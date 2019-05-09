«Динамо» — «Ростов». Прогноз: Карпин не отдаст три очка Хохлову

10 мая на стадионе «Арена Химки» «Динамо» сразится с «Ростовом» в матче 28 тура РПЛ. В первом круге соперники не сумели поразить ворота друг друга. В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, выставляя коэффициент 2.04 на чистую победу бело-голубых.

Прогноз матча «Динамо» — «Ростов» (10.05.2019)

Коллектив Дмитрия Хохлова провёл не самый однозначный поединок с ЦСКА в прошлом туре. С одной стороны, «Динамо» упустило победу в самой концовке, а с другой – бело-голубых несколько раз выручил Шунин. Клуб покинул Роман Широков, атмосфера должна стать менее напряжённой, однако движения вперёд пока не видно. Москвичи находятся на дистанции двух очков от зоны стыковых матчей.

«Ростов» после виктории над «Спартаком» не может победить уже на протяжении четырёх матчей. Пробиться через чемпионат в Лигу Европы жёлто-синим теперь практически нереально, но ведь остаётся ещё Кубок России. В теории, Валерий Карпин мог бы выставить не самый основной состав, дабы подготовиться к ответной битве с «Локомотивом», однако Гацкану и компании сейчас необходимы положительные эмоции и налаживание взаимодействий.



Котировки букмекеров на предстоящий поединок несколько удивляют. Хозяева идут явными фаворитами по мнению аналитиков, а планка тотала опущена совсем низко. В данном случае логично сыграть против специалистов. Например, ставка на гол «Ростова» доступна за 1.71, выглядит недурно.



После возобновления РПЛ обе команды провели по 10 матчей. «Динамо» пропустило в восьми встречах, а жёлто-синие отличались в семи поединках. Математика здесь в нашу пользу. Если рассуждать с тактической точки зрения, то у гостей также вырисовываются отличные шансы на взятие чужих ворот.



Коллективу Дмитрия Хохлова придётся действовать первым номером, проводить позиционные атаки и владеть инициативой. Подобная ситуация достаточно удобна для Карпина, который строит свой футбол на быстрой доставке мяча к нападающим. Да, бело-голубые редко пропускают на своём поле, но тот же Шунин не может спасать вечно.



За 1.81 перспективно выглядит вариант Х2 на «Ростов». Согласитесь, по предстартовым раскладам ожидается, что встреча пойдёт на три результата, поэтому от столь щедрого предложения букмекеров сложно отказаться. У «Динамо» за 27 туров всего лишь 6 побед, из которых только одна одержана над командой из верхней половины турнирной таблицы.



Иными словами, с аутсайдерами подопечные Дмитрия Хохлова справляются относительно неплохо, а с фаворитами и командами второго эшелона дела обстоят значительно хуже. «Ростов» с тройкой Ерёменко – Попов – Ионов способен придумать гол из ничего, а у самих жёлто-синих с обороной полный порядок. Меньше команды Валерия Карпина в РПЛ пропустил лишь ЦСКА с потрясающим Акинфеевым.



В линии на статистику есть возможность рассмотреть тотал жёлтых карточек в первом тайме меньше 1,5 за 1.81. Встречу обслужит бригада Виталия Мешкова, который в среднем раздаёт около пяти горчичников за встречу. «Ростов» и «Динамо» подавляющую часть своих предупреждений получают в концовках, когда начинают срывать атаки, затягивать время, терять концентрацию и использовать различные хитрости. В стартовой 45-минутке команды наверняка сосредоточатся на футболе.

Ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

У «Динамо» только одна победа в РПЛ в матчах с соперниками из верхней половины таблицы, поэтому за 1.81 выгодно смотрится Х2 на «Ростов». Также, мы проверим гол гостей за 1.71. Жёлто-синие отличились в семи из десяти матчах после возобновления внутреннего первенства, а коллектив Дмитрия Хохлова на том же отрезке лишь дважды отыграл на ноль.



Заключительный выбор сделаем в пользу тотала меньше 1,5 жёлтых карточек в первом тайме. Виталий Мешков в среднем около пяти раз за матч выносит предупреждения, но в поединке между «Динамо» и «Ростовом» основная масса горчичников должна прийтись на вторую 45-минутку, когда дело дойдёт до грубости, затяжек времени и срыва контратак.



Ставка №1: «Ростов» не проиграет за 1.81



Ставка №2: «Ростов» забьёт за 1.71



Ставка №3: тотал жёлтых карточек в первом тайме меньше 1,5 за 1.81



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