Суперэкспресс на АПЛ, РПЛ, Примеру и Бундеслигу: играем коэффициент 10.22

12 апреля на стадионе «Грундиг» в матче 29-го тура Бундеслиги «Нюрнберг» встретится с «Шальке-04». Сутками позже ЦСКА сразится с «Оренбургом» в РПЛ на «ВЭБ Арене», а «Уэска» постарается отнять очки у «Барселоны» на «Эль-Алькорасе» в рамках Примеры. На следующий день уже в АПЛ «Манчестер Сити» на «Селхерст Парк» сойдётся с «Кристал Пэлас». В битве на Туманном Альбионе букмекеры отдают явным перевес «горожанам», выставляя коэффициент 1.32 на победу коллектива Хосепа Гвардиолы.

Прогноз матча «Нюрнберг» — «Шальке-04» (12.04.2019)

В Бундеслиге осталось провести всего шесть туров, и положение «Нюрнберга» не совсем безнадёжное. От спасительной 15-й строчки парни Бориса Шоммерса отстают уже на 8 очков, зато до идущего на 16-м месте «Штутгарта» лишь 4 балла, поэтому вся борьба ещё впереди. В чемпионате Германии 16-я позиция позволяет выступить в своеобразном плей-офф за сохранение прописки, и фанаты на стадионе «Грундиг» потребуют от своих любимцев выложиться по максимуму в предстоящем сражении.



У «Шальке-04» ситуация относительно лучше, однако для команды из Гельзенкирхена сезон получается провальным. Да, в Лиге чемпионов «горняки» выполнили задачу-минимум и вышли из самой лёгкой группы, но промежуточное 14-е место в Бундеслиге – это катастрофа. Более того, руководство клуба отправило Тедеско в отставку, и сейчас обязанности временно исполняет Хуб Стевенс.

У «Нюрнберга» есть четыре очка по итогам двух недавних поединков и возродившаяся надежда на попадание в зону стыковых матчей. У «Шальке-04» за последние 10 поединков в Бундеслиге лишь одна победа, и удивительно, что букмекеры всё равно отдают предпочтение гостям. На «Грундиге» фанаты всегда достаточно активно поддерживают своих футболистов, а сами парня Бориса Шоммерса сейчас предельно мотивированы.



Провал «горняков» на столь продолжительной дистанции не назвать случайностью. В атаке у «Шальке-04» стало получаться совсем мало, а оборона как была дырявой, так и осталась. За 1.54 мы проверим тотал угловых гостей меньше 5,5. Да, коэффициент не самый высокий, но для экспресса этот вариант выглядит чуть ли не бетоном, если мы внимательно посмотрим на статистику.



В девяти последних матчах в Бундеслиге «Шальке-04» подал 3, 2, 0, 5, 1, 3, 4, 2 и 1 корнер. Во всех случаях ставках проходила, при этом в подавляющем большинстве поединков «горняки» не смогли добиться даже 4 угловых. «Нюрнберг» играет на своём поле и нацелен исключительно на победу. Хозяева сделают всё возможное для получения трёх очков и не станут отдавать территорию подопечным Хуба Стивенса.

Прогноз матча ЦСКА – «Оренбург» (13.04.2019)

ЦСКА в главном дерби страны переиграл «Спартак» и продолжает борьбу за золото в РПЛ. «Оренбург» вряд ли всерьёз рассчитывает на место в еврокубках, а вот от зоны стыковых матчей команде Владимира Федотова желательно держаться по дальше. В первом круге «армейцы» из-за чудовищного решения арбитра получили пенальти и взяли три очка, но на этот раз красно-синие постараются добиться победы уже без каких-либо вопросов.



В коллективе Виктора Гончаренко полно молодёжи, и успех со «Спартаком» должен пойти ЦСКА на пользу ещё и в эмоциональном плане. «Армейцам» не приходилось покидать столицу, между матчами целая неделя, а травмированных практически нет. У «Оренбурга» было на два дня меньше отдыха, продолжительный перелёт, да ещё и гостевое поле.



За четыре последних матча у красно-синих три победы и одна ничья с шикарной разницей мячей 8:2. Команда Владимира Федотова не пропустила в весенней части РПЛ только от полуживого «Динамо», а в остальных случаях постоянно получала наказания за не самые качественные действия в обороне.



При этом «Оренбург» не может сетовать на какое-то невезение. «Динамо», «Зенит», «Крылья Советов» и «Ахмат» в сумме пробили 44 раза по воротам Фролова и с мощным и креативным ЦСКА цифры могут стать ещё более показательными. «Армейцы» забили три мяча «Рубину», по два «Уфе» и «Спартаку» и лишь один «Уралу».



На наш взгляд, тотал красно-синих больше 1,5 за 1.71 смотрится вполне перспективно. Чалов всё ещё лучший бомбардир РПЛ, Влашич не сбавляет оборотов, в отличной форме Сигурдссон, на правом фланге царствует Фернандес, поэтому работы у Фролова будет очень много. В четырёх последних домашних матчах во внутреннем первенстве «армейцы» не менее двух раз поражали ворота противников, поверим в продолжение тенденции.

Прогноз матча «Уэска» — «Барселона» (13.04.2019)

«Барселона» сделала важный шаг на пути в полуфинал Лиги чемпионов, одолев на выезде «Манчестер Юнайтед», но никакой гарантии прохода в следующий этап для каталонцев это не означает. В ответной встрече сине-гранатовым понадобятся все лучшие силы, поэтому прагматичный Эрнесто Вальверде с огромной вероятностью предоставит отдых уже немолодым лидерам команды.



