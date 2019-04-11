«Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз: Бердыев продлит неудачную серию самарцев

Самарцы не выигрывали у «Рубина» в РПЛ с 2013 года.

12 апреля в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится матч 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: ставки на победу подопечных Миодрага Божовича предлагаются с коэффициентом 2.53.

Прогноз матча «Крылья Советов» — «Рубин» (12.04.2019)

Самарцы по весне в основном показывают неплохой футбол, но исправно набирать очки это не помогает. «Крылья» возобновили сезон героической ничьей с «Локомотивом» и двумя победами над аутсайдерами, а вот дальше дело не пошло — три поражения подряд от «Арсенала» (0:1), «Оренбурга» (1:3) и «Краснодара» (0:1).

Как минимум на пару очков «КС» вполне могли рассчитывать, но это же РПЛ: трудно добиваться результата, когда соперник забивает три гола с трёх ударов в створ. Естественно, после такого отрезка команда увязла в околостыковом болоте: 24 очка и 12-е место в турнирной таблице, идущее 13-м «Динамо» отстаёт только по дополнительным показателям.

У «Рубина» после расставания с лидерами, а также омоложения и обрусения состава появились проблемы со стабильностью, провалы на отдельных отрезках случаются постоянно. Чуть ли не в каждом матче один из таймов казанцы проводят бледно, а в другом выглядят гораздо симпатичнее.

При такой кадровой ситуации болезнь роста неизбежна, но ниже определённой планки подопечные Курбана Бердыева всё равно не падают. Это позволяет худо-бедно набирать очки (победа и две ничьи в пяти весенних играх) и чувствовать себя комфортно: у «Рубина» восьмая строчка и шесть очков запаса от зоны стыковых матчей.

Состав «Крыльев» явно опытнее и, строго говоря, сильнее. Но есть сразу несколько косвенных причин сомневаться в успехе хозяев. Прежде всего — слабая оборона на стандартах, что и продемонстрировал «Оренбург». Казанцы при штрафных и угловых по-прежнему в порядке: Виталий Кафанов ушёл в «Ростов», но дело его живёт.

Второй момент — личные встречи. Самарцы не выигрывали у «Рубина» в РПЛ на протяжении семи матчей, предыдущая победа (3:1) случилась аж в мае 2013 года. Командой тогда руководил Гаджи Гаджиев (на фланге обороны следовательно бегал Бенуа Ангбва), а Илья Максимов оформил дубль.

Третье: «Крылья» — 14-й клуб российской Премьер-Лиги по игре на своём поле, скромные 13 очков в 11 поединках. «Рубин» в гостях одержал только одну победу (2:1 с «Зенитом»), но и проиграл всего дважды — «Оренбургу» да ЦСКА. Остальные семь встреч завершились вничью. Пожалуй, логичнее всего выбирать между лобовой ничьей за 2.88 и П2 с нулевой форой за 2.26.

Линия на угловые удивляет. Самарцы дома в среднем подают 5,55 корнера, а казанцы на выезде — 4,1. П1 по угловым идёт за 1.72, можно и докупить фору по вкусу. Нам приглянулся вариант «победа хозяев по угловым с форой (-1,5)» за 2.10. «Крылья» много атакуют флангами, что повышает вероятность угловых.

Судить будет Василий Казарцев, один из самых строгих арбитров РПЛ. В этом сезоне он за 12 матчей показал 66 «горчичников» (5,5 за игру) и удалил трёх футболистов. ТБ 4,5 ЖК за 1.63 или даже ТБ 5,5 ЖК за 2.22 стоит изучить.

Ставки на матч «Крылья Советов» — «Рубин»

Самарцы не выигрывали у «Рубина» в РПЛ на протяжении семи матчей, предыдущая победа (3:1) случилась в мае 2013 года. Кроме того, «Крылья» — лишь 14-й клуб российской Премьер-Лиги по игре на своём поле, набравший 13 очков в 11 поединках. Рискнём и проверим П2 с нулевой форой за 2.26.

Можно подумать о ставке на угловые. Самарцы дома в среднем подают 5,55 корнера, а казанцы на выезде — 4,1. П1 по угловым идёт за 1.72, а с докупкой форы (-1,5) коэффициент вырастет до 2.10.

Ставка №1: победа «Крыльев» по угловым за 1.72.

Ставка №2: победа «Рубина» с нулевой форой за 2.26.

Ставка №3: ТБ 4,5 ЖК за 1.63.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.