«Байер» – «Шальке», «Боруссия Д» – «Фортуна». Прогноз на Бундеслигу

11 мая в матчах 33-го тура Бундеслиги «Байер» на стадионе «Бай-Арена» сыграет с «Шальке», а «Боруссия Д» на «Сигнал Идуна Парк» примет «Фортуну». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «аспириновых» предлагаются с коэффициентом 1.37, успех «шмелей» идёт за 1.32.

«Байер» – «Шальке-04» (11.05.2019)

«Байер» изо всех сил пытается спасти сезон. Ещё месяц назад команда всерьёз рисковала остаться вне зоны еврокубков, но затем последовала славная серия из четырёх побед с общим счётом 13:2, в том числе деклассирование идущего в топ-4 «Айнтрахта» с шестью мячами за первый тайм.

Разумеется, после такого рывка положение в турнирной таблице заметно улучшилось. «Аспириновые» догнали клуб из Франкфурта, но расслабляться рано. «Айнтрахт» выше по дополнительным показателям, а сумасшедшая плотность повышает цену ошибки: четвёртую и восьмую строчки разделяют три очка. Одна осечка может оказаться роковой.

«Шальке» уже совсем ничего не надо: прописка в элите на следующий сезон обеспечена, даже зона стыковых матчей не грозит ни при каких обстоятельствах. «Горняки» занимают 15-ю позицию и в лучшем случае поднимутся на пару строчек. Грубо говоря, «Байеру» победа нужнее.

Подопечные Петера Боша набрали сумасшедший ход, да ещё и сыграют на своём поле. Разумеется, их шансы на победу выше, но давать коэффициент 1.37 — это слишком. Во-первых, испортить жизнь давнему сопернику всегда приятно, так что мотивация у «Шальке» будет. Гости, в отличие от «Байера», ничего не теряют, что добавит им смелости.

Во-вторых, «горняки» сейчас вполне неплохи. В двух предыдущих турах — победа над дортмундской «Боруссией» (4:2) и ничья с крепким «Аугсбургом» (0:0). Третий момент: в четырёх последних матчах с «Шальке» «Байер» победил лишь однажды, да и то с трудом (2:1 в первом круге при равной игре).

В общем, очень похоже, что гости дадут бой и постараются подложить старым знакомым свинью. Брать Х2 за 3.38 не рискнём, слишком уж хороши нынче «аспириновые». Варианта два — П2 с форой "+1,5" за 1.98 и ИТБ 1 гола «Шальке» за 2.08. «Байер», вполне возможно, победит, но едва ли ему будет легко.

Ставки на матч «Байер» – «Шальке-04»

Подопечные Петера Боша набрали сумасшедший ход, да ещё и сыграют на своём поле. Разумеется, их шансы на победу выше, но давать коэффициент 1.37 — это слишком. В четырёх последних матчах с «Шальке» «Байер» победил лишь однажды, да и то с трудом. П2 с форой "+1,5" за 1.98 — нормально.

Ставка №1: победа «Шальке» с форой "+1,5" за 1.98.

Ставка №2: ИТБ 1 гола «Шальке» за 2.08.

«Боруссия Д» – «Фортуна» (11.05.2019)

Дортмундская «Боруссия» вполне могла остаться в чемпионской гонке и после головомойки в Мюнхене, но в двух последних турах пропустила шесть мячей и набрала всего одно очко. 2:4 на своём поле от провалившего сезон «Шальке» и 2:2 с середняком «Вердером» — так Бундеслигу не выиграть.

Собственно, главный тренер «шмелей» Люсьен Фавр уже признал, что шансов на титул не осталось. Четыре очка отставания от «Баварии» за два тура до окончания первенства — это слишком много. Теперь дортмундцам надо просто красиво завершить сезон и сохранить вторую строчку.

«Фортуна» выдала крепкий чемпионат и заслуженно идёт в первой десятке. Турнирной мотивации у команды нет, но это не мешает стабильно кусать соперников. Пару недель назад, например, удалось похоронить надежды «Вердера» на еврокубки красивой победой в Бремене (4:1).

Состав у гостей довольно скромен, но своё дело «Фортуна» знает. Достаточно сказать, что клуб из Дюссельдорфа забивает в семи встречах кряду. Решив задачу с сохранением места в Бундеслиге, подопечные Фридхельма Функеля просто играют в своё удовольствие — в 9 из 10 последних матчей с участием «Фортуны» забивалось не менее трёх мячей.

«Боруссия» в последний раз за сезон сыграет перед своими зрителями и наверняка постарается красиво с ними попрощаться. Поэтому логичнее отталкиваться от верха. П1 + ТБ 3,5 мяча за 2.07, ТБ 1,5 мяча в каждом тайме за 2.65 — что-то в этом роде.

Ставки на матч «Боруссия Д» – «Фортуна»

Клуб из Дюссельдорфа забивает в семи встречах кряду. В 9 из 10 последних матчей с участием «Фортуны» забивалось не менее трёх мячей. «Боруссия» в последний раз за сезон сыграет перед своими зрителями и наверняка постарается красиво с ними попрощаться. Поэтому логичнее отталкиваться от верха.

Ставка: ТБ 1,5 мяча в каждом тайме за 2.65.

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