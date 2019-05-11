«Барселона» — «Хетафе». Прогноз: каталонцы собьют с ног претендента на топ-4

Сыграть безвольно после 0:4 на «Энфилде» — задача не из лёгких.

12 мая в матче 37-го тура испанской Примеры «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Хетафе». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу сине-гранатовых предлагаются с коэффициентом 1.58.

«Барселона» — «Хетафе» (12.05.2019)

Очень мутный матч, который лучше не трогать. Из-за непонятного состояния «Барселоны» любые ставки на эту игру до стартового свистка рискуют превратиться в угадайку. Можно подождать дебюта, оценить настрой хозяев и найти что-то любопытное в «лайве», а лучше — просто выбрать другое событие.

Каталонцы недавно пережили чуть ли не худшую ночь в своей истории. 0:4 на «Энфилде» с несколькими безалаберными голами (помимо того самого углового были ведь ещё и два обреза от Альбы) — это огромный удар по психологии. Иногда такие раны не заживают очень долго, сборная Бразилии после 1:7 от немцев не даст соврать.

Переварить их за несколько дней невозможно, а потому и реакцию «Барселоны» угадать трудно. Сине-гранатовые могут разозлиться и разорвать попавший под руку «Хетафе». А могут мысленно уйти в отпуск и 90 минут отбывать номер, ведь никакой турнирной мотивации у них не осталось.

Подопечные Эрнесто Вальверде давно защитили чемпионский титул и теперь могут делать что угодно, первое место никуда не денется. А вот сопернику очки нужны позарез. «Хетафе» занимает четвёртое место в турнирной таблице и находится в двух шагах от исторического попадания в Лигу чемпионов.

Конкуренты отстают на три очка, так что синих полностью устроит ничья. Тогда в последнем туре будет достаточно одолеть на своём поле «Вильярреал», и четвёртая строчка останется за ними. Вполне возможно, что гости начнут тянуть время и ломать темп с первых минут.

«Хетафе» великолепен в игре вторым номером с максимально вертикальным нападением. В теории, такой стиль игры прекрасно подходит для противодействия «Барселоне», которая любит выходить в атаку через пас и порой ошибается. Свои 2-3 возможности убежать и решить синие наверняка получат.

В остальном мы склоняемся к победе хозяев. Сыграть безвольно на глазах родных трибун сразу после головомойки в Ливерпуле — это чересчур. Скорее всего, «Барса» постарается хотя бы частично исправиться за произошедшее и сумеет показать достойный футбол.

П1 с форой "-1" за 1.94, П1 + обе забьют за 3.05, П1 + ТБ 2,5 мяча за 2.21, «Барса» забьёт в каждом тайме за 2.21 — если не боитесь трудных матчей, можно подумать об одном из этих вариантов.

Ставки на матч «Барселона» — «Хетафе»

Каталонцы недавно пережили чуть ли не худшую ночь в своей истории. 0:4 на «Энфилде» с несколькими безалаберными голами — это огромный удар по психологии. Переварить их за несколько дней невозможно, а потому и реакцию «Барселоны» угадать трудно. Мы всё же склоняемся к победе хозяев.

Сыграть безвольно на глазах родных трибун сразу после головомойки в Ливерпуле — это чересчур. Скорее всего, «Барса» постарается хотя бы частично исправиться и сумеет показать достойный футбол.

Ставка №1: победа «Барселоны» с форой "-1" за 1.94.

Ставка №2: «Барселона» забьёт в каждом тайме за 2.21.

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