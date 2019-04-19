Даниил Медведев — Душан Лайович. Прогноз: россиянин пройдёт и второго серба

20 апреля на центральном корте «Монте-Карло Кантри Клуб» состоится матч 1/2 финала турнира АТР в Монте-Карло между Душаном Лайовичем и Даниилом Медведевым. Букмекеры не сомневаются в успехе россиянина: ставки на победу Медведева предлагаются с коэффициентом 1.51.

Прогноз матча Даниил Медведев — Душан Лайович (20.04.2019)

Медведев впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-3, причём сделал это очень по-взрослому. Да, Новак Джокович после Australian Open явно находится не в лучшей форме, но такие отговорки редко живут дольше нескольких дней. Даже не на пике Ноле крайне опасен и победить его абы кому не удастся.

Сама по себе победа над сербом уже многое значит, но в первую очередь впечатлил даже не сам результат, а концентрация россиянина. Он провёл довольно ровный матч: даже в проигранном втором сете преимущество Новака было скромным и всё решила пара «своих» ударов, которые закончились ошибками.

В первой партии Даниил выглядел гораздо стабильнее, редко срывал удары и использовал частые ошибки соперника. В решающей партии Медведев сохранил то самое хладнокровие, которое прежде часто его подводило. Не поплыть в трудный момент на фоне элитного соперника и даже добавить — ценнейшее качество.

В полуфинале россиянина ждёт соотечественник Джоковича — опытный Душан Лайович. Он, конечно, неплох и в этом году уже победил двух соперников из топ-10, но в целом по уровню Медведеву уступает. Единственное — есть подозрение, что Лайович сейчас близок к лучшим кондициям и находится чуть ли не в лучшей форме за всю жизнь.

Он слабо начал сезон, но в Майами обыграл Кея Нисикори, а в Монте-Карло уверенно разобрался с Давидом Гоффеном и Домиником Тимом. Они, правда, выглядели хуже обычного, но заслуг Душана это не умаляет. Серб порой способен прыгать выше головы, зато стабильностью никогда не отличался.

Медведев провёл два трёхсетовых матча подряд, определённая усталость может накопиться. Но больше беспокойств вызывает не столько запас физических сил, сколько количество оставшихся эмоций. После такой победы их запросто может не хватить, а на одной ноге нынешнего Лайовича не обыграть.

Пожалуй, в этом и заключается ключевой вопрос. Если Даниил не перегорел и запас сил с эмоциями позволит ему сыграть на своём уровне, шансов у серба немного: придумать что-то против бекхэнда, подачи и мощи россиянина ему будет трудно. Всё же разница в классе имеется.

В противном случае возникнут проблемы. Серб прекрасно понимает, что второго шанса дойти до финала турнира такого калибра может и не представиться. В третьем сете с Джоковичем Медведев играл с лёгкостью. «Физика» вроде в порядке, так что проверим П1 с форой "-3" за 1.93.

Ставки на матч Даниил Медведев — Душан Лайович

Медведев провёл два трёхсетовых матча подряд, определённая усталость может накопиться. Но больше беспокойств вызывает не столько запас физических сил, сколько количество оставшихся эмоций. После победы над самим Джоковичем их запросто может не хватить, а на одной ноге нынешнего Лайовича не обыграть.

Если Даниил не перегорел и запас сил с эмоциями позволит ему сыграть на своём уровне, шансов у серба немного: придумать что-то против бекхэнда, подачи и мощи россиянина ему будет трудно. Проверим П1 с форой "-3" за 1.93.

Ставка: победа Медведева с форой "-3" за 1.93.

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