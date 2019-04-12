ЦСКА — «Оренбург», «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз на матчи РПЛ

13 апреля в рамках 23-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене» ЦСКА примет “Оренбург”, а «Локомотив» сыграет на «Ахмат Арене» против коллектива Рашида Рахимова. В обеих встречах букмекеры отдают предпочтение московским командам. Коэффициент на чистую победу «армейцев» составляет 1.43, а виктория “железнодорожников” доступна за 2.59.

Прогноз матча ЦСКА – «Оренбург» (13.04.2019)

«Оренбург» крайне неудачно провёл поединок 22-го тура РПЛ с «Ахматом» и фактически распрощался с мечтами о попадании в Лигу Европы. Команде Владимира Федотова предстоит тяжелейший матч в Москве с ЦСКА, с которым история личных встреч явно в не пользу скромного провинциального коллектива.



Все три прошедших поединка с «Оренбургом» остались за “армейцами”. Разумеется, и на этот раз коллектив Виктора Гончаренко выглядит явным фаворитом. С другой стороны, коэффициент на красно-синих слишком низкий, а проверять фору «-1,5» на хозяев достаточно опасно.

С травмированными игроками у ЦСКА серьёзных проблем нет. Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на Дзагоева и Кучаева, но благодаря прекрасной работе Романа Бабаева и всей селекционной службы красно-синих, у “армейцев” полный порядок с ротацией. «Оренбург» также подходит к поединку без каких-либо потерь, впрочем, по уровню мастерства гости, естественно, выглядят слабее.



Нам приглянулась очень любопытная линия в одном из статистических показателей. Индивидуальный тотал жёлтых карточек ЦСКА меньше 1,5 доступен за вкусный коэффициент 2.28, и подобным предложением мы обязательно воспользуемся. “Армейцы” являются одной из самых дисциплинированных команд РПЛ, но в домашних матчах с аутсайдерами их показатели по горчичникам выглядят особенно впечатляюще.



Против грандов красно-синие не стесняются жёстко фолить и срывать атаки, но с более скромными соперниками ЦСКА много контролирует мяч и редко получает предупреждения. В нынешнем сезоне РПЛ “армейцы” сыграли пять домашних матчей с коллективами, не входящими в топ-6 в турнирной таблице, и выдали следующую статистику: по одной жёлтой карточке с «Арсеналом», «Уралом», «Енисеем», и «Рубином», а также битва с «Уфой», где команда Виктора Гончаренко и вовсе обошлась без горчичников.



Матч обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. Арбитр из Санкт-Петербурга трижды работал в качестве главного рефери на встречах с участием ЦСКА и в каждом случае показывал футболистам “армейцев” ровно по одной жёлтой. Более того, в поединке первого круга с «Оренбургом» красно-синие получили также лишь одно предупреждение.

Ставка на матч ЦСКА – «Оренбург»

ЦСКА является одной из самых дисциплинированных команд России. В нынешнем сезоне РПЛ “армейцы” сыграли пять домашних матчей с коллективами, не входящими в топ-6 в турнирной таблицы и выдали следующую статистику: по одной жёлтой карточке с «Арсеналом», «Уралом», «Енисеем», и «Рубином», а также битва с «Уфой», где подопечные Виктора Гончаренко и вовсе обошлись без «горчичников». Тотал предупреждений красно-синих меньше 1,5 за 2.28 при указанных обстоятельств выглядит настоящим подарком от букмекеров.



Ставка: индивидуальный тотал жёлтых карточек ЦСКА меньше 1,5 за 2.28.

Прогноз матча «Ахмат» — «Локомотив» (13.04.2019)

По весне «Локомотив» впечатляет результатами. “Железнодорожники” вместе с «Зенитом» набрали по 11 очков за пять матчей после возобновления РПЛ и остаются в «золотой» гонке. Также красно-зелёные пробились в полуфинал Кубка России, где сохраняют неплохие шансы побороться за трофей.



«Ахмат» частенько демонстрирует качественный футбол, но команде Рашида Рахимова не хватает стабильности. Грозненский коллектив слишком много очков разбазарил именно на своём поле, из-за чего, возможно, лишил себя места в еврокубках в будущем сезоне.



История личных встреч, форма соперников и особенности прохождения турнирной дистанции делают явным фаворитом именно «Локомотив», однако букмекеры серьёзно сомневаются в успехе железнодорожников. Коэффициент на викторию красно-зелёных составляет солидные 2.59, поэтому мы возьмём более надёжную фору «0» на гостей за 1.76.



В матчах внутреннего первенства у «Ахмата» лишь одна победа за последние 17 поединков против «Локомотива». Статистика чудовищная. Разумеется, далеко не все встречи остались за “железнодорожниками”, но выбранная нами фора «0» при ничейном результате позволяет вернуть средства. В оставшихся 16 очных дуэлях количество мирных исходов и викторий красно-зелёных одинаковое – по восемь штук.



В первом круге коллектив Юрия Сёмина победил со счётом 2:0, а после возобновления весенней части РПЛ ещё не проигрывал, хотя уже успел провести сложные матчи с «Краснодаром» и «Зенитом». В прошлом туре «Ахмат» уверенно переиграл «Оренбург», но за весь нынешний сезон команда Рашида Рахимова лишь в одном случае смогла победить два раза подряд.



На своём поле грозненцы уступили и «Спартаку» и ЦСКА. Порой парни Рашида Рахимова поддаются эмоциям и заигрываются впереди. «Локомотив» сейчас набрал приличный ход, забивает в каждом матче, а с обороной при Сёмине у “железнодорожников” обычно полный порядок. С огромной вероятностью мы себе гарантируем как минимум возврат, а шансы на прибыль явно выше, чем на потерю средств.

Ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»

В весенней части РПЛ у «Локомотива» три победы и две ничьи. «Ахмат» в прошлом туре одолел «Оренбург», но за весь чемпионат коллектив Рашида Рахимова лишь в одном случае смог отпраздновать успех два раза подряд.



В личных встречах во внутреннем первенстве грозненцы только однажды за последние 17 матчей с «железнодорожниками» смогли взять три очка. Фора «0» на красно-зелёных за 1.76 привлекает нас надёжностью и минимальными шансами на убыток.



Ставка: победа «Локомотива» с форой «0» за 1.76.

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