«Рома» — «Удинезе», «Милан» — «Лацио». Прогноз на чемпионат Италии

13 апреля состоятся два матча 32-го тура чемпионата Италии: «Рома» — «Удинезе» и «Милан» — «Лацио». Букмекеры в обоих случаях отдают преимущество хозяевам: ставки на победу римлян предлагаются с коэффициентом 1.48, а успех «россонери» идёт за 2.66.

Прогноз матча «Рома» — «Удинезе» (13.04.2019)

Римляне продолжают погоню за зоной Лиги чемпионов. Проблем с качеством игры по-прежнему хватает, но это сейчас вторично. Куда важнее, что вторая победа под руководством Клаудио Раньери в чемпионате Италии наконец-то состоялась: после двух поражений и обидной ничьей с «Фиорентиной» удалось обыграть довольно крепкую «Сампдорию».



Резко положение «Ромы» от этого не улучшилось, но отставание в одно очко от идущего четвёртым «Милана» — это рабочая ситуация. Впрочем, плотность в группе преследователей «россонери» высока, а впереди ещё матчи против «Интера» и «Ювентуса». Поэтому терять очки на своём поле с «Удинезе» никак нельзя.

Чёрно-белые набрали семь баллов в трёх минувших турах: победы над «Дженоа» и «Эмполи», а также ничья с «Миланом». Тем самым «Удинезе» сильно поднял свои шансы в борьбе за выживание, четыре очка от зоны вылета и матч в запасе дают право на одну-две ошибки.



Подопечные Игора Тудора сейчас в хорошей форме, но статистика явно говорит не в их пользу. «Рома» выиграла у «Удинезе» 9 предыдущих домашних матчей из 10, а меньше двух голов на своём поле в последний раз забивала аж в марте 2009 года. В настоящее время у римлян есть проблемы с позиционными атаками, но назвать защиту гостей крепкой никак нельзя.



«Удинезе» пропустил в 9 из 11 последних встреч в рамках чемпионата Италии. Даже при трудностях в созидании забить парочку за счёт индивидуального мастерства и стандартов хозяевам точно по силам, так что ИТБ 1,5 мяча «Ромы» за 1.57 выглядит надёжно. Варианты посмелее — ИТБ 2 мяча «Ромы» за 2.04 и П1 при ТБ 2,5 мяча за 2.11.

Ставки на матч «Рома» — «Удинезе»

Гости сейчас в хорошей форме, но статистика явно говорит не в их пользу. «Рома» выиграла у «Удинезе» 9 предыдущих домашних матчей из 10, а меньше двух голов на своём поле в последний раз забивала аж в марте 2009 года. Проверим ИТБ 2 мяча «Ромы» за 2.04.

Ставка: ИТБ 2 мяча «Ромы» за 2.04.

Прогноз матча «Милан» — «Лацио» (13.04.2019)

Главный матч тура в чемпионате Италии. Обеим командам позарез нужны очки. «Милан» зацепил всего одну ничью в четырёх минувших поединках и близок к потере места в зоне Лиги чемпионов. В матче с «Ювентусом» «россонери» действовали хорошо и заслуживали как минимум ничьей, но у судей было иное мнение.



А «Лацио» не смог обыграть СПАЛ и «Сассуоло», из-за чего всерьёз рискует остаться без еврокубков. Варианта два — либо доходить до конца в Кубке Италии, либо как можно скорее вернуться на победный путь в Серии А. По потерянным очкам римляне не уступают «Милану», да и календарь у них отличный, но упускать победы в проходных матчах больше нельзя.



«Милан» хорош на своём поле (31 очко в 16 игр), а вот «Лацио» в гостях голы даются с большим трудом: 21 очко в 15 встречах, разница мячей 15-15. Шансы хозяев, пожалуй, чуть выше, так что можно не мудрить и взять П1 с нулевой форой за симпатичные 1.90.



Трудно понять, почему ИТМ 1 мяча «Лацио» идёт за 2.16. Как мы уже говорили, норма подопечных Симоне Индзаги — ровно гол за игру, а коэффициент превышает двойку. Кроме того, римляне забили «россонери» больше одного мяча лишь один раз за предыдущие 11 встреч. Проверим.



Вот как закончились четыре последних матча между этими соперниками: 0:0, 1:1, 0:0 и 0:0. Цена ошибки высока, так что спешить и раскрываться смысла нет. Если обойдётся без быстрого гола, ТМ 2,5 мяча за 1.84 должен зайти. Можно даже изучить ТМ 2 мяча за 2.59. Альтернативный вариант — 1Х + ТМ 2,5 гола за 2.47.

Ставки на матч «Милан» — «Лацио»

Римляне забили «россонери» больше одного мяча лишь один раз за предыдущие 11 встреч, а в 15 выездных матчах сезона Серии А у них всего 15 голов. Проверим ИТМ 1 мяча «Лацио» за 2.16. Также возьмём общий низ: всего две очные игры из последних девяти выдались верховыми.



Ставка №1: ИТМ 1 мяча «Лацио» за 2.16.



Ставка №2: победа «Милана» с нулевой форой за 1.90.



Ставка №3: 2,5 мяча за 1.84.

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