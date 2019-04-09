«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: спасти «Селтикс» сможет только Ябуселе

Вместо солидной прибыли по итогам игрового дня мы вынуждены довольствоваться скромными дивидендами. «Хорнетс» в четвёртый раз в сезоне разобрались с «Пистонс» и продолжают борьбу за плей-офф. Фора «+7» на «Шарлотт» прошла уверенно. К планке в 25,5 трёшки команды не приблизились, отправив в цель по 10 попыток из-за дуги.



Катастрофически плохо с точки зрения эффективности выступили лидеры обеих команд. От Уокера и Гриффина нам требовалось не менее 50 очков на двоих. Если Блэйк всю игру провёл с травмой и еле передвигался, то Кемба порой промахивался в совсем простых ситуациях. Главные звёзды «Хорнетс» и «Пистонс» совершили в сумме 47 бросков в поле и 12 с линии штрафных, но этого оказалось недостаточно.

«Детройт» — «Шарлотт». Прогноз: всё решит битва Гриффина с Уокером Лидерам «Пистонс» и «Хорнетс» придётся тащить команды на своих плечах — в «Большом куше»

Таким образом, в банке — 28 020 фишек.



Заход дня: ruslon33 взял тотал больше 216 очков в поединке «Рэпторс» — «Хит» и победу «Оклахомы» при тотале больше 231,5 очка с общим коэффициентом 5.34



10 апреля на паркете «Кэпитал Уан-арены» «Вашингтон» сразится с «Бостоном». Обе встречи в нынешнем регулярном чемпионате НБА остались за подопечными Брэда Стивенса, но в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Уизардс». «Селтикс» решили предоставить отдых многим основным исполнителям, из-за чего коэффициент на чистую викторию коллектива Скотта Брокса с учётом овертайм просел до 1.53.

Прогноз матча «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» (10.04.2019)

Заключительная неделя регулярного чемпионата НБА порой выдаёт аномальное количество сюрпризов. Некоторым любителям ставок удаётся выловить сочный коэффициент на номинального аутсайдера, но бывают и чудовищные провалы с выбором, казалось бы, очевидного фаворита.



В ближайшем игровом дне мы рассмотрим матч, в котором ситуация с составами почти полностью известна заранее, однако определённая доля непредсказуемости ещё остаётся. «Вашингтон» завершает сезон сражением с «Бостоном» и имеет отличную возможность уйти на отпуск в хорошем настроении.

В текущей регулярке «Селтикс» дважды разбирались с «Уизардс», однако в предстоящем поединке прошлые результаты и статистика последних нескольких месяцев не имеют никакого значения.



У хозяев травмированы Уолл, Ховард и Ариза, а Паркер и Макрэй находятся под вопросом. Брэд Стивенс решил не напрягать основных исполнителей перед плей-офф, поэтому предоставил отдых целой группе важнейших баскетболистов. За «Бостон» точно не сыграют Ирвинг, Смарт, Тейтум, Хорфорд, Бэйнс, Хэйворд и Моррис. К тому же решения по Тайсу, Брауну и легендарному Ябуселе будут приняты непосредственно перед началом встречи.



В теории «Вашингтон» тоже мог бы с аналогичным отношением отнестись к данному матчу, но сразу несколько аргументов оказывают серьёзное влияние на состав и мотивацию коллектива Скотта Брукса. Впереди у «Уизардс» отпуск, но последний матч перед родными болельщиками команда должна провести с максимальной самоотдачей.



Брэдли Бил пытается залезть в одну из символических сборных, а другие баскетболисты «Вашингтона» стараются выдавать приличную статистику. К тому же «Селтикс» являются принципиальным соперником для «Уизардс», и парни Скотта Брукса постараются отвести душу на резервистах «Бостона».



Сегодня мы сделаем своеобразный all in и возьмём сразу три ставки в пользу хозяев. За 1.96 проверим викторию «Вашингтона» с разницей в 6 очков или больше, за 2.1 победу Била и компании в первой четверти и в матче, а за 1.85 примем шикарное предложение в виде форы «+1,5» на «Уизардс» по точным броскам из-за дуги.



У «Бостона» фактически отсутствует вся стартовая пятёрка и два ключевых резервиста. Из парней, которые порой исполняют значимую роль, остаются Браун и Тайс (оба под вопросом) и Терри Розир. Согласитесь, «Вашингтон» на своём паркете не настолько ужасен, чтобы проигрывать третьему составу «Селтикс».



Да, командной мотивации у «Уизардс» нет, но всё в порядке с личными амбициями. Единственное, чем способен удивить «Бостон» — самоотдача резервистов. Многие запасные «Селтикс» получат редкую возможность провести достойные минуты и зарекомендовать себя с лучшей стороны.



Гостя обязательно проведут встречу с должным старанием, но разница в уровне индивидуального мастерства слишком велика. О какой-либо сыгранности в составе «Бостона» даже говорить неуместно. «Вашингтон» сильнее во всех компонентах, кроме работы тренеров, вот только наставник «Селтикс» сейчас больше думает о плей-офф, а не матче с «Уизардс», который не имеет никакого значения для зелёных.

Ставки на матч «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс»

«Бостон» проведёт матч с «Вашингтоном» без Ирвинга, Смарта, Тейтума, Хорфорда, Бэйнса, Хэйворда и Морриса. Также у «Селтикс» под вопросом Браун и Тайс. «Уизардс» предстоит выйти на заключительный поединок сезона и порадовать зрителей домашней победой над принципиальным соперником.



Нам приглянулись следующие ставки в пользу хозяев: за 1.96 проверим викторию «Вашингтона» с разницей в 6 очков или больше, за 2.1 победу Била и компании в первой четверти и в матче, а за 1.85 примем шикарное предложение в виде форы «+1,5» на «Уизардс» по точным броскам из-за дуги. Коллектив Скотта Брукса не так плох, чтобы проигрывать третьему составу «Бостона».



Выбор №1: победа «Уизардс» с форой «-5,5» за 1.96

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 480 фишек)



Выбор №2: «Уизардс» выиграют первую четверть и матч за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)



Выбор №3: победа «Уизардс» по трёхочковым с форой «+1,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 26 520 фишек. Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.