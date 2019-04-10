«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз: клуб Черышева учтёт ошибки российских команд

11 апреля в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Валенсией». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: ставки на победу «летучих мышей» предлагаются с коэффициентом 2.70.

Прогноз матча «Вильярреал» — «Валенсия» (11.04.2019)

Обидчики российских клубов разыграют путёвку в полуфинал Лиги Европы. Обе команды проиграли в минувшем туре чемпионата Испании: «Вильярреал» уступил «Бетису» (1:2 и нереализованный пенальти Санти Касорлы в концовке), а «Валенсия» не совладала со скромнейшим «Райо Вальекано» (0:2), находящимся в зоне вылета.

«Летучие мыши» теперь отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. В игре с «Райо» Марселино Гарсия Тораль по вполне понятным причинам использовал полуосновной состав: у команды было менее трёх суток на восстановление после победы над «Реалом» (2:1), которая отняла море сил и эмоций.

Другое дело, что без ряда игроков основы «Валенсия» смотрелась ужасно. Она не просто проиграла одной из худших команд Примеры, но и действительно выглядела слабее неё. Впрочем, во встрече с «Вильярреалом» всё должно быть иначе: Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро, Даниэль Васс и Эсекьель Гарай получили отдых и наверняка выйдут с первых минут.

Из-за дисквалификации за гостей не сыграет Карлос Солер, получивший жёлтую карточку в ответном матче прошлого раунда с «Краснодаром». Впрочем, во второй половине сезона полузащитник стал чаще оставаться на скамейке, так что считать эту потерю ключевой не приходится.

«Валенсия» очень хочет взять трофей в год 100-летия клуба. В финал Кубка Испании команда уже вышла, но там её ждёт «Барселона» и шансы, конечно, невелики. До конца пути в Лиге Европы осталось немного, жертвовать этим турниром «летучие мыши» точно не будут. Тем более лишний раз щёлкнуть по носу соседа (Валенсию и Вильяреал разделяют всего 60 километров) всегда приятно.

«Вильярреал» паршиво играет на своём поле в Примере (всего три победы в 16 матчах при 24 пропущенных голах). В Лиге Европы подопечные Хавьера Ревильи Кальехи ещё не проигрывали, зато пропускают они исправно: лишь две домашние встречи из пяти сыграны на «ноль» — с «Рапидом» и «Спартаком» Олега Кононова.

«Валенсия» явно посильнее, так что ИТБ 1 гола гостей за 1.69 выглядит надёжно. «Вильярреал» пропускал в семи из восьми предыдущих матчей (исключение — 2:0 с «Леванте»). Также неплохо выглядит классическая П2 с нулевой форой за 1.91. «Летучие мыши» очень часто играют вничью, но в целом своего соперника они превосходят.

Ставки на матч «Вильярреал» — «Валенсия»

«Валенсия» очень хочет взять трофей в год 100-летия клуба. В финал Кубка Испании команда уже вышла, но там её ждёт «Барселона», и шансы, конечно, невелики. До конца пути в Лиге Европы осталось немного, жертвовать этим турниром «летучие мыши» точно не будут. Возьмём П2 с нулевой форой за 1.91. «Валенсия» очень часто играет вничью, но в целом соперника превосходит.

«Вильярреал» пропускал в семи из восьми предыдущих матчей. Если брать только Лигу Европы, получается вот что: лишь две домашние встречи из пяти сыграны на ноль — с «Рапидом» и «Спартаком» Олега Кононова. Возьмём ИТБ 1 гола гостей за 1.69.

Ставка №1: ИТБ 1 гола «Валенсии» за 1.69

Ставка №2: победа «Валенсии» с нулевой форой за 1.91.

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