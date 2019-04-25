«Сан-Антонио» — «Денвер». Прогноз: старт поединка останется за «Спёрс»

«Хьюстон» продемонстрировал далеко не лучший баскетбол в пятом матче серии с «Ютой», но добился победы и прошёл во второй раунд плей-офф НБА. Фора «-4,5» на «Рокетс» по трёшкам не зашла, так как хозяева даже попыток совершили меньше, чем баскетболисты «Джаз».

Тотал «Хьюстона» в первой половине больше 53,5 очка и фора «-4,5» на хозяев на том же отрезке также провалились, хотя перед матчем оба выбора выглядели прекрасно. Только Джеймс Харден забыл предупредить, что он два раза не сможет реализовать выходы на пустое кольцо.

«Хьюстон» — «Юта». Прогноз: «Рокетс» разнесут «Джаз» трёшками «Рокетс» переиграют «Джаз» по трёхочковым с форой «-4,5» — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 170 фишек.

Заход дня: egoor поставил на «Клипперс» с форой «+12,5» за 2.29.

26 апреля на паркете «Эйти-энд-Ти-центра» «Сан-Антонио» сразится с «Денвером» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. «Спёрс» лидировали 2-1, но две последние встречи остались за «Наггетс», и теперь уже коллектив Майка Мэлоуна ближе к итоговому успеху.

Прогноз матча «Сан-Антонио» — «Денвер» (26.04.2019)

«Денвер» совершил мини-подвиг и забрал два подряд матча у «Сан-Антонио». Сначала «Наггетс» прервали серию из 15 неудачных поединков в логове у Грега Поповича, а затем дома разнесли «Спёрс» по всем статьям. Для выхода в следующий раунд парням Майка Мэлоуна нужна всего одна победа.

Теперь Дерозан и Олдриджы прижаты к стене, им некуда отступать, и есть приличная вероятность увидеть потрясающий поединок в исполнении «Сан-Антонио». Грег Попович сможет выбросить из голов баскетболистов предыдущие неудачи и соответствующим образом настроить «Спёрс» на важнейшую битву.

Однако есть один важный фактор, с которым даже легендарный тренер ничего не может поделать. Если на старте серии «Денвер» стеснялся сам себя, выглядел робко и неуверенно, то сейчас ситуация полностью противоположная. Майк Мэлоун вернул своим парням психологическое равновесие, и теперь Йокич с компанией совершают броски любой сложности и не боятся трудностей.

«Наггетс» стали действовать так, словно это не серия плей-офф против лучшего тренера лиги с двумя звёздами, а обычный матч регулярного чемпионата НБА, где нет поводов для волнения. «Денвер» раскрепостился и предстал во всей красе. Ресурсы «Сан-Антонио» крайне ограничены, и у Поповича практически нет возможностей для перелома ситуации.

Пожалуй, единственное, что у «Спёрс» получается на постоянной основе – это умение качественно начинать матчи. Лишь в пятом поединке серии баскетболисты «Сан-Антонио» провалили стартовый отрезок под давлением трибун, зато в четырёх остальных встречах умудрялись создавать определённый перевес.

Победа «Спёрс» в первой четверти идёт за 1.87, и мы попросту обязаны проверить данную ставку. 25-20, 26-21, 31-22, 34-22 и 19-26 – так выглядят результаты стартовых 12-минуток в серии между «Сан-Антонио» и «Денвером». Объяснение этому достаточно простое.

Пока подопечные Поповича максимально сконцентрированы на выполнении тренерской установки, у «Спёрс» неплохо получается созидать. Дисциплина в «Сан-Антонио» является ключевым аспектом, а за несколько минут игроки ещё не успевают забыть о том, что обсуждалось до начала матча.

У Майка Мэлоуна подход совершенно иной. Тренер «Денвера» даёт время своим подопечным, чтобы нащупать бросок и поймать нужный ритм. Большинство баскетболистов в стане «Наггетс» молоды, поэтому Йокичу и компании необходимо как следует разогреться, чтобы затем включиться по максимуму.

Оборонительная модель «Сан-Антонио» нацелена на противодействие сербскому центровому и нейтрализации его лучших качеств. Попович вполне логично старается вывести из игры главную звезду «Денвера», вот только защита на периметре у «Спёрс» превратилась в настоящую катастрофу.

Тотал трёшек «Наггетс» больше 11,5 за 1.87 в этой связи выглядит перспективно. В двух стартовых поединках серии парни Майка Мэлоуна волновались и отправили в цель лишь 6 и 10 попыток из-за дуги, а потом понеслось. «Денвер» последовательно отгрузил 15, 15 и 14 дальних бросков, что не должно никого удивлять.

Йокич способен продавить любого великана «Сан-Антонио», а на периметре у «Спёрс» самоотверженные, но посредственные защитники. Раз за разом при действиях в обороне коллектив Поповича запускает серию подстраховок, однако с «Денвером» это не работает. «Наггетс» — одна из лучших команд лиги по движению мяча.

Другой важный аспект: бросить из-за дуги у «Денвера» готов кто угодно. В старте у «Сан-Антонио» в заднюю линию выходит связка Уайт – Форбс, а со скамейки Миллз – Белинелли. Никого из данной четвёрки мы не можем назвать индивидуальный классным защитником, поэтому уверенные в своих силах «Наггетс» продолжат разрывать оборону «Спёрс» с периметра.

Заключительный выбор сделаем только по причине высочайшего коэффициента. Если Олдридж сможет попасть с дальней дистанции, то сыграет ставка за 4.22. В этой серии Ламаркус в двух из пяти поединков отмечался точными выстрелами с периметра, поэтому котировки аналитиков неверно отражают вероятность выбранного события.

Прогноз матча «Сан-Антонио» — «Денвер»

В решающем для себя матче «Спёрс» не имеют право на провал в начале поединка. В четырёх из пяти предыдущих встречах «Сан-Антонио» удавалось с запасом выиграть первую четверть. За 1.87 возьмём викторию коллектива Грега Поповича в стартовой 12-минутке.

«Денверу» понадобилось время, чтобы обрести уверенность в собственных силах. Йокич и компания не часто попадали из-за дуги, но затем прорвало. «Наггетс» выдали 15, 15 и 14 точных выстрелов в трёх последних матчах, поэтому мы возьмём индивидуальный тотал гостей больше 11,5 бомб.

Выбор №1: победа «Спёрс» в первой четверти за 1.87

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 435 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Наггетс» больше 11,5 трёхочковых за 1.87

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 435 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Ламаркуса Олдриджа больше 0,5 трёхочковых за 4.22

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 1610 фишек)

Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 21 670 фишек.



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