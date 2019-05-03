«Урал» — «Спартак», «Арсенал» — «Локомотив». Прогнозы на РПЛ

4 мая на «Екатеринбург Арене» «Урал» в матче 27 тура РПЛ встретится со «Спартаком», а чуть позже «Локомотив» в гостях сразится на стадионе «Арсенал» с одноимённым клубом из Тулы. В обоих поединках букмекеры отдают предпочтение командам из Москвы. Успех красно-белых идёт за 2.43, а победа «железнодорожников» доступна за коэффициент 2.41.

Прогноз матча «Урал» — «Спартак» (04.05.2019)

«Урал» в прошлом туре провёл достаточно странный с точки зрения содержания игры поединок с «Уфой» и потерпел разгромное поражение. Теперь Дмитрий Парфёнов не сможет рассчитывать на Брызгалова, а ведь у бывшего спартаковца наверняка была бы огромная мотивация в битве против красно-белых.

Сам наставник «Урала» вряд ли откажется возглавить москвичей в случае такой возможности, а мы все прекрасно помним, как Леонид Федун выбирал тех же Алевичева и Кононова во многом благодаря ярким матчам именно со «Спартаком». На этот раз с мотивацией у хозяев должен быть полный порядок.

Красно-белые откровенно проваливают весеннюю часть сезона в РПЛ, но хотя бы за место в еврокубках москвичи зацепиться обязаны. Руководство выразило поддержку Кононову (правда, здесь возможны нюансы), а со многими игроками уже принято решение о расставании. Даже если футболистов «Спартака» не очень волнуют командные достижения, то биться за своё будущее и личный контракт многим попросту необходимо.

В личных встречах «Урал» не проигрывает красно-белым уже на протяжении четырёх матчей, и, согласитесь, подобная тенденция не может продолжаться вечно. Всё-таки, клуб из Екатеринбурга – типичный середняк РПЛ, главной задачей которого является сохранение места в высшем дивизионе. По составу и уровню исполнительского мастерства «Спартак» значительно сильнее.

В матче с «Уфой» коллектив Дмитрия Парфёнова явно не продемонстрировал свой максимум. Если убрать за скобки пенальти и красную Брызгалова, то «Урал» за всё оставшееся время лишь 6 раз нарушил правила и не получил ни одной жёлтой карточки. В случае выступления хозяев с аналогичной самоотдачей москвичи заберут три очка.

Победа «Спартака» идёт за солидные 2.41, и это тот случай, когда наивная вера в успех красно-белых подкреплена сочным коэффициентом. Некоторые футболисты поддержали Олега Кононова после серии неудачных матчей, и сейчас самое время доказать свою верность тренеру качественными действиями на поле.

«Урал» выбил красно-белых из Кубка России, что должно послужить дополнительным стимулом для гостей. Парфёнов не волшебник, и раз за разом отбирать очки у одного из богатейших клубов лиги попросту нереально. Для менее рискованных игроков может подойти фора «0» на «Спартак» за 1.73, которая послужит страховкой на случай ничейного результата.

Ставка на матч «Урал» — «Спартак»

«Урал» чудовищно провёл прошлый матч с «Уфой». Коллектив Дмитрия Парфёнова практически не нарушал правила и допускал странные ошибки в обороне. «Спартак» сейчас злой и мотивированный, к тому же, москвичам есть что доказывать клубу из Екатеринбурга после вылета из Кубка России. Победа красно-белых за 2.43 выглядит интересно.

Ставка: победа «Спартака» за 2.43

Прогноз матча «Арсенал» — «Локомотив» (04.05.2019)

«Арсенал» в прошлом туре сыграл вничью с «Оренбургом» и продлил серию матчей без поражений во внутреннем первенстве до девяти поединков. Если смотреть только на весеннюю часть РПЛ, то в ней коллектив Игоря Черевченко с 19 очками шёл бы на третьей строчке. Фантастический результат.

Одним из двух клубов, выступающим после возобновления турнира лучше «Арсенала», является «Локомотив». У «железнодорожников» шесть побед и три ничьи за девять весенних матчей. Команда Юрия Сёмина ещё сохраняет теоретические шансы на первую строчку, но, пожалуй, главными задачами для красно-зелёных остаются прямая путёвка в Лигу чемпионов и виктория в Кубке России.

Лобовая победа «Локомотива» идёт за 2.41, предложение перспективное. Разумеется, Игорь Черевченко прекрасно знает возможности многих футболистов красно-зелёных, однако «железнодорожники» в последние годы регулярно разбираются с туляками. Подопечные Юрия Сёмина выиграли три из четырёх последних матча с «Арсеналом».

Единственную викторию туляки забрали, когда «Локомотив» приехал в Тулу после празднования чемпионства, поэтому упомянутый результат не стоит воспринимать всерьёз. У «железнодорожников» сейчас всё в порядке с атакой. В приличной форме Смолов, забивает Фарфан, старается Фернандеш, Миранчуки выдают яркие матчи, а крайние защитники регулярно подключаются вперёд.

Игорь Черевченко признанный мастер по выстраиванию обороны, но кадровый потенциал «Арсенала» не идёт ни в какое сравнение с возможностями красно-зелёных. Домашний стадион в Туле заставит хозяев действовать рискованнее обычного, а «Локомотиву» только это и нужно.

У «железнодорожников» пять побед подряд в гостях, поэтому раскрывающиеся соперники прекрасно подходят под стиль игры Юрия Сёмина. «Арсенал» дома также очень хорош, но «Локомотив» в настоящий момент по праву одна из двух сильнейших команд страны. Гости возьмут своё за счёт мастерства отдельных исполнителей.

Ставки на матч «Арсенал» — «Локомотив»

В весенней части РПЛ «Арсенал» и «Локомотив» — это две из трёх лучших команд лиги. Если выбирать между соперниками, то победа «железнодорожников» за 2.41 смотрится более вероятным событием. Кроме пост чемпионского матча в прошлом сезоне красно-зелёные трижды одолели туляков в четырёх последних очных дуэлях.

Ставка №1: победа «Локомотива» за 2.41

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