В Примере у «Барселоны» перевес в 11 очков над «Атлетико», что за семь туров до конца внутреннего первенства на 99,9% равнозначно завоеванию титула. Рисковать здоровьем и нагружать своих подопечных Вальверде вряд ли станет, следовательно мы ожидаем увидеть множество резервистов в составе каталонцев.



В соперниках сине-гранатовых «Уэска», которая замыкает турнирную таблицу, но ещё имеет призрачные шансы на сохранение прописки. В последних пяти турах у коллектива Франсиско Родригеса три поражения и две ничьи, однако атака скромной команды работает вполне успешно. Главная беда «оскенцев» заключается в обороне, поэтому от ставок на исход мы откажемся.



За 1.93 логичнее проверить индивидуальный тотал хозяев больше 1 с возможным возвратом. «Уэска» забила два мяча «Леванте», три «Сельте», два «Реалу», по одному «Алавесу» и «Хетафе», пару голов «Севилье» и ещё один «Эспаньолу». Результативная серия парней Франсиско Родригеса достигла уже семи поединков, притом что в некоторых матчах дело не ограничивалось одной пробоиной.



«Барселона», когда выходит резервным или смешанным составом, часто сама привозит опасные моменты на собственные ворота. Каталонцы порой слишком заигрываются в контроле мяча, что приводит, например, к 4-4 с «Вильярреалом». К слову, в первом круге сине-гранатовые уничтожили «Уэску» со счётом 8:2. Даже в том сражении «оскенцы» смогли дважды отличиться.

Прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» (14.04.2019)

«Манчестер Сити» получил смачную оплеуху от «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, но времени для оценки произошедшего у «горожан» совсем нет. В АПЛ команде Хосепа Гвардиолы необходимо побеждать, что выглядит вполне решаемой задачей, если посмотреть на скамейку английского гранда.



Да, «Манчестер Сити» потратил много сил в среду, однако в резерве у Гвардиолы целая россыпь талантливых бриллиантов, поэтому букмекеры с запасом отдают перевес «горожанам» в предстоящем поединке. В соперниках у фаворита значится «Кристал Пэлас», и эта встреча для гостей может получиться невероятно тяжёлой.



У «горожан» в нынешнем сезоне АПЛ дома 16 побед и одно поражение. От кого? Именно от «Кристал Пэлас», поэтому на «Селхерст Парк» «Манчестер Сити» отправится с соответствующим настроем. «Орлы» практически обезопасили себя от зоны вылета и сейчас играют уже больше для себя и своих болельщиков. Почему бы коллективу Роя Ходжсона не повторить феноменальный успех?



Конечно, вероятность двух поражений Гвардиолы за сезон от скромного середняка АПЛ ничтожно мала, однако чрезмерное желание «Манчестер Сити» реабилитироваться за неудачу с «Тоттенхэмом», ответить за провал в первом круге и сделать ещё один шаг на пути к очередному трофею вынудят «горожан» атаковать с настоящей яростью.



Последние матчи у обеих команд выходят низовыми, но здесь мы верим в верх и возьмём тотал больше 3 за приличные 2.01. У «Кристал Пэлас» идеальный по функционалу и возможностям состав для скоростных выпадов и успешной борьбы один в один. Хозяева постараются отвечать кинжальными атаками и ловить соперника на ошибке.



В предыдущем матче «Манчестер Сити» не смог отличиться. Много ли вы припомните матчей, когда команда Хосепа Гвардиолы уходила с поля без гола? Есть немаленький шанс, что «Кристал Пэлас» попадёт под горячую руку, а повод громить и уничтожать «орлов» у «горожан» очень даже весомый.

Суперэкспресс на матчи «Нюрнберг» — «Шальке-04», ЦСКА – «Оренбург», «Уэска» — «Барселона», «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

«Нюнрнберг» сохраняет шансы на попадание в зону стыковых матчей, а потому постарается завладеть инициативой в матче с «Шальке-04». В девяти последних сражениях в Бундеслиге «горняки» подали 3, 2, 0, 5, 1, 3, 4, 2 и 1 корнер. Тотал угловых коллектива Хуба Стивенса меньше 5,5 за 1.54 выглядит идеальным решением с точки зрения статистики.

«Оренбург» в весенней части РПЛ много пропускает и позволяет противникам наносить огромное количество ударов. ЦСКА во внутреннем первенстве уже в четырёх встречах кряду забивает не менее двух мячей на своём поле, поэтому индивидуальный тотал «армейцев» больше 1,5 за 1.71 имеет высокие шансы на проход.



Голевая серия «Уэски» составляет уже семь матчей. «Барселона» обладает колоссальным гандикапом в Примере и вряд ли станет выпускать основной состав. Резерв каталонцев часто привозит опасные моменты на свои ворота, но даже в оптимальном сочетании сине-гранатовые разгромили оппонента в первом круге со счётом 8:2. Индивидуальный тотал парней Франсиско Родригеса больше 1 похож на беспроигрышное предложение.



Единственное домашнее поражение в АПЛ «Манчестер Сити» потерпел как раз от «Кристал Пэлас». Подопечные Гвардиолы в среду ещё уступили «Тоттенхэму», поэтому сейчас «горожане» наверняка чувствуют сумасшедшее желание реабилитироваться. «Орлы» не намерены сдавать и постараются наказывать гранда своими контратаками. В этой связи мы проверим тотал больше 3 за 2.01.



Ставка №1: индивидуальный тотал угловых «Шальке-04» меньше 5,5 за 1.54



Ставка №2: индивидуальный тотал «Уэски» больше 1 за 1.93



Ставка №3: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 за 1.71



Ставка №4: тотал больше 3 в матче «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» за 2.01



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