«Орландо» — «Торонто». Прогноз: Кавай и Сиакам зажгут во Флориде

Кавай и Сиакам наберут от 26 и 20 очков, Лоури навалит кирпичей из-за дуги — в «Большом куше».

«Денвер» провёл, пожалуй, свой лучший поединок в нынешнем плей-офф и сумел прервать серию из 14 поражений подряд на паркете «Сан-Антонио». Ставки на «Спёрс» с форой «-3» и на индивидуальный тотал техасцев больше 104,5 очка провалились.

Майк Мэлоун перевёл в стартовую пятёрку Торри Крэйга, и этот ход принёс «Наггетс» существенные дивиденды. Баскетболисты «Сан-Антонио» выдали ужасные для себя 5 из 17 из-за дуги, на что гости ответили 15 из 31 попаданиями с периметра. За вторую и третью четверти «Денвер» отгрузил 69 очков. «Спёрс» набрали столько же, только за 36 минут игрового времени после стартового отрезка.

Подвёл нас и Уайт, который выглядел непривычно пассивно. Деррик редко обострял и совершил только 8 попыток в поле. Для преодоления планки результативности в 13 баллов этого оказалось недостаточно.

«Сан-Антонио» — «Денвер». Прогноз: «Спёрс» возьмут четвёртый матч серии «Спёрс» одолеют «Наггетс» с форой «3», Уайт наберёт не меньше 13 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 22 210 фишек.

Заход дня: chubaka48 поставил на «Бакс» с форой «-4» при тотале больше 215 очков за 2.49.

22 апреля на паркете «Эмвей-центра» в матче первого раунда плей-офф НБА «Орландо» встретится с «Торонто». Пока в серии со счётом 2-1 ведут «Рэпторс», и букмекеры склоняются к победе канадцев и в предстоящем поединке. Коэффициент на викторию Кавая и компании с учетом овертайма составляет 1.44

Прогноз матча «Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» (22.04.2019)

Для «Орландо» наступает решающий момент всего сезона. «Мэджик» уступают в серии 2-1, и в случае поражения в предстоящем поединке с огромной долей вероятности отправятся в отпуск после матча в Канаде. Стив Клиффорд в своих строго ограниченных рамках старается по максимуму использовать все имеющиеся ресурсы, но этого оказывается недостаточно.

В распоряжении «Рэпторс» тройка потрясающих больших, которая великолепно защищается в краске. Ибака и Газоль в разные годы признавались лучшими оборонительными игроками сезона, а Сиакам получит награду самому прогрессирующему исполнителю по итогам прошедшего регулярного чемпионата. Учитывая слабый атлетизм Вучевича, прорваться через трёхсекундную зону флоридцы не в состоянии.

Если парадный вход наглухо забетонирован, то для взлома всегда можно попробовать пройти через заднюю дверь. В данном случае мы подразумеваем атаки с периметра. Стив Клиффорд рассуждает вполне логично. Прорывы в краску не принесут «Орландо» пользы по ходу всего матча, поэтому наставник флоридцев смещает акценты своего нападения.

В первом матче серии «Мэджик» совершили 29 бросков из-за дуги, во втором 34, а в третьем и вовсе 44. Чтобы осознать на сколько это много, откроем статистику регулярного чемпионата. Пуляющие со всех позиций «Рокетс» в среднем исполняли по 45 попыток с периметра, идущие следом «Бакс» по 38, а парни Стива Клиффорда всего лишь по 32.

«Орландо» пришлось видоизменить свою игру и довериться снайперам. «Торонто» достойно обороняется даже на дуге, но, если «Мэджик» продолжат бомбардировки при первой же возможности, то результат матча станет совсем непредсказуемым. Именно поэтому мы откажемся от ставок на исходы и сосредоточимся на индивидуальных показателях.

Выражаясь сленгом игроков, бетоном выглядит тотал Лоури меньше 2,5 трёхочковых за скромные 1.71. В регулярном чемпионате разыгрывающий «Рэпторс» отправлял в цель 2,4 бомбы при 7 попытках, но это ещё цветочки. По ходу текущего плей-офф Кайл выдал 0 из 6, 2 из 4, а также 2 из 6 в прошедшем матче. Выводы очевидны.

Командные взаимодействия у «Торонто» работают крайне редко, Ник Нерс предпочитает переваливать ответственность на лидеров и самых мастеровитых игроков. О долгосрочных перспективах канадцев с подобной стратегией мы узнаем уже в следующем раунде плей-офф, но против более слабых «Мэджик» подобная схема позволяет «Рэпторс» рассчитывать на успех.

В прошлом поединке Кавай выдал 5 из 19 в поле, а человек (или робот), являющийся одним из пяти индивидуально сильнейших баскетболистов лиги, не должен проваливать вторую встречу подряд. Тотал больше 25,5 очка от лидера «Торонто» за классические 1.9 нас вполне устраивает. Леонард исполнил 7 попыток с лини в упомянутом матче, но арбитры явно жалели Гордона и других защитников «Орландо».

Порядка 10 баллов Кавай при адекватном судействе наберёт со штрафных и, как лидер атак «Рэпторс» получит около 20 бросков в поле, что вполне достаточно даже для преодоления «тридцатки». Оборона у «Мэджик» приличная, однако свой шанс «Орландо» уже упустило. Надо было побеждать, пока у Леонарда не летело.

Другим героем в стане «Торонто» может стать Сиакам, который является самой стабильной опцией в нападении у Ника Нерса. Тотал больше 20 очков камерунского форварда смотрится перспективно. Паскаль последовательно выдал 12 из 24, 8 из 16 и 13 из 20. То есть, ниже планки в 50% попаданий с игры 43 номер «Рэпторс» не опускается.

У «Мэджик» на данной позиции выступает схожий по антропометрии Джонатан Айзек, но Сиакаму удаётся пользоваться практически любым разменом и наказывать «Мэджик» за малейшее промедление в обороне. В среднем Паскаль бросает даже больше, чем Леонард, поэтому шансы на преодоление «двадцатки» достаточно высоки. Камерунцу бы ещё чаще выходить на линию штрафных, и его статистика станет на уровне главных звёзд лиги.

Ставки на матч «Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс»

Склонность «Мэджик» к увеличению количества попыток из-за дуги делает предстоящий поединок совершенно непредсказуемым. Мы откажемся от ставок на исход и попробуем заиграть выборы на индивидуальную статистику.

Тоталы больше 25,5 очка Леонарда и 20 баллов Сиакама выглядят интересно. Два главных оружия в нападении «Рэпторс» получат массу возможностей для демонстрации собственного превосходства. 2 или менее точных выстрела с периметра от Лоури за 1.71 похоже на подарок. Кайл ещё ни разу не преодолевал установленный рубеж и в плей-офф редко проявляет себя с лучшей стороны.

Выбор №1: индивидуальный тотал Паскаля Сиакама больше 20 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 25,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Кайла Лоури меньше 2,5 трёхочковых за 1.71

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 355 фишек)

Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)

Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)

Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 20 710 фишек.



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