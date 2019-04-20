«Реал» — «Атлетик Б». Прогноз: баски забьют на «Сантьяго Бернабеу»

21 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Атлетик Б». Букмекеры считают фаворитами мадридцев: ставки на победу «Реала» предлагаются с коэффициентом 1.54.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Атлетик Б» (21.04.2019)

Матчи нынешнего «Реала» лучше обходить стороной: Зинедин Зидан вовсю экспериментирует с прицелом на будущее, а потому никакой стабильностью в качестве игры и результатах тут даже не пахнет. Семь очков в четырёх турах при весьма скромном календаре — это, конечно, маловато.



Соседи из «Атлетико» уже оторвались на четыре очка и видятся главным претендентом на «серебро» чемпионата Испании, но «сливочным» в данный момент важнее определиться с составом на будущий сезон, чем занять второе место. Поэтому ставить на «Реал» сейчас крайне опасно.

С одной стороны, «королевский клуб» в четырёх матча после возвращения Зизу ни разу не выиграл крупнее, чем в один мяч. С другой — все очки потеряны в гостях, а на «Сантьяго Бернабеу» всё нормально. Одержаны две победы на тоненького — над «Уэской» (3:2) и «Эйбаром» (2:1).



«Атлетик» всеми силами цепляется за зону еврокубков, в пяти предыдущих турах одержаны четыре победы. В том числе и над мадридским «Атлетико». Биться баски будут за троих, а у «Реала» в последнее время явно прослеживаются проблемы с желанием и мотивацией.



Пожалуй, ИТБ 1 мяча «Атлетика» за 2.14 стоит изучить. Баски забили 10 голов в пяти последних встречах, а «Реал» с момента возвращения Зидана не сыграл на «ноль» ни разу и пропустил шесть мячей в четырёх матчах. Вариант помягче — «обе забьют» за 1.65.



Кроме того, возьмём П2 с форой "+1" за 2.02. Гости гораздо мотивированнее, а мадридцы часто ошибаются в защите и, похоже, вовсю готовятся к отпуску. Может, отобрать очки у фаворита не удастся, но без боя клуб из Бильбао точно не сдастся.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик Б»

«Атлетик» всеми силами цепляется за зону еврокубков, в пяти предыдущих турах одержаны четыре победы. В том числе и над мадридским «Атлетико». Биться баски будут за троих, а у «Реала» в последнее время явно прослеживаются проблемы с желанием и мотивацией.



Проверим ИТБ 1 мяча «Атлетика» за 2.14. Баски забили 10 голов в пяти последних встречах, а «Реал» с момента возвращения Зидана не сыграл на «ноль» ни разу и пропустил шесть мячей в четырёх матчах. Вариант помягче — «обе забьют» за 1.65.



Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Атлетика» за 2.14.



Ставка №2: победа «Атлетика» с форой "+1" за 2.02.

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