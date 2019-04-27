«Денвер» — «Сан-Антонио». Прогноз: «Наггетс» раскачаются не сразу

«Уорриорз» не стали чудить и за счёт фантастического выступления Дюранта закрыли серию с «Клипперс» в шестом матче. Для рубрики игровой день сложился неудачно. Томпсон не был похож сам на себя в созидании и набрал лишь девять очков, даже не приблизившись к 21 баллу.



Обе команды на двоих выбросили 62 трёшки и при солидное реализации рубеж в 24,5 точных выстрела с периметра мог быть преодолён, однако с процентом возникли проблемы. Зашёл только выбор на 111 или меньше очков «Клипперс». «Голден Стэйт» на некоторых отрезках матча действительно неплохо защищался.

«Клипперс» — «Голден Стэйт». Прогноз: «Уорриорз» придётся напрячься «Клипперс» наберут меньше 112 баллов, команды закинут от 25 трёшек на двоих — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 24 165 фишек.



Заход дня: 446202i446202 поставил на 51 или более очков в каждой четверти матча «Клипперс» — «Уорриорз» за 2.296



28 апреля на паркете «Пепси-центра» состоится решающий матч серии первого раунда плей-офф НБА между «Денвером» и «Сан-Антонио». Выяснение отношение дошло до седьмого поединка, так как в предыдущей встрече «Спёрс» оказались сильнее. В предстоящем сражении букмекеры отдают предпочтение хозяевам, и выставляют коэффициент 1.42 на победу Йокича и компании с учётом овертайма.

Прогноз матча «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» (28.04.2019)

После того, как счёт в серии стал 2-2, команды обменялись сокрушительными домашними победами и теперь выявят сильнейшего в невероятно напряжённом сражении. Седьмые матчи в НБА носят особый статус. Именно по итогам данных битв звёздные баскетболисты могут заработать репутацию героев или изгоев, которая останется с ними на всю оставшуюся карьеру.



Сюжет в подобных встречах классический: главные действующие лица ещё чаще обычного берут инициативу на себя, и почти обязательно выстреливает один-два человека из тех, кто всю серию проводил практически незаметно. Зрители сходят с ума, темп падает на самое дно, а тренеры пытаются донести план на игру до своих подопечных.

По травмированным каких-либо изменений нет. «Наггетс» обойдутся без Майкла Портера, который ещё даже не дебютировал за команду, а «Спёрс» лишь в следующем сезоне смогут рассчитывать на Деджанте Маррея. Основные исполнители в ротациях обоих коллективов находятся в полном здравии, что не может не радовать.



За коэффициент выше тройки, конечно, напрашивается лобовая победа «Сан-Антонио». Шансы близки к равным, за «Денвер» лишь преимущество своего паркета, а линия букмекеров слишком перекошена в пользу хозяев. Однако у нас уже сделана долгосрочная ставка на проход «Спёрс», поэтому дополнительный риск ни к чему.



А вот за 2.42 проверить викторию гостей в первой четверти вполне логично. Статистика практически полностью на нашей стороне. Счёт стартовых 12-минуток в серии между «Денвером» и «Сан-Антонио» выглядит следующим образом: 20-25, 21-26, 22-31, 22-34, 26-19 и 24-34. Лишь в пятом поединке «Наггетс» уверенно начали встречу, а во всех остальных случаях дебют оставался за «Спёрс».



Как мы отмечали в одном из предыдущих прогнозов, «Сан-Антонио» — это дисциплинированный коллектив. Пока концентрация у баскетболистов на высочайшем уровне, выполнять тренерскую установку гораздо проще. В нападении «Наггетс» гораздо больше творчества и креатива. Порой парням Майка Мэлоуна необходимо время для поиска нужного ритма, поэтому Йокич с партнёрами чаще проводят ударно более поздние отрезки матчей.



Если рассуждать о седьмых поединках в свете отдельных событий, то крайне редко решающие битвы получаются результативными. Самоотдача при работе в обороне превосходит все мыслимые нормы, а многие баскетболисты, находясь под колоссальным давлением, частенько выдают не самый высокий процент реализации.



Тотал меньше 210 очков за 1.85 выглядит перспективно. Те же Дерозан и Олдридж не похожи на парней со стальными, кхм, нервами, а для Йокича и целой группы баскетболистов «Наггетс» это и вовсе будет первый седьмой матч в карьере. Разумеется, произойти может всё что угодно, однако низовой исход, на наш взгляд, более вероятен из-за специфики главного поединка серии.



За 1.83 возьмём индивидуальный тотал Дерозана больше 5,5 подбора. Попович наверняка постарается держать своих звёзд на паркете по максимуму, поэтому атакующий защитник «Сан-Антонио» должен получить дополнительное время на фоне своих средних 35 минут за матч.



В трёх из шести поединков Демар с запасом преодолевал установленный рубеж. В предстоящем сражении Дерозану придётся много брать на себя. Рассуждать о потенциальной точности 10 номера «Спёрс» не станем, но с борьбой у него проблем возникнуть не должно.

Ставки на матч «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс»

В пяти из шести поединков серии «Спёрс» удавалось создавать определённое преимущество на старте. Победа «Сан-Антонио» в первой четверти доступна за шикарные 2.42, такими вариантами не разбрасываются.



В седьмом матче защита становится ещё более плотной, а многие баскетболисты под давлением начинают мазать из простых ситуаций. Логично проверить тотал меньше 210 очков за 1.85. Выдать сумасшедший процент попаданий в решающей битве способны единицы.



Дерозан проводит по ходу серии в среднем 35 минут за матч. Наверняка старина Грег увеличит игровое время своего лидера, поэтому за 1.83 поставим на тотал больше 5,5 подбора Демара. Атакующий защитник «Спёрс» преодолевал установленный рубеж в трёх случаях из шести.

Выбор №1: тотал меньше 210 очков за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №2: победа «Спёрс» в первой четверти за 2.42

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 710 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Демара Дерозана больше 5,5 подбора за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 22 665 фишек.



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