «Саутгемптон» сдастся без боя, так что большие форы на гостей выглядят опасно. Лучше рассмотреть вариант «П2 с разницей в 1-2 мяча» за вполне симпатичную двойку. На своём поле «святые» в этом сезоне были разгромлены лишь раз (0:3 от «Челси» в октябре).

Немного удивляет линия на угловые. Норма «Ливерпуля» в гостевых матчах — 6,13 корнера, у «Саутгемптона» на своём поле в среднем 5,13. При этом ТБ 9,5 угловых идёт за 1.72, а ТБ 10,5 угловых — за 2.17. Вполне можно проверить.

Ставки на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают в АПЛ на протяжении 11 туров, к тому же «Ливерпуль» ни разу не пропустил в последних 4 матчах против «Саутгемптона» во всех соревнованиях. Ставка «хозяева не забьют» за 2.11 выглядит интересно.

Три предыдущие очные встречи соперников на «Сент-Мэри» неизменно получались низовыми: 0:2, 1:0 и 0:0. «Ливерпулю» очень нужна победа, чтобы продолжить чемпионскую гонку, но и слишком много «святые» в последнее время не пропускают. П2 + ТМ 3,5 мяча за 2.21 вполне может зайти.

Ставка № 1: «Саутгемптон» не забьёт за 2.11.

Ставка № 2: победа «Ливерпуля» при тотале меньше 3,5 мяча за 2.21.

Ставка № 3: ТБ 9,5 углового за 1.72.

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