«Зенит-Казань» — «Кузбасс». Прогноз: Казань начинает и выигрывает

2 мая в Казани стартует финальная серия чемпионата России по волейболу. Действующий чемпион «Зенит-Казань» принимает амбициозный «Кузбасс», ведомый Туомасом Саммельвуо. Будет битва, в которой шансов всё же больше у чемпиона. Расскажу, почему так.

Прогноз матча «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (2.05.2019)

Анализировать эту серию довольно сложно, всё-таки команды свои последние матчи провели уже довольно давно. Особенно в случае казанцев. И, думаю, в начале матча это может сказаться. Нужна будет хотя бы одна партия, чтобы войти в игру, поймать ритм. Но трибуны помогут, однозначно, поэтому большой проблемы я здесь не вижу.

«Кузбасс» очень близко подбирается к «Зениту» в последних очных встречах, но в последних 10 очных встречах так ни разу кемеровчанам и не удалось победить. Отчасти потому, что добрую половину этих матчей по разным причинам пропускал Виктор Полетаев.

Адептов теорий заговора расстрою. У Полетаева контракт с «Кузбассом», все разговоры об аренде не имеют под собой никаких оснований. Другой вопрос, что Виктор – не из тех ребят, которые выйдут на уколах и будут умирать на площадке. Отсюда и многочисленные пропуски.

Но в финале Полетаев наверняка сыграет. И это станет головной болью для принимающих. Шутка ли, в выездном матче в Питере 8 эйсов положил диагональный кемеровчан. В Казани будет намного сложнее, там и принимающие уровнем повыше, да и повторить на бис будет сложно. Другой вопрос – в своем зале, но до этого мы ещё дойдём.

В остальном многое будет зависеть от подачи «Зенита» и приёма «Кузбасса». Справятся гости – матч засверкает красками, если нет – будет будничная победа 3:0. У «Зенита» есть 3 кита, на которых держится нападение: Михайлов, Андерсон и Нгапет. Кто выстрелит в отдельно взятом матче? Не знаю. Но ставлю скорее на доигровщиков. В первом матче с «Факелом» провалился Нгапет в атаке, зато набил 7 эйсов. Во втором блистал Михайлов, а доигровщики были не так хороши. Пора Мэтту Андерсону выходить из тени. С «Перуджей» американец играл здорово, пришло время выдать ещё один топовый матч.

Не будем забывать и об особых отношениях Нгапета с «Кузбассом», откуда он сбежал в своё время. Наверняка француз постарается свою бывшую команду огорчить. В свою очередь, в кемеровском клубе есть Игорь Кобзарь, с которым казанцы начинали свою гегемонию. Если связующего не захлестнут эмоции, что с ним частенько случается – у гостей появятся шансы.

Думаю, что подачу хозяева найдут не сразу. А значит, будет борьба с быстрым волейболом. Тут заиграют и Подлесных, и Карпухов, и центры «Кузбасса». И один сет по такой игре у Кемерово зацепить шансы есть очень неплохие. Стоит рассмотреть ставку на сет «Кузбасса» за 2.31.

Что взять в виде альтернативы? Фору (+16,5) по очкам за 1.66. Не жду я разгрома в первом матче, месяц без практики – опасная штука. Точный счёт 3:1 за 3.54 – тоже определенно заманчивый вариант.

Ставки на матч «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (02.05.2019)

Не думаю, что месяц без игровой практики положительно скажется на действиях хозяев площадки. По крайней мере в начале матча. Да и приучил «Зенит-Казань» к тому, что зачастую входит в игру не сразу, набирая обороты.

Букмекеры не оставляют шансов «Кузбассу», но как минимум один сет кемеровчане зацепить способны. Так, кстати, было в финале Кубка России с теми же участниками на площадке и в том же матче. Так что сет «Кузбасса» за 2.31 смотрится хорошо.

Можно поставить и на счёт 3:1 в пользу хозяев. Этот счёт по статистике – самый популярный у казанцев. С «Факелом» они обошлись без него, но там молодым уренгойцам во многом не повезло. Здесь команда не то, чтобы поопытнее в плане больших матчей, но мальчики все взрослые, поплыть не должны. 3.54 – хороший коэффициент, рискнуть стоит.

Ставка №1: победа «Кузбасса» с форой (+2,5) по сетам за 2.54.

Ставка №2: точный счёт 3:1 за 3.54.

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