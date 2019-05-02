«Филадельфия» — «Торонто». Прогноз: битва пройдёт в медленном темпе

«Портленд» провёл выдающийся матч с точки зрения самоотдачи и заряженности на борьбу, следствием чего стала важнейшая победа над «Денвером». «Трэйл Блэйзерс» в каждом эпизоде упирались на пределе возможностей, поэтому «Наггетс» даже не приблизились к индивидуальному тоталу в 112 очков.



Терри Стоттс смог частично решить проблему Йокича. «Портленд» пошёл на осознанный риск в виде двойной опеки серба, и Никола не смог преодолеть планку в 25 баллов за результативность. Единственное, в чём преуспели хозяева – это подборы. «Наггетс» взяли аж 23 отскока на чужом щите и оказались сильнее в данном компоненте.

«Денвер» — «Портленд». Прогноз: гости не смогут остановить Йокича «Наггетс» наберут от 112 очков, Йокич пробьёт тотал в 25 баллов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 500 фишек.



Заход дня: dacascos поставил на победу «Трэйл Блэйзерс» с форой «-2» за 2.9.



3 мая на паркете «Веллс Фарго-центра» состоится третий матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Филадельфией» и «Торонто». В Канаде команды обменялись победами, и теперь каждый из коллективов мечтается захватить лидерство. Букмекеры дают примерно равные коэффициенты на «Сиксерс» и «Рэпторс», а общий тотал установлен на отметке 216,5 очка.

Прогноз матча «Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» (03.05.2019)

Ник Нерс не сделал никаких выводов из первого матча серии и продолжил опрометчиво полагаться на своих лидеров. Кавай продемонстрировал выдающийся процент, если учесть степень сопротивления, а Сиакам выступил хуже собственной средней нормы. Порой очень вовремя для канадцев включался Лоури, однако нападение «Рэпторс» продолжило оставаться статичным и предсказуемым.



«Филадельфию» стоит похвалить за дополнительное старание в обороне и активированный режим монстра от Джимми Батлера. «Сиксерс» сумели по максимуму усложнить жизнь главным бомбардирам противника, а впереди набрали своё за счёт большего желания и агрессии.

Откровенно говоря, и в третьем матче серии отчётливо просматривается общий низ. Да, команды отдохнули пару дней, но ротация обоих тренеров выжимает все соки из своих звёзд. Например, Кавай, Лоури, Сиакам, Симмонс и Батлер отбегали в прошлом поединке больше 40 минут. Нерс и Браун практически не доверяют запасным и стараются держать лидеров на паркете как можно дольше.



Тотал меньше 216,5 очка мы обязаны проверить. «Филадельфия» по традиции вцепится мёртвой хваткой в Кавая и Сиакама, а «Торонто» снова заставит Газоля и Ибаку поочерёдно отбиваться от атак Эмбиида. Если Редик держит марку и при секундном промедлении забивает из-за дуги, то Харрис и Грин в столь плотной обороне попросту потерялись.



С огромной вероятностью матч превратится в классическую битву плей-офф, когда каждое владение имеет высокую значимость. В первой игре команды набрали на двоих 203 очка, а во второй лишь 183. Также нам нравится тотал меньше 46,5 балла в самой нерезультативной четверти поединка.



«Рэпторс» и «Сиксерс» сейчас по максимуму сконцентрированы именно на защите, а в нападении наставники обеих команд задействуют минимум комбинаций. Битва превращается в разборку звёзд, что редко приводит к высокой результативности. За две предыдущих встречи в пяти различных 12-минутках «Торонто» и «Филадельфия» набирали менее 47 очков.



В регулярном чемпионате средний темп «Рэпторс» составлял 100,5 владения, а у «Сиксерс» 102,6. На каких скоростях проходит нынешняя серия? В первом матче соответствующий показатель составил 97,5 балла, а во втором 95. У самого медленного в лиге «Мемфиса» было 97,2 владения за игру по ходу сезона.



Если выбирать победителя, на наш взгляд, больше шансов на успех у «Рэпторс». Всё-таки состав канадцев выглядит мастеровитее, а раз тренеры практически ничего не придумывают, то исход поединка должны решать личности. Яркая вспышка Батлера, к которому мы ещё вернёмся, не должна продолжаться на длительной дистанции, а к остальным баскетболистам «Сиксерс» у канадцев уже есть система противодействия.



«Торонто» нужно добавить в агрессии и чаще создавать невыгодные для «Филадельфии» размены. Согласитесь, для команды, претендующей на выход в финал НБА, подобные коррективы выглядят более чем реальными. Внутренних резервов по визуальным впечатлениям у «Рэпторс» больше, но в предстоящем сражении возможен абсолютно любой исход.



Индивидуальный тотал Батлера меньше 18,5 очка за 1.9 нас полностью устраивает. Как мы уже и говорили, встреча вряд ли порадует зрителей высокой результативностью и сумасшедшими скоростями. В нынешнем плей-офф Джимми выдал две игры 30+, а в остальных пяти поединках набирал не больше 16 баллов.



С учётом потрясающего выступления одного из лидеров «Филадельфии», Ник Нерс попросит своих подопечных внимательнее работать по Батлеру. Джимми – звезда, но у «Рэпторс» слишком солидная защита, чтобы дважды кряду позволять над собой издеваться. При необходимости персональной опекой 23 номера «Сиксерс» займётся Кавай, а с ним не разгуляешься.

Ставки на матч «Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»

Два первых поединка серии между «Торонто» и «Филадельфией» прошли в медленном темпе и с запредельной самоотдачей в обороне. Предпосылок для перемен по данной части невидно, поэтому за 1.93 мы проверим тотал меньше 216,5 очка, а за 1.82 возьмём 46 или меньше баллов в самой нерезультативной четверти матча.



Ник Нерс обязан особое внимание уделить опеке Батлера. Тотал меньше 18,5 очка форварда «Сиксерс» за 1.9 выглядит перспективно. Джимми преодолевал установленную планку лишь в двух матчах нынешнего плей-офф из семи.



Если выбирать победителя предстоящего сражения, то, на наш взгляд, больше шансов у гостей. За 1.85 мы возьмём чистую викторию «Рэпторс» с учётом овертайма. «Торонто» достаточно прибавить в базовых элементах, а «Филадельфия» редко отличается стабильностью.

Выбор №1: индивидуальный тотал Джимми Батлера меньше 18,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: победа «Рэпторс» с учётом овертайма за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №3: тотал самой нерезультативной четверти меньше 46,5 очка за 1.82

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 410 фишек)



Выбор №4: тотал меньше 216,5 очка за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 21 500 фишек.



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