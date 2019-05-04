«Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз: Хардена прихватят на периметре

«Бакс» снова одолели «Селтикс» и захватили лидерство в серии. «Бостон» в очередной раз провалил третью четверть, поэтому ставка на викторию хозяев не увенчалась успехом. Не сыграл и тотал меньше 29,5 очка Янниса. Грек исполнил 22 штрафных и преодолел установленную планку.



День для рубрики завершился полной катастрофой из-за неоднозначного выступления Хорфорда. От доминиканца требовалось не менее 14 баллов по сумме передач и подборов. В первой половине Эл взял 6 отскоков и сделал 5 ассистов, но затем практически перестал помогать партнёрам.

«Бостон» — «Милуоки». Прогноз: «Селтикс» захватят лидерство в серии «Бостон» проведёт работу над ошибками и разберётся с «Милуоки» в родных стенах — в «Большом куше»

Таким образом, в банке — 21 875 фишек.



Заход дня: dacascos выбрал победу «Бакс» с форой «-2» и тотал больше 215 очков в поединке между «Трэйл Блэйзерс» и «Наггетс» с общим коэффициентом 4.32



5 мая в «Тойота-центре состоится третий матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт». Две предыдущие встречи остались за «Уорриорз», однако в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Рокетс». Поставить на победу Хардена и компании с учётом овертайма можно за коэффициент 1.63.

Прогноз матча «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (05.05.2019)

Самая скандальная серия нынешнего плей-офф с точки зрения судейства переезжает из Калифорнии в Техас. «Хьюстон» после двух поражений в гостях попал на край пропасти, команде Майка Д’Антони теперь некуда отступать. «Рокетс» пробуют разные тактические варианты, но без благословения арбитров одолеть «Уорриорз» у Хардена и компании не получается.



Стив Керр старается по максимуму использовать сочетание, позволяющее держать классный уровень в обороне и на щитах. В обеих встречах «Голден Стэйт» выглядел куда лучше на подборах. Место травмированного Казинса в старте логично занял Игуодала, который даёт качественную защиту и потрясающе проявляет себя в командных взаимодействиях.

На наш взгляд, шансы соперников в третьем матче примерно равны, поэтому за сочные 2.75 логично проверить викторию «Уорриорз» с форой «-1,5». У «Хьюстона» возникли серьёзные проблемы с использованием Капелы, а без швейцарского центрового «Рокетс» вдребезги уступают на щитах.



Суммарный показатель «плюс-минус» у Капелы за два матча серии с «Голден Стэйт» составляет ужасающие «-36». То есть, без Клинта «Хьюстон» имеет в активе «+26» против действующего чемпиона. Если учесть акцент «Рокетс» на цифровой баскетбол, то одной даже статистики может оказаться достаточно для Майка Д’Антони, чтобы отправить швейцарца на скамейку.



Так или иначе, помогать хозяевам в битве за подборы должен Гордон, чей тотал больше 2,5 отскока за 2.55 похож на подарок от букмекеров. В ближайшем поединке всем малышам и форвардам «Хьюстона» придётся активно бороться на щитах, а на Эрика установлена слишком низкая планка, что подталкивает нас к очевидному решению.



«Рокетс» вполне способны перейти на игру лёгкой пятёркой, но у «Уорриоз» хватит ресурсов, чтобы сдержать лидеров хозяев. Звёзды обязательно наберут свои очки, а дальше уже многое будет зависеть от подмоги. Потенциал закидать «Голден Стэйт» трёшками у хозяев есть. Снайперов в распоряжении Майка Д’Антони вагон и две больших тележки, однако нельзя сбрасывать со счетов чужую защиту и психологическое давление.



У звёзд и некоторых ролевых исполнителей «Хьюстона» репутация баскетболистов, которые не готовы держать уровень в самый ответственный момент. А ведь именно предстоящий матч станет решающим для «Рокетс». Поражение фактически поставит крест на текущем сезоне Хардена и компании, а возможно, и вовсе закроет чемпионское окно для коллектива Майка Д’Антони.



Дополнительные нервы и ответственность могут негативно сказаться на действиях хозяев, а в действиях «Голден Стэйт» расслабленности ожидать не стоит. «Уорриорз» не собираются валять дурака и настроены очень серьёзно. Если на команду, старт которой претендует на звание самой талантливой пятёрки в истории лиги дают коэффициент существенно выше двойки, то здесь нельзя пройти мимо.



Естественно, основное внимание в обороне гости сосредоточат на Хардене. Нам приглянулся вариант с тоталом трёшек Бороды меньше 4,5 за 1.87. С «Ютой» Джеймс преодолел выбранный рубеж в двух из пяти матчах серии, а с «Голден Стэйт» ещё ни разу. В среднем лидер «Рокетс» реализует 4 из 12 попыток с периметра, а фантастические защитники «Уорриорз» все ещё на месте.

Ставки на матч «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Букмекеры предлагают сумасшедшие 2.75 на «Уорриорз» с форой «-1,5». «Голден Стэйт» взял две предыдущих встречи, а сейчас шансы команд примерны равны. За столь солидный коэффициент надо брать действующих чемпионов.



Тотал «Хардена» меньше 4,5 бомб за 1.87 опасен, но интересен. Бородач пробивал установленную планку лишь в двух из семи поединках нынешнего плей-офф. «Хьюстон» наверняка ограничит минуты Капелы, малышам придётся чаще работать на щитах. 3 или больше подборов от Гордона за аппетитные 2.55 нас полностью устраивает.

Выбор №1: победа «Уорриорз» с форой «-1,5» за 2.75

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 875 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал трёхочковых Джеймса Хардена меньше 4,5 за 1.87

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 435 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал подборов Эрика Гордона больше 2,5 за 2.55

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 775 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 20 375 фишек.



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