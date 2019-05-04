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«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед», 5 мая 2019, прогноз на матч АПЛ

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз
Алексей Серяков
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер разгромит худший клуб АПЛ
«Терьеры» потерпели восемь поражений подряд с общим счётом 5-24.
Ставки

5 мая в матче 37-го тура АПЛ «Хаддерсфилд Таун» на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: ставки на победу манкунианцев предлагаются с коэффициентом 1.38.

«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед» (05.05.2019)

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Манчестер Юнайтед
Манчестер

«Манчестер Юнайтед» в трёх предыдущих турах чемпионата Англии разжился всего лишь одной ничьей, хотя конкуренты наперегонки допускали ошибки и давали шансы себя обойти. Теперь положение манкунианцев незавидно, а вероятность заскочить в топ-4 фактически стремится к нулю.

«Дьяволы» занимают шестую строчку в турнирной таблице, до «Арсенала» одно очко, до «Челси» — три, до «Тоттенхэма» — пять. Расклад очевиден: нужно любой ценой одержать две победы и надеяться, что хотя бы два из трёх лондонских клубов увлекутся решающими стадиями еврокубков и завалят концовку чемпионата.

Единственный (пусть и небольшой) плюс в такой ситуации — легчайший календарь. Выезд в Хаддерсфилд и домашний матч с «Кардифф Сити» — нужно очень постараться, чтобы набрать во встречах с двумя командами из зоны вылета АПЛ меньше шести очков. Впрочем, «МЮ» в этом сезоне доказал, что способен удивлять на любой вкус.

Если с позорным поражением от «Эвертона» (0:4) всё понятно, то против «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (1:1) подопечные Уле-Гуннара Сульшера выглядели как минимум неплохо и вполне могли рассчитывать на большее. Но в самый неподходящий момент подвёл Давид де Хеа.

Однако для уверенной победы над худшим клубом английской Премьер-лиги должно хватить качества футбола, показанного в двух предыдущих матчах. «Хаддерсфилд Таун» давным-давно потерял шансы на спасение и смирился со своей участью. «Терьеры» потерпели восемь поражений подряд с общим счётом 5-24.

Собственно, на этом прогноз можно и закончить. Состав «Хаддерсфилда» просто не соответствует уровню АПЛ, а манкунианцы в двух последних матчах показали добротный футбол. Самый логичный вариант — брать победу гостей с форой по вкусу. Нам приглянулась ставка П2 с форой "-2" за замечательный коэффициент 2.84.

Варианты попроще — гол «Манчестер Юнайтед» в каждом тайме за 2.04, ИТБ 2 мяча «МЮ» 1.76 и П2 по угловым с форой "-2" за 1.95. Здесь всё зависит исключительно от вашего вкуса. Если «дьяволы» и не попадут в топ-4, то хотя бы достойно завершат тяжёлый сезон.

Ставки на матч «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед»

Для уверенной победы над худшим клубом английской Премьер-лиги «МЮ» должно хватить качества футбола, показанного в двух предыдущих матчах. «Хаддерсфилд Таун» давным-давно смирился со своей участью. «Терьеры» потерпели восемь поражений подряд с общим счётом 5-24. Проверим П2 с форой "-2" за 2.84.

Ставка №1: победа «МЮ» с форой "-2" за 2.84.

Ставка №2: победа «МЮ» по угловым с форой "-2" за 1.95.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

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