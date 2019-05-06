«Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз: Дюрант поможет «Уорриорз» взять реванш

«Голден Стэйт» сделает выводы из прошлого матча и разберётся с «Хьюстоном» — в «Большом куше».

«Денвер» на выезде вырвал победу у «Портленда» и сравнял счёт в серии. Рубрика полагалась исключительно на личную статистику, и мы фиксируем небольшую прибыль по итогам игрового дня.

Майк Мэлоун в очередной раз замучил Йокича, заставив того бегать 38,5 минуты, но Никола не смог преодолеть рубеж в 24,5 очка. Крэйг ещё в первой четверти отличился из-за дуги, однако затем практически не выходил на паркет, оставшись с одним дальним попаданием.

Тотал больше 10,5 балла Бартона зашёл не без доли везения. Сначала форвард «Наггетс» выдал 2 из 3 в поле, а затем умудрился промазать 8 бросков подряд. Майк Мэлоун продолжил доверять Уиллу, и тот отгрузил две важнейшие бомбы в концовке матча, набрав 11 очков.

«Портленд» — «Денвер». Прогноз: у Йокича закончатся силы После чудовищной нагрузки в прошлом матче Йокич проведёт блеклый поединок — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 20 825 фишек.

Заход дня: egoor выбрал победу «Наггетс» в основное время за 2.38.

7 мая в «Тойота-центре» состоится четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт». Предыдущая встреча осталась за «Рокетс», и букмекеры склоняются к ещё одной победе коллектива Майка Д’Антони. Поставить на чистую викторию хозяев с учётом овертайма можно за коэффициент 1.86.

Прогноз матча «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (07.05.2019)

«Хьюстон» не позволил «Голден Стэйт» получить огромное преимущество в виде 3-0 в серии и остался в игре. Вся борьба ещё впереди, однако перспективы у команды Майка Д’Антони далеко не самые радужные, как может показаться на первый взгляд.

Лучшие матчи по ходу текущего противостояния выдали Капела и Гордон, сохранил силы на концовку Харден, фантастическую пользу приносил Пи Джей Такер, 14+8+7 при 50% попадания в поле выдал Крис Пол, блестяще проявили себя снайперы Шамперт и Риверс, достойно свои минуты провёл Нене, «Рокетс» взяли на 20 подборов больше и при всём этом выиграли еле-еле из-за чудовищного провала дуэта Карри – Томпсон.

Два малыша «Уорриорз» в сумме реализовали 13 из 39 в поле и главное – смазали множество совершенно свободных бросков. Можно возразить и сказать, что Дюрант выдал 46 очков, а Грин собрал трипл-дабл, но Кей Ди атаковал с точностью меньше 50%, а Дрэймонду пришлось чаще включаться в игру, так как другие его партнёры периодически проваливались.

Вся «скамейка» Стива Керра набрала лишь 7 очков, и единственный, кто в составе «Голден Стэйт» провёл поединок выше своих средних возможностей, это Игуодала. Логично, что действующие чемпионы обязаны добавить во множестве компонентов. «Хьюстон» выдал лучший матч в серии, а «Голден Стэйт» наоборот худший. В подобных условиях логично проверить победу «Уорриорз» за 2.05.

Пожалуй, наибольшая опасность для выбранной ставки заключается в физических кондициях. Вся стартовая пятёрка «Уорриорз», кроме Игуодалы, отбегала свыше 45 минут, да и сам Андре провёл на паркете 2/3 часа. Лидеры «Хьюстона» получили меньшую нагрузку, но здесь следует учитывать общий тонус баскетболистов к настоящему времени.

«Голден Стэйт» расслабленно проводил регулярный чемпионат и частенько экономил силы, а Хардену и его некоторым партнёрам приходилось тужиться изо всех сил. Вряд ли несколько лишних минут, полученных в прошлом поединке, приведут к огромным проблемам для «Уорриорз».

Мы знаем «Рокетс» как не самую стабильную команду. Если Харден и Пол готовы держать свой уровень на постоянной основе, то Гордон, Риверс и Шамперт вряд ли снова выдадут 12 из 23 с дальней дистанции. У «Голден Стэйт» куда больше внутренних резервов, поэтому, на наш, взгляд, за коэффициент выше двойки следует проверять победу гостей.

То, что произошло в прошлой встрече на щитах, вполне можно назвать настоящим избиением. «Хьюстон» вышел на паркет с фантастическим желанием сражаться и добился своего. «Голден Стэйт» необходимо отвечать, поэтому за 1.85 мы проверим викторию «Уорриорз» по подборам с форой «-0,5».

Такер и Харден на двоих забирают больше подборов, чем Карри, Томпсон, Игуодала и Дюрант в восемь рук? Похоже на статистическую аномалию. В обеих встречах в Калифорнии «Голден Стэйт» доминировал при борьбе в краске, и мы ожидаем возвращения преимущества «Уорриорз» на подборах. В регулярном чемпионате в данном компоненте «Хьюстон» был ужасен.

Дюрант продолжает выдавать один потрясающий поединок за другим, однако букмекеры выставляют тотал Кей Ди на отметке лишь 32 балла. Естественно, мы обязаны заиграть верх. Результативность Кевина в семи последних матчах выглядит следующим образом: 38, 33, 45, 50, 35, 29, 46. Такую машину остановить нереально.

Ставки на матч «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

В прошлом матче целая группа баскетболистов «Рокетс» выдала потрясающее выступление, а у «Голден Стэйт» полностью провалились задняя линия и «скамейка». Подопечные Стива Керра обязательно прибавят, поэтому за 2.05 возьмём чистую победу «Уорриорз».

Также, нам нравится ставка на викторию гостей по подборам. Весь сезон «Хьюстон» ужасно боролся на щитах, а недавний всплеск скорее станет короткой вспышкой, чем настоящей тенденцией. Дюрант набирает не менее 33 баллов за результативность в шести из семи последних матчах. Тотал больше 32 очков Кевина за 1.96 смотрится превосходно.

Выбор №1: победа «Уорриорз» с учётом овертайма за 2.05

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 525 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Кевина Дюранта больше 32 очков за 1.96

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 480 фишек)

Выбор №3: победа «Уорриорз» по подборам с форой «-0,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 19 325 фишек.

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