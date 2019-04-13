«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Кононов не даст Карпину подобраться к топ-5

14 апреля на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: ставки на победу жёлто-синих предлагаются с коэффициентом 2.69.

Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» (14.04.2019)

«Спартак» довольно буднично опустился на пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Ни о каком чемпионстве речи и близко не идёт, даже от третьего места красно-белые отстают на пять очков. И это при том, что по качеству игры ЦСКА и «Краснодар» сейчас как минимум не хуже.

Единственная полноценная отрада — календарь. До конца сезона московский клуб ни разу не встретится с соперником из топ-5, никого сильнее «Ростова» и «Арсенала» на пути уже не будет. Впрочем, подопечные Олега Кононова настолько не впечатляют, что уверенности в победах над середняками и аутсайдерами нет и быть не может.

С момента возобновления сезона «Спартак» провел шесть матчей — пять в чемпионате и один в Кубке России. Забить больше одного мяча удалось лишь однажды, но и тот случай поводов для гордости не вызывает: «Ахмат» полчаса играл в меньшинстве после крайне сомнительного удаления Андрея Семенова, пропустил на контратаке и исправно создавал остроту вдесятером.

По весне игры красно-белых развиваются по общему сценарию: мощный дебют, несколько опасных моментов, а затем постепенное угасание и инертный второй тайм с минимумом подходов в атаке. Хорошо управляемые команды, как правило, способны стабильно добавлять после перерыва. У «Спартака» Кононова этого умения упорно не просматривается.

«Ростов» тоже ухудшил своё положение в прошлом туре: подопечные Валерия Карпина проиграли «Уфе» и упустили возможность подтянуться к «Спартаку». С креативом у жёлто-синих по-прежнему есть проблемы (травма Ивелина Попова только ухудшит ситуацию), но наказывать за ошибки и создавать моменты со «стандартов» они умеют.

Кроме того, красно-белые не выигрывали в Ростове-на-Дону с 2013 года. С тех пор «Ростов» выиграл три матча из четырёх и в каждом из них забивал не менее двух мячей. Карпин играет в три центральных защитника, а «Спартак» в последние месяцы плохо справляется со взломом таких команд: позиционная атака не работает, игроки постоянно упираются в соперников и сбиваются на малоопасные дальние удары.

И всё же несколько позитивных моментов для гостей имеются. Прежде всего, оборона «Ростова» за зиму ослабла и сейчас выглядит менее надёжно. Жёлто-синие пропустили в трёх весенних турах из пяти, хотя с топовыми противниками не встречались. Без Ингасона просел центр обороны, без славящегося своими бойцовскими качествами Гулиева возникают дыры в опорной зоне.

Уход Скопинцева фактически отключил левый фланг: Евгений Чернов старается, но заметно уступает предшественнику, из-за чего перекос на край Сергея Паршивлюка становится неприличным. У «Спартака» в общую группу вернулись Фернандо и Андрей Ещенко. На 90 минут они пока, скорее всего, не готовы, но вариантов в атаке всё равно добавят.

Кроме того, «Спартак» великолепно играет на выезде: всего одно поражение в десяти матчах, разница голов 13-7. И последнее: красно-белые при Кононове ни разу не теряли очки в двух турах РПЛ подряд. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы проверить П2 с нулевой форой за 2.05.

Поскольку красно-белые так любят агрессивные дебюты, можно взять гол «Спартака» в первом тайме за 2.55, ставка попроще — «гости откроют счёт» за 2.21. «Ростов» не так хорош в защите, как в первой части сезона, так что моменты точно будут.

Ставки на матч «Ростов» — «Спартак»

Красно-белые не выигрывали в Ростове-на-Дону с 2013 года. С тех пор «Ростов» выиграл три матча из четырёх и в каждом из них забивал не менее двух мячей. Впрочем, жёлто-синие весной не так хороши в защите, а «Спартак» великолепно играет на выезде: всего одно поражение в десяти матчах, разница голов 13-7. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.05.

У «Спартака» в общую группу вернулись Фернандо и Андрей Ещенко, что должно встряхнуть команду. Москвичи любят агрессивные дебюты, а гол красно-белых в первом тайме идёт за 2.55. Рискнём.

Ставка №1: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.05.

Ставка №2: гол «Спартака» в первом тайме за 2.55.

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