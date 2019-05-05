«Портленд» — «Денвер». Прогноз: у Йокича закончатся силы

«Рокетс» добыли важнейшую победу в матче с «Голден Стэйт», счёт в серии стал 2-1 в пользу «Уорриорз». Ставка на викторию подопечных Стива Керра провалилась, хотя гости обладали всеми возможностями для успешного результата.



У хозяев потрясающий матч провели Такер, Харден и Гордон, но Эрик, к сожалению, не взял необходимые для рубрики три подбора, а Джеймс забросил пятую трёшку в концовке овертайма.



Лидер «Голден Стэйт, выступающий под 30 номером, выдал катастрофическое выступление. Карри получал глупые фолы, через него попадали все подряд, а сам разыгрывающий «Голден Стэйт» умудрялся мазать даже простейшие броски из краски. Хуже только результаты рубрики за два последних выпуска.

«Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз: Хардена прихватят на периметре Харден забьёт меньше 5 трёшек, Гордон возьмёт от 3 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 20 375 фишек.



Заход дня: egoor поставил на победу «Уорриорз» в первой четверти за 2.55



6 мая в «Мода-центре» состоится четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Портлендом» и «Денвером». В прошлом поединке команды сыграли четыре овертайма, а победу отпраздновали «Трэйл Блэйзерс». Букмекеры и на этот раз склоняются к успеху Лилларда и компании, предлагая коэффициент 1.70 на чистую викторию хозяев с учётом возможного дополнительного времени.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» (06.05.2019)

Прошлый поединок между «Портлендом» и «Денвером» вошёл в историю благодаря четырём сыгранным овертаймам, но уже совсем близко новая битва, поэтому нам необходимо оценить шансы соперников с учётом полученной нагрузки.



У «Трэйл Блэйзерс» давно травмирован Нуркич, усугубил повреждение плеча Кантер, и у специалистов есть некоторые сомнения по поводу участия Энеса в предстоящем сражении. С другой стороны, турецкий центровой настоящий боец, и практически наверняка мы увидим его на паркете. У «Наггетс» новостей из лазарета нет, Майкл Портер спокойно готовится к следующему сезону.

Команды имели по одному дню на восстановление, но затраченная энергия в прошлой встрече обязательно даст о себе знать. Если коротко привести данные о лидерах по игровому времени с округлением, то получится следующая статистика: по 46 минут отбегали Харклесс и Амину, 50 Миллсэп, 51 Харрис, 55 Маррей, 56 Кантер, 59 Лиллард, 60 Макколлум и 66 Йокич.



Всерьёз говорить о преимуществе той или иной команды достаточно сложно. У «Наггетс» явно вымотался Йокич, и без его активной помощи «Денвер» ожидают проблемы, но в то же время Кантер с повреждением, а Лиллард с Макколлумом фактически отпахали по часу. Скамейка Майка Мэлоуна на бумаге выглядит разнообразнее, но в овертайме неожиданно тащить стал Родни Худ. Матч действительно трудный для прогнозирования, поэтому сосредоточимся на личной статистике.



Индивидуальный тотал Йокича меньше 24,5 очка за 1.9 обязателен для проверки. О нагрузке серба мы уже упоминали, но насколько она критична? В регулярном чемпионате Никола проводил на паркете в среднем 31 минуту. То есть, в прошлом поединке лидер «Наггетс» превысил норму более чем в два раза!



Времени на восстановление практически не было. Йокич молодой, однако не стоит забывать о 113,4 килограммах веса (это только по официальным данным). Мы не сомневаемся в потенциале и возможностях сербского гиганта, но против матушки природы не попрёшь. Если Никола не выпьет три литра коктейля «дюшес», то «Денверу» придётся перестраивать игру в нападении и рассчитывать на других исполнителей.



В этой связи интересно смотрятся тотал больше 6 очков Крейга и 10,5 балла Бартона. Формально, два упомянутых баскетболиста являются прямыми конкурентами за место в составе, но с учётом нагрузки на других лидеров Майк Мэлоун вполне может довериться данной парочке.



Торри необходим «Наггетс» для обороны против звёздного дуэта «Трэйл Блэйзерс», поэтому 3 номер «Денвера» получит достаточно игрового времени. Крейг способен попасть из-за дуги или в любую секунду вырвать подбор в нападении и добавить мяч в корзину.



Бартон в прошедшем поединке стал главным резервистом «Наггетс», и именно 5 номер «Денвера» обладает самым разнообразным арсеналом в нападении из всех запасных, имеющихся в распоряжении Майка Мэлоуна. Гости доверятся Уиллу, а тот вполне способен отгрузить не менее 11 очков.

Ставки на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс»

В прошлом матче серии Йокич более чем в два раза превысил свою среднюю норму по игровому времени. Команды имели лишь один день на восстановление, поэтому серб должны выглядеть уставшим. 24 или меньше очка от Николы за 1.9 выглядят прекрасно.



Тоталы больше 6 баллов Крейга и 10,5 очка Бартона за 1.96 и 2 соответственно нам также подходят. Майку Мэлоуну придётся чаще доверять исполнителям второго эшелона из-за нагрузки на лидеров, поэтому Торри и Уилл получат дополнительные шансы проявить себя в нападении.

Выбор №1: индивидуальный тотал Николы Йокича меньше 24,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Торри Крейга больше 6 очков за 1.96

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 480 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Уилла Бартона больше 10,5 очка за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 18 875 фишек.



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.