«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз: Бенитес не даст Роджерсу разгуляться

«Лестер» выиграл шесть из предыдущих семи матчей против «Ньюкасла» во всех соревнованиях.

12 апреля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» состоится матч 34-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «лис» предлагаются с коэффициентом 1.73.

Прогноз матча «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» (12.04.2019)

На первый взгляд, кажется, что здесь всё очевидно. «Лестер» одержал пять побед в шести матчах и вышел на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. К игре с «сороками» хозяева подходят с четырьмя победами в чемпионате Англии подряд и, разумеется, считаются фаворитом.

При этом везения и отскоков в победах «лис» было по минимуму. Команда действительно приободрилась после назначения Брендана Роджерса и показывает очень симпатичный футбол, стабильно забивая не менее двух голов. «Ньюкасл», напротив, за три последних тура набрал всего одно очко. Вылет «сорок» маловероятен, но и расслабляться им ещё рано.

Статистика полностью на стороне хозяев. «Лестер» выиграл шесть из предыдущих семи матчей против «Ньюкасла» во всех соревнованиях. Подопечные Рафаэля Бенитеса, в свою очередь, не знают побед на протяжении восьми выездных встреч АПЛ и пропускают не менее двух мячей вот уже три гостевые игры подряд.

Подбор игроков у «сорок» благодаря скряге Майку Эшли крайне скромный, без Бенитеса они бы наверняка находились в зоне вылета. Получается, у «Лестера» явное преимущество в индивидуальном мастерстве, эмоциональный подъём из-за победной серии и фактор родных трибун.

Вроде бы всё просто замечательно, но есть подозрение, что серия успехов привела к переоценке «лис». Они действительно одержали пять побед в шести играх, вот только соперники были так себе. «Лестер» выиграл у «Брайтона» (16-е место в АПЛ), «Фулхэма» (19-е), «Бёрнли» (14-е), «Борнмута» (13-е) и «Хаддерсфилда» (20-е).

Собственно, свой единственный матч с более-менее серьёзным противником Роджерс проиграл (1:2 от идущего 10-м «Уотфорда»). Все остальные соперники до сих пор не набрали и 40 очков. У «Ньюкасла» в последние недели календарь был посложнее — «Эвертон», «Арсенал», выезд к «Вест Хэму».

«Сороки», конечно, заметно уступают «Уотфорду», но вторым номером они играют гораздо лучше «Фулхэма», «Брайтона» и «Хаддерсфилда». При Роджерсе «лисы» пропустили пять голов за пять матчей и в целом допускали довольно много моментов. Свои 2-3 момента на контратаках и стандартах гости получат, а если «Ньюкасл» открывает счёт, то справиться с ним очень непросто.

В общем, варианты «Ньюкасл» забьёт за 1.57 или Х2 + обе забьют за 3.52 выглядят любопытно. Также можно рассмотреть ставку «гости откроют счёт» за 2.93. «Лестер» здорово разбирался с аутсайдерами, но частенько ошибался в обороне, а команда Бенитеса отличается хорошей организацией.

Дыры в опорной зоне и гигантские зазоры между центральными защитниками точно будут встречаться нечасто, просто так взломать низкий оборонительный блок гостей не удастся. Вариант попроще — П2 с форой "+1" за 1.70.

Ставки на матч «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Лестер» одержал пять побед в шести матчах, но тут нужно делать скидку на уровень соперников: были обыграны «Брайтон» (16-е место в АПЛ), «Фулхэм» (19-е), «Бёрнли» (14-е), «Борнмут» (13-е) и «Хаддерсфилд» (20-е). У «Ньюкасла» хватает проблем, но качественно сыграть вторым номером они умеют. П2 с форой "+1" за 1.70 смотрится нормально.

При Роджерсе «лисы» пропустили пять голов за пять матчей и в целом допускали довольно много моментов. У «Ньюкасла» неплохие контратаки, так что несколько моментов он точно получит. Варианты «Ньюкасл» забьёт за 1.57 или даже «гости откроют счёт» за 2.93 достойны изучения. «Лестер», конечно, сильнее, но разрыв не столь велик.

Ставка №1: победа «Ньюкасла» с форой "+1" за 1.70.

Ставка №2: «Ньюкасл» откроет счёт за 2.93.

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