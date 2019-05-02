«Эвертон» — «Бёрнли». Прогноз: «ириски» продолжат побеждать в родных стенах

3 мая на стадионе «Гудисон Парк» в матче 37 тура АПЛ «Эвертон» встретится с «Бёрнли». В первом круге «ириски» разгромили бордовых в гостях со счётом 5-1, поэтому букмекеры вполне логично отдают предпочтение коллективу Марку Силвы. Победа хозяев оценена скромным коэффициентом 1.63.

Прогноз матча «Эвертон» — «Бёрнли» (03.05.2019)

«Бёрнли» в прошлом туре героически отбивался в сражении с «Манчестер Сити», но всё равно потерпел закономерное поражение. Несколько раз команде Шона Дайча банально повезло. Удивительно, что сами бордовые за весь матч не подали ни одного углового и даже не удосужились пробить в створ ворот.



«Эвертон» также вряд ли доволен результатом по итогам своего поединка с «Кристал Пэлас». «Ириски» в гостях полностью владели инициативой, переиграли противника по всем основным статистическим показателям, создали пару убойных моментов, нанесли аж 22 удара по воротам, но так и не забили.

«Бёрнли» придётся обойтись без Дефура и Леннона, а вот Питер Крауч рвётся в бой и хочет оказаться на поле. У хозяев под вопросом колумбийский защитник Мина, других проблем с травмированными у Марку Силвы не наблюдается.



Разумеется, по составу и уровню мастерства «Эвертон» превосходит своего ближайшего соперника, но нельзя забывать и о дополнительной мотивации. Для «ирисок» предстоящий поединок станем последним домашним матчем в сезоне, поэтому парни Марку Силвы постараются отблагодарить местных фанатов яркой и качественной игрой.



За 2.05 мы проверим фору «-1» на хозяев, а за 1.69 индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1,5. «Бёрнли» за 18 гостевых матчей пропустил 34 мяча, что прекрасно отражает уровень бордовых. «Ириски» в прошлом поединке не отличились, однако теперь коллективу Марку Силвы помогут переполненные трибуны.



Для «Бёрнли» часть марта и апрель прошли под знаком какой-то запредельной эффективности. За семь последних матчей бордовые пробили в створ 17 раз и сумели забить 13 голов. Согласитесь, от коллектива, у которого в основе выступают футболисты с фамилиями Вуд и Вествуд, сложно ожидать столь потрясающего процента реализации на длинной дистанции.



«Эвертон» пять своих последних домашних матчей провёл с монстрами АПЛ. Если с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» парни Марку Силвы не сумели совладать, то затем последовательно одолели «Челси», «Арсенал» и «МЮ» с общей разницей 7-0. «Ириски» в родных стенах перестали пропускать даже от грандов, а Ришарлисон и Сигурдссон обеспечивают моменты вблизи чужих ворот.



Так как обе команды уже не имеют перед собой серьёзной турнирной мотивации, то мы не ожидаем увидеть массовую грубость на поле. Травмы перед отпуском никому не нужны, поэтому есть смысл проверить тотал меньше 2,5 жёлтых за солидные 2.16. В 36 туре АПЛ что матч с участием «Эвертона», что поединок между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» привели лишь к паре горчичников в каждом конкретном случае.

Ставки на матч «Эвертон» — «Бёрнли»

В трёх последних домашних матчах «Эвертон» одолел «Арсенал», «Челси» и «МЮ» с общим счётом 7-0. За 2.05 мы возьмём победу хозяев с форой «-1», а за 1.75 индивидуальный тотал «ирисок» больше 1,5. «Бёрнли» на выезде пропустил 34 мяча за 18 туров, статистика красноречива.



В поединках «Кристал Пэлас» — «Эвертон» и «Бёрнли» — «Манчестер Сити», проходивших в прошлом туре, судьи ограничивались лишь двумя предупреждениями за матч. Тотал жёлтых меньше 2,5 идёт за 2.16, и данная ставка нам нравится своим высоким коэффициентом при приемлемой вероятности прохода.



Ставка №1: победа «Эвертона» с форой «-1» за 2.05



Ставка №2: индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1,5 за 1.75



Ставка №3: тотал жёлтых карточек меньше 2,5 за 2.16



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