Суперэкспресс на Лигу чемпионов и Лигу Европы: играем коэффициент 12.0

30 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб примет амстердамский «Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На следующий день «Барселона» сразится с «Ливерпулем» на «Камп Ноу». Сутками позже франкфуртский «Айнтрахт» встретится с «Челси» на «Коммерцбанк-Арене» уже в рамках Лиги Европы. Коллектив Маурисио Сарри видится букмекерами небольшим фаворитом, коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.63.

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс» (30.04.2019)

«Тоттенхэм» в субботу встречался с «Вест Хэмом» в матче АПЛ и потерпел первое поражение на своём новом стадионе. Парни Маурисио Почеттино провалили второй тайм и практически не создали ничего опасного у ворот «молотобойцев». Если учесть график «шпор», а также травмы и дисквалификации, то хозяева попадают в крайне неприятную ситуацию.



«Аякс» отдыхал целую неделю после очередной победы во внутреннем первенстве, а все ключевые футболисты в стане амстердамского клуба находятся в прекрасном состоянии. «Тоттенхэм» обойдётся без Кейна, Орье и Сона, к тому же, скорее всего, не сыграют Ламела и Уинкс.

Маурисио Почеттино придётся либо бросать в бой медленного и возрастного Льоренте, либо использовать совсем неотработанный вариант в виде Моуры в качестве единственного форварда. В теории «шпоры» могут поднять на позицию второго нападающего Деле Алли, но у хозяев и в средней линии есть определённые трудности.



Если мы посмотрим на статистику «Аякса» в матчах плей-офф, то бросается в глаза потрясающая работа Эрика тен Хага. Практический каждый раз голландцы прибавляли после перерыва и обязательно забивали голы. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит рискнуть и проверить победу гостей во втором тайме за солидные 3.22.



Для «Тоттенхэма» ближайший матч станет шестым за 18 суток, нагрузка на «шпор» выпадает колоссальная. У «Аякса» должно быть преимущество в свежести, которое гости вполне способны реализовать именно после перерыва. В выездном поединке с «Реалом» и в обоих битвах с «Ювентусом» коллектив Эрика тен Хага побеждал во вторых таймах.

Прогноз матча «Барселона» – «Ливерпуль» (01.05.2019)

Формально, вывеска «Барселона» — «Ливерпуль» намекает на яркий искромётный футбол, но ожидать игры без ворот на «Камп Ноу» слишком опрометчиво. Эрнесто Вальверде постепенно привил каталонцам прагматичный стиль, поэтому превратить матч в огненное зрелище способен только Юрген Клопп.



«Барселона» сейчас напоминает настоящую машину для убийства других команд. Сине-гранатовые вроде бы неспешно контролируют мяч, затем Месси включается на несколько секунд, и дело в шляпе. За пять домашних матчей в нынешней Лиге чемпионов каталонцы пропустили лишь два мяча, притом что с «Тоттенхэмов» Вальверде выставил резервный состав.



«Ливерпуль» попадает в опасную ситуацию с точки зрения тактики. Естественно, красным необходим гостевой гол, однако заводить «Барселону» Юргену Клоппу точно не захочется. Мерсисайдцы обладают необходимыми исполнителями, смелостью, командным опытом и уверенностью в собственных силах, но зачем лезть на рожон, когда есть ответная игра на родном «Энфилде»?



Все лидеры каталонцев уже разменяли четвёртый десяток лет. Соревноваться в интенсивности с бешенным «Ливерпулем» хозяева явно не станут. «Барселона» постарается взять игру под свой контроль, а затем создать несколько ситуаций для Месси. Гения аргентинца вполне хватит для реализации 1-2 моментов, но у «Ливерпуля» в обороне и на воротах тоже серьёзные ребята.



Первая игра не станет определяющей для итога всего противостояния, тренеры прекрасно это понимают и предостерегут от риска своих подопечных. За 1.91 доступен перспективный вариант на победу или ничью каталонцев при тотале меньше 3,5. Обе команды наверняка с опаской отнесутся друг к другу.



У защитников «Барселоны» возникнут серьёзные проблемы, если их оставлять один в один с шустрыми форвардами «Ливерпуля», а Клопп не допустит того, чтобы Месси или Суарсес получали свободное пространство. Фантастические линии нападения заставят противников отрядить дополнительные силы в оборону, из-за чего мы вряд ли увидим много забитых мячей на «Камп Ноу».

Прогноз матча «Айнтрахт Франкфурт» – «Челси» (02.05.2019)

Кого абсолютно не волнует предстоит первая встреча или вторая, это футболистов «Айнтрахта». Скромный немецкий клуб стал одним из открытий текущего европейского сезона, во Франкфурте все желают продолжения наметившейся сказки.



Парни Адольфа Хюттера идут в зоне Лиги чемпионов во внутреннем первенстве и как раз получают прекрасную возможность провести матч с соперником очень серьёзного уровня. «Челси» играл в воскресенье против «МЮ» в АПЛ, и коллектив Маурицио Сарри имеет в распоряжении на один день отдыха меньше.



С другой стороны, у «аристократов» куда более глубокая «скамейка», поэтому плотный календарь не должен серьёзно ударить по амбициям синих. «Айнтрахт» команда достаточно дерзкая, и для «Челси», учитывая гостевой статус поединка для лондонцев, подобное качество противника может оказаться полезным.



В Лиге Европы коллектив Адольфа Хюттера провёл 12 матчей, и в восьми из них было забито не менее трёх мячей. Букмекеры серьёзно сомневаются в результативности предстоящего поединка, из-за чего у нас появляется отличная возможность подловить тотал больше 2,5 за сочные 1.95.



У хозяев в нападении шикарная связка Йович – Ребич, а у «Челси» впереди потрясающий Азар с великолепной группой поддержки. «Аристократы» забивали во всех гостевых матчах в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, и обязательно постараются продлить приятную для себя тенденцию. Хозяевам придётся раскрываться, после чего пойдёт классный футбол на встречных курсах.

Суперэкспресс на матчи «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс», «Барселона» – «Ливерпуль», «Айнтрахт Франкфурт» – «Челси»

В трёх предыдущих поединках в Лиги чемпионов «Аякс» прибавлял после перерыва и оказывался сильнее в заключительные 45 минут. «Тоттенхэму» предстоит шестая игра за 18 дней, к тому же, Почеттино обойдётся без Кейна и Сона. «Шпоры» обязательно просядут в концовке, поэтому за 3.22 возьмём викторию коллектива Эрика тен Хага во втором тайме.

«Барселона» за пять домашних матчей в текущей ЛЧ пропустила лишь дважды. Вальверде поставил каталонцам прагматичный футбол, где контроль мяча – способ обороны. Хозяева не станут оголять тылы, памятуя о сверхскоростном нападении «Ливерпуля», а сами мерсисайдцы постараются перекрыть пространство у собственных ворот. Тотал меньше 3,5, притом что сине-гранатовые не проиграют, смотрится перспективно.



«Челси» поражал ворота противников во всех гостевых матчах нынешней Лиги Европы. «Айнтрахт» 8 из 12 поединков завершил с верховыми исходами. За 1.95 мы проверим тотал больше 2,5. Дома немцы не станут скромничать, а синие сделают всё возможное, чтобы подловить оппонента на контратаках.



Ставка №1: победа «Аякса» во втором тайме за 3.22



Ставка №2: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3,5 за 1.91



Ставка №3: тотал больше 2,5 в матче «Айнтрахт» — «Челси» за 1.95



Общий коэффициент суперэкспресса 12.0



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.