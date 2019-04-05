«Анжи» — «Динамо», «Краснодар» — «Крылья Советов». Прогноз на матчи РПЛ

6 апреля в 22-м туре РПЛ состоятся три матча, двум из которых мы уделим особое внимание. На «Анжи-Арене» коллектив Магомеда Адиева примет московское «Динамо», а на стадионе «ФК Краснодар» «Крылья Советов» проведут гостевой матч с «быками». Букмекеры не сомневаются в победах более статусных на настоящий момент клубов, на викторию бело-голубых в Каспийске аналитики дают скромный коэффициент 1.35.

Прогноз матча «Анжи» — «Динамо» (06.04.2019)

У «Анжи» три поражения кряду с общим счётом 0:9, а Магомед Адиев уже собирался покинуть команду. Однако тренер махачкалинцев всё же решил остаться и продолжить руководить коллективом с самыми скромными возможностями в РПЛ. Зачастую назначение нового наставника даёт команде прилив эмоций, но в данном случае вполне вероятен приток сил из-за сохранения нынешнего рулевого.



Ситуация у «Динамо» ничем не лучше. Да, бело-голубые реже пропускают, вот только сами отличиться не могут уже в трёх матчах. По уровню состава москвичи не должны находиться рядом с зоной вылета, но в нападении у подопечных Дмитрия Хохлова огромные проблемы. Форварды не забивают, с правого фланга практически нет обострения, Панченко выходит лишь со скамейки, а из всей средней линии креативностью выделяется только Жоаозиньо.

Разумеется, из-за всех сложностей «Анжи» именно бело-голубые логично считаются фаворитом предстоящего поединка, однако коэффициент на викторию «Динамо» составляет крошечные 1.35. То есть 12-я команда чемпионата с серией из трёх поражений без забитых мячей играет в гостях против 14-го места, и в её победе у аналитиков нет никаких сомнений. Настоящее безумие.



Даже фора «+1,5» на махачкалинцев доступна за 1.81, и её мы обязательно проверим. В первом круге была абсолютно такая же ситуация. Специалисты уже отдали «Динамо» вроде бы лёгкие три очка, а победа досталась «Анжи». У бело-голубых за весь нынешний сезон в гостях лишь одна виктория, и та добыта с минимальным перевесом из-за гола на 4-й добавленной минуте.



У Магомеда Адиева сплочённый коллектив, который на своём стадионе обязательно навяжет борьбу. Да, футболисты «Анжи» уступили с разницей в два мяча «Локомотиву» и «Крыльям Советов», но гандикап противники махачкалинцев создавали лишь в самой концовке. «Динамо» сейчас не в том положении, чтобы разрывать противника. Бело-голубые будут несказанно рады и минимальной победе.

Ставка на матч «Анжи» — «Динамо»

Букмекеры настолько не верят в «Анжи», что фора «+1,5» на махачкалинцев в домашнем поединке идёт за приличные 1.81. У «Динамо» три поражения кряду, а за весь сезон в РПЛ бело-голубые добыли лишь одну победу на выезде, благодаря голу на 4-й добавленной минуте.



Более того, в первом круге именно подопечные Магомеда Адиева взяли три очка в очном противостоянии, поэтому мы не ожидаем уверенной виктории коллектива Дмитрия Хохлова с гандикапом не менее двух мячей.

Ставка: победа «Анжи» с форой «+1,5» за 1.81.

Прогноз матча «Краснодар» — «Крылья Советов» (06.04.2019)

«Краснодар» в весенней части сезона не мог одержать победу в восьми поединках кряду, но в прошлом туре «быков» наконец-то прорвало. Конечно, не стоит слишком переоценивать разгром «Анжи», но забитые мячи и три очка придают дополнительную уверенность, которая очень пригодится парням Мурада Мусаева в предстоящем сражении.



«Крылья Советов» под занавес марта уступили на своём поле «Арсеналу», а в среду неудачно погостили в Оренбурге и потерпели второе поражение подряд. Миодраг Божович, безусловно, хорош, но даже ему не под силу творить чудеса и за короткий срок стабильно давать высокие результаты в каждом матче.



Самарцам предстоит провести третий матч за девять дней. Самедов и Шишкин, которым в сумме 66 лет, отбегали две предыдущие встречи от звонка до звонка и вряд ли находятся в оптимальных кондициях. Если учесть, что оба играют в средней линии, где «Краснодар» как раз оказывает максимальное давление, то у гостей возникнут серьёзные проблемы.



В первом круге «быки» уверенно разгромили оппонента на выезде со счётом 3-0, и нечто похожее мы ожидаем увидеть и на этот раз. Фора «-1» на «Краснодар» идёт за 1.84, что нас вполне устраивает. У коллектива Мурада Мусаева уже нет еврокубков, команда полностью сосредоточена на внутреннем первенстве и готовилась в недельном цикле.



«Крыльям Советов» приходится выступать в более плотном графике, а резерв самарцев не назвать самым качественным в лиге. Против «Краснодара» уступающие в индивидуальном мастерстве противники крайне редко способны брать очки в игре на встречных курсах, а Миодраг Божович не сторонник «автобусов». Гости ввяжутся в открытый бой и получат по полной программе.

Ставка на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

«Краснодар» уже не выступает в еврокубках, поэтому готовится к матчам в недельном цикле. «Крылья Советов» играли на неделе перенесённый поединок с «Оренбургом», что привело к дополнительной нагрузке на немолодых лидеров самарцев. В первом круге «быки» спокойно разобрались с оппонентом со счётом 3:0. Повторение вполне вероятно, поэтому мы проверим фору «-1» на парней Мурада Мусаева.



Ставка: победа «Краснодара» с форой «-1» за 1.84

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