«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз: «летучие мыши» забьют Чеху

В шести домашних матчах Лиги Европы лондонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

2 мая в первом матче полуфинала Лиги Европы «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» сыграет с «Валенсией». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу английского клуба предлагаются с коэффициентом 2.01.

«Арсенал» — «Валенсия» (02.05.2019)

«Арсенал» мог бы спокойно войти в топ-3 АПЛ и не думать о месте в Лиге чемпионов на будущий год. Но решил не изменять себе и потерпел четыре поражения в пяти турах, хотя не играл с грандами. «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Лестер Сити» — вот как выглядит список обидчиков.

Явных пассажиров среди этих клубов нет, но претендент на зону Лиги чемпионов обязан набирать очки с такими соперниками. Лондонцы не смогли — и теперь находятся на пятой строчке. Они вновь вынуждены ждать подарков от конкурентов, которые и без того сорили очками изо всех сил.

В связи с этим Лига Европы становится для «канониров» определяющей: раз в чемпионате Англии ситуация подвешена и зависит от других клубов, надо брать своё в еврокубках. Хотя соперник достался крепкий — «Валенсия» знает себе цену и никого не боится, пусть и играет не слишком стабильно.

При Унаи Эмери «Арсенал» на «Эмирейтс» и за его пределами — это две абсолютно разные команды. Принцип работает как в АПЛ, так и в еврокубках. В шести домашних матчах Лиги Европы лондонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью. Любопытно, что пропустили они только в первой игре (4:2 с «Ворсклой»), которая состоялась ещё в сентябре.

Получается, что на «Эмирейтс» «канониры» не пропускают уже 450 минут, хотя встречались, например, со «Спортингом», «Ренном» и «Наполи». Если посмотреть статистику по АПЛ, то и там цифры схожи: 44 очка в 18 домашних матчах (больше только у «Сити» и «Ливерпуля») при разнице мячей 41-15.

В связи с этим ставить против хозяев всё же не будем, хоть они и находятся в ужасной форме. «Арсенал» хорош дома, прекрасно понимает значимость игры и наверняка заведётся после провального отрезка в АПЛ. Иначе они установят какой-нибудь рекорд по безволию в решающие моменты сезона.

В общем, Х2 за 1.91 выглядит любопытно, но доверимся статистике и пройдём мимо. А вот в шестой сухой матч кряду на своём поле в Лиге Европы верится с трудом. Защита «канониров» слишком склонна к привозам и ошибкам. «Валенсия» отличается гибкостью, так как здорово умеет и действовать первым номером, и наказывать хлёсткими контратаками.

Кроме того, подопечные Марселино Гарсии Тораля сильны в высоком прессинге. Если хозяева вновь попытаются выходить из обороны через мелкий пас, мало им не покажется. Стоит добавить сюда мощнейшие фланги испанцев (Гонсалу Гуэдеш в полном порядке) и нестабильность крайних защитников «Арсенала».

Пожалуй, ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 2.20 смотрится симпатично. Злой «Арсенал» вполне способен забить два-три гола перед своими болельщиками, но 3-4 качественных момента «летучие мыши» точно получат. С реализацией у них, как правило, неплохо, так что как минимум на один мяч рассчитывать можно.

Ставки на матч «Арсенал» — «Валенсия»

В шести домашних матчах Лиги Европы лондонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью. Любопытно, что пропустили они только в первой игре (4:2 с «Ворсклой»), которая состоялась ещё в сентябре. Если посмотреть статистику по АПЛ, то и там цифры схожи: 44 очка в 18 домашних матчах при разнице мячей 41-15.

В шестой сухой матч кряду на своём поле в Лиге Европы верится с трудом. Защита «канониров» слишком склонна к привозам и ошибкам. ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 2.20 смотрится симпатично. Злой «Арсенал» вполне способен забить два-три гола перед своими болельщиками, но 3-4 качественных момента «летучие мыши» точно получат.

Ставка: ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 2.20.

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