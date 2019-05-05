«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу

5 мая на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» коллектив Хосепа Гвардиолы сразится с «Лестер Сити» в матче 37 тура АПЛ. В первом круге «лисы» сенсационно победили со счётом 2-1, но в предстоящем поединке букмекеры абсолютно убеждены в успехе хозяев. Коэффициент на викторию «Манчестер Сити» составляет скромные 1.17.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» (06.05.2019)

«Манчестер Сити» в прошлом туре дожал на выезде скромный «Бёрнли» и добился минимальной победы. «Горожане» взяли верх в 19 из 20 последних матчей, вот только одно единственное поражение выбило мощный клуб из Лиги чемпионов. Для триумфа во внутреннем первенстве коллективу Хосепа Гвардиолы осталось набрать шесть очков в двух ближайших матчах.



«Лестер Сити» уже достаточно давно ни на что не претендует в текущем сезоне, однако команда продолжает бороться и радовать своих фанатов. Около недели назад «лисы» разнесли дома «Арсенал» со счётом 3-0, и теперь именно Брендан Роджерс, как бывший тренер «Ливерпуля», может подарить чемпионство красным своеобразным способом.

Гостям придётся обойтись без Амарти, Гвардиола не сможет рассчитывать на Де Брёйне и Браво, близок к восстановлению Фернандиньо. Обе команды получили солидное время на отдых по меркам АПЛ, поэтому проблем с физическим состоянием быть не должно, даже несмотря на концовку сезона.



Разумеется, котировки аналитиков с явным уклоном в сторону «Манчестер Сити», однако парочку интересных вариантов в пользу хозяев ещё доступны за приличные коэффициенты. Например, за 2.09 идёт сухая победа коллектива Хосепа Гвардиола, а за 1.82 фора «-2» на действующих чемпионов Англии.



Да, в личных встречах «лисы» поражают ворота «Ман Сити» на протяжении четырёх матчей, однако в концовке сезона Гвардиола стал необычайно осторожен. В прошлом туре Хосеп выпустил пятого и даже шестого защитника на последних минутах матча с «Бёрнли», хотя по воротам Эдерсона так и не нанесли ни одного удара в створ.



После сумасшедшей феерии с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» перестал пропускать, а в соперниках кроме упомянутого «Бёрнли» были те же «шпоры» и «МЮ». Команда Гвардиолы всё ещё контролирует мяч с сумасшедшим процентом, но владение используется уже по большей части в качестве страховки от атак противника.



Брендан Роджерс сейчас в основном занят строительством команды на будущее и определением костяк на следующий сезон. «Лисы» порой чередуют яркие матчи с провальными, но в предстоящем поединке Варди и компания попадут под настоящий каток.



Вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов заставил действующего чемпиона Англии собраться и взять хотя бы один из двух главных трофеев сезона. «Лестер», естественно, понадеется на контратаки, однако серьёзных шансов у гостей не видно. Подопечные Гвардиолы уже исчерпали лимит привозов, поэтому Брендан Роджерс и его парни получат по полной программе.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити»

«Лестер» в прошлом туре разгромил «Арсенал», а Брендан Роджерс наверняка хочет помочь «Ливерпулю» завоевать титул, но нужно смотреть правде в глаза. «Манчестер Сити» одержал 19 побед в 20 последних матчах, а после феерии с «Тоттенхэмом» в Лиги чемпионов коллектив Хосепа Гвардиолы даже пропускать перестал.



За 2.09 доступна виктория хозяев всухую, а за 1.82 победа «Манчестер Сити» с форой «-2». У действующего чемпиона АПЛ уже нет плотного графика и нескольких различных целей, всё внимание сосредоточено на триумфе во внутреннем первенстве. В такой ситуации «лисам» не позавидуешь.



Ставка №1: победа «Манчестер Сити» всухую за 2.09



Ставка №2: победа «Манчестер Сити» с форой «-2» за 1.82



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.