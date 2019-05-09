«Локомотив» — «Рубин». Прогноз: Гилерме снова пропустит

«Локомотив» пропускает в семи подряд матчах, а у «Рубина» голевая серия из четырёх поединков.

10 мая на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 28 тура РПЛ встретится с «Рубином». В первом круге команды выдали безголевую ничью, а в Кубке России «железнодорожники» прошли дальше, выиграв оба поединка. В предстоящем сражении фаворитом идёт команда Юрия Сёмина. Победа Смолова и компании оценена коэффициентом 1.59.

Прогноз матча «Локомотив» — «Рубин» (10.05.2019)

«Локомотив» в прошлом туре уступил в гостях тульскому «Арсеналу» и лишился шансов на чемпионство. Разумеется, подобное развитие событий вряд ли могло положительно сказаться на атмосфере в стане «железнодорожников», но на и второй подряд триумф во внутреннем первенстве рассчитывать было крайне сложно.

Красно-зелёные обладают достаточно лёгким календарём, чтобы завоевать серебро, дающее право принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов, да и возможность выиграть Кубок России у подопечных Юрия Сёмина также сохраняется. Тревожат лишь постоянные ошибки в обороне.

«Рубин» в нынешнем сезоне – это классический середняк. Казанцы слишком хороши, чтобы провалиться в зону стыковых матчей, но и до Лиги Европы команда Курбана Бердыева не дотягивает прежде всего из-за кадрового потенциала. Оставшиеся встречи в РПЛ не несут в себе серьёзной турнирной мотивации для клуба из столицы Татарстана.

У букмекеров «железнодорожники» идут явным фаворитом, что вполне логично. «Локомотив» гораздо выше в таблице, играет на своём поле и имеет острую необходимость в наборе очков. Более того, в текущем сезоне красно-зелёные дважды одолели «Рубин» в трёх матчах, а казанцы так и не сумели поразить ворота Гильерме.

Личные встречи и котировки аналитиков намекают нам на минимальную победу хозяев, но в предстоящем поединке никакой лёгкой жизни «Локомотиву» не гарантировано. На наш взгляд, есть очевидные предпосылки для гола гостей, который идёт за сумасшедший коэффициент 2.1. От такого предложения сложно отказаться.

Красно-зелёные пропускают уже на протяжении семи матчей. Дело дошло до того, что Сёмин оказался вынужден ставить в центр обороны пару Крыховяк — Кверквелия. Если голы в ворота Гилерме от «Зенита и ЦСКА не должны никого удивлять, то несколько мячей от «Ростова», «Арсенала», «Ахмата» и даже «Енисея» говорят о серьёзных проблемах в оборонительных построениях «железнодорожников».

«Рубин» не назвать коллективом с потрясающим нападением, но казанцы забивают уже в четырёх матчах подряд. Гостевой статус встречи позволит Курбану Бердыеву действовать в удобной манере, а «Локомотиву» придётся созидать и лезть вперёд. Ничья «железнодорожников» явно не устроит.

Шансы на гол в исполнении «Рубина» уж точно не меньше 50%, а букмекеры предлагают коэффициент выше двойки. Очевидна явная недооценка казанцев, которой мы попытаемся воспользоваться. У «Локомотива» и оборона, и вратарь частенько допускают ошибки.

Ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» пропускает в семи в своих последних матчах, а гол «Рубина» доступен в букмекерских конторах за 2.1. Сами казанцы поражают ворота противников на протяжении четырёх встреч, поэтому мы не можем пройти мимо столь щедрого предложения аналитиков.

Ставка: гол «Рубина» за 2.1.

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