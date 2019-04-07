«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: ещё на один подвиг уфимцам сил не хватит

8 апреля на «Уфа-Арене» состоится шестой матч финала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают минимальное преимущество гостям: ставки на победу «ястребов» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.49.

Прогноз матча «Салават Юлаев» — «Авангард» (08.04.2019)

Лучшая серия Кубка Гагарина-2019 вышла на финишную прямую. «Салават Юлаев» выстоял в Балашихе и вернул противостояние в Уфу. Права на ошибку по-прежнему нет, но 2-3 в серии и матч на своём льду — это очень здорово для клуба, испытывающего серьёзные проблемы с составом. Даже если чуда не произойдёт, «СЮ» может собой гордиться.

В пятой встрече уфимцам, конечно, отчасти повезло, но это везение было полностью заслуженным. Зелёные сделали всё от себя зависящее: всей командой пластались под броски и принимали шайбу на себя, свели к минимуму количество удалений (исключение — нарушение численного состава в дебюте третьего периода) и наконец-то забили в большинстве.

Без доли везения тут не обошлось, но называть это отскоком можно только при очень плохом настроении. Йоонас Кемппайнен до победной шайбы имел как минимум три убойных момента. А ведь речь об одном из двух лучших снайперов плей-офф. Так что оборона «Авангарда» свою работу явно выполнила не лучшим образом.

Незасчитанное взятие ворот при счёте 2:1 тоже не вызывает вопросов. В регулярном чемпионате такой гол, может, и засчитали бы, но в плей-офф судьи уже несколько раз показали, что в ключевых матчах они засчитывают только чистые шайбы. Тут надо отметить Боба Хартли, который сделал красивый жест и на пресс-конференции обошёл эпизод стороной.

Причина, по которой «Салават» по-прежнему в седле, очевидна. У «Авангарда» есть хороший голкипер, который берёт «свои» броски и немного подтаскивает. А у «СЮ» место в воротах занимает человек, который вне зависимости от дальнейшего хода розыгрыша Кубка Гагарина должен рассматриваться как один из главных претендентов на MVP плей-офф.

Собственно, в субботу уфимцы продемонстрировали рецепт, с помощью которого можно продлить серию: избежать удалений, постараться забросить в большинстве и по мере возможностей разгружать Метсолу. В восьми предыдущих встречах в Уфе «Авангард» победил всего трижды, поддержка трибун станет ещё одним фактором.

И всё же шансы «Салавата» невелики. У «Авангарда» больше возможностей для ротации (хотя отсутствие Тейлора Бека сказывается), а вот зелёные без Бурдасова и Панина лишены пространства для манёвра. Нагрузка на лидеров сумасшедшая, но после 90 минут игры в Балашихе на восстановление есть всего сутки.

Лучшие защитники «СЮ» из оставшихся в строю — Артём Сергеев (39 минут на льду в субботу), Филип Ларсен и Захар Арзамасцев. Для финала конференции набор довольно скромный. Есть подозрение, что под давлением и на фоне усталости они станут ошибаться и проигрывать единоборства чаще обычного. У «Авангарда» с обороной всё же получше.

Скорее всего, повторится сценарий последних встреч: подопечные Николая Цулыгина бодро проводят дебют, после чего сбавляют обороты и инициатива переходит к омичам. Вопрос лишь в том, удастся ли хозяевам конвертировать агрессивное начало в преимущество на табло. С каждым новым периодом сил будет меньше.

В связи с этим проверим ТБ 8,5 бросков «СЮ» в первом периоде за 2.05. Уфимцы на указанном отрезке в двух последних матчах тревожили Бобкова по 10 раз, а на своём льду с напором и смелостью проблемы у них возникают крайне редко.

По традиции берём гол «Авангарда» во втором периоде за 1.77. «Ястребы» забивали во второй 20-минутке во всех пяти матчах: запереть соперника в зоне и создать остроту при помощи преимущества дальней скамейки они умеют. Наиболее авантюрные игроки могут подумать и про ИТБ 1,5 шайбы гостей во втором периоде за 4.70.

Также возьмём П2 с нулевой форой за 1.91. У Боба Хартли шире ротация, а вот «Салават» без Бурдасова и Панина по ходу пятого матча заметно просел в движении. Если зелёные не сумеют создать задел в стартовые 20-25 минут, то во второй половине встречи устоять под натиском «Авангарда» будет крайне трудно.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Ястребы» забивали во второй 20-минутке во всех пяти матчах: запереть соперника в зоне и создать остроту при помощи преимущества дальней скамейки они умеют. Поэтому проверим гол «Авангарда» во втором периоде за 1.77.

Последние встречи проходят по общему сценарию: подопечные Николая Цулыгина бодро проводят дебют, после чего сбавляют обороты и инициатива переходит к омичам. Возьмём ТБ 8,5 бросков «СЮ» в первом периоде за 2.05. Уфимцы на указанном отрезке в двух последних матчах тревожили Бобкова по 10 раз, а на своём льду с напором и смелостью проблемы у них возникают крайне редко.

Ставка №1: ТБ 8,5 бросков «СЮ» в первом периоде за 2.05.

Ставка №2: гол «Авангарда» во втором периоде за 1.77.

Ставка №3: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.91.

